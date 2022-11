Comment désactiver Samsung RAM Plus sur votre Galaxy

Si vous souhaitez désactiver RAM Plus pour récupérer une partie de la mémoire interne de votre Samsung vous pouvez le faire ; nous vous disons comment

L’année dernière, Samsung a annoncé que ses téléphones utiliseraient une partie de la mémoire interne comme RAM supplémentaire. Cette fonction est connue sous le nom de RAM Plus, quelque chose qui fonctionne depuis un certain temps dans les systèmes d’exploitation de bureau. Sous Windows, il s’agit d’une partition réservée au système, tandis que pour les systèmes basés sur UNIX comme macOS et GNU/Linux, c’est ce qu’on appelle Swap.

Lorsque la fonctionnalité a été introduite, elle ne pouvait pas être désactivée, mais à partir de One UI 4.1 et en particulier de One UI 5.0, elle peut être désactivée relativement facilement. Dans cet article, nous allons vous montrer comment vous pouvez le faire aussi facilement que possible.

Comment désactiver RAM Plus dans One UI 5.0

Si votre Samsung a déjà été mis à jour vers One UI 5.0, la désactivation de RAM Plus est plus facile que jamais. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans le chemin Paramètres > Batterie et Maintenance > Mémoire > RAM Plus :

Lorsque vous arrivez à la section RAM Plus, il vous suffit d’appuyer sur le Switch pour le désactiver. Après cela, un message apparaîtra vous demandant si vous souhaitez redémarrer votre téléphone pour appliquer les modifications. Faites-le et il sera désactivé. Avec One UI 5.0, le fabricant l’a rendu plus facile que jamais.

Comment désactiver RAM Plus dans One UI 4.1 et 4.1.1

Si, en revanche, votre Samsung n’a pas été mis à jour vers One UI 5.0, vous devrez malheureusement effectuer quelques étapes supplémentaires. Pour désactiver RAM Plus sur votre téléphone, vous devrez utiliser une commande ADB. Cela en soi n’est pas difficile; Il vous suffit d’avoir les bons outils et de suivre les étapes que nous allons vous donner ci-dessous.

Tout d’abord, téléchargez Minimal ADB et Fastboot Tool auprès des développeurs XDA. Cet outil est pour Windows, mais si vous avez un autre système d’exploitation, nous vous expliquerons comment installer les pilotes et utiliser ADB dans ce guide.

Activez le débogage USB sur votre mobile. Pour cela, vous devrez activer les options de développement si vous ne l’avez pas déjà fait, pour lesquelles nous vous renvoyons au guide que nous avons publié en parlant.

Une fois que vous avez fait cela, connectez votre téléphone à l’ordinateur avec le câble USB et lancez la console de commande ADB.

Exécutez la commande adb shell settings put global ram_expand_size_list 0,1,2,4,6,8. Cette commande permet de choisir 0 Go comme RAM Plus, ce qui équivaut à désactiver la fonction.

Lorsque vous l’avez fait, redémarrez votre mobile.

Une fois le téléphone redémarré, rendez-vous dans le chemin Paramètres > Maintenance et batterie > Mémoire.

Cliquez sur RAM Plus et sélectionnez 0 Go dans la liste des options qui apparaîtront.

Avec ce RAM Plus sera déjà désactivé sur votre téléphone.