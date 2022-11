Nous expliquons quels paramètres vous devez appliquer si vous voulez vous assurer que votre mobile se connecte aux réseaux 5G dans la mesure du possible.

Le moment est venu. Vous avez déjà l’un des meilleurs mobiles 5G sur la table et vous êtes prêt à le configurer pour la première fois. Mais quels paramètres appliquer pour qu’il se connecte bien au réseau ultra-rapide ? Les avantages de la 5G sont remarquables. Petit à petit, il va révolutionner le marché des montres connectées et on s’attend à ce qu’il en soit de même avec d’autres produits qui s’engagent pour une meilleure interconnexion. Cependant, maintenant, ce qui nous intéresse, c’est votre appareil.

Dans cet article nous vous expliquons comment configurer un mobile 5G pour qu’il se connecte bien au réseau. De plus, nous vous montrons dans quels cas vous ne pourrez pas profiter de cette technologie, même si votre appareil est compatible. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur la 5G et votre terminal.

Configurez votre mobile 5G pour vous connecter au réseau le plus rapide

Les téléphones Android compatibles avec la 5G sont configurés par défaut pour accéder, dans la mesure du possible, au réseau le plus rapide. Cependant, en tant qu’utilisateur, vous feriez bien de vérifier que c’est bien le cas. Si pour une raison quelconque les paramètres appliqués ne sont pas corrects, cela ne vous aidera pas d’être avec une entreprise qui propose la 5G.

Configurer la 5G sur un appareil Android est aussi simple que cela :

Allez dans les paramètres de votre téléphone. Cliquez sur Cartes SIM et réseaux mobiles. Le nom de cette section peut changer selon le fabricant de votre mobile. Sélectionnez la ligne compatible avec la 5G si plusieurs cartes SIM sont insérées. Tapez sur Type de réseau préféré. Dans la liste des options, cliquez sur Préférer 5G.

À partir de ce moment, votre appareil se connectera à la 5G dans la mesure du possible. Évidemment, ce « dans la mesure du possible » indique que vous n’allez pas être connecté au réseau ultra-rapide à tout moment. Parce que?

Activer la 5G sur son mobile ne suffit pas pour naviguer plus vite

Les paramètres ci-dessus sur votre appareil favorisent la connexion au réseau 5G. Cependant, il peut arriver qu’il soit impossible d’y accéder.

Les raisons sont les suivantes :

Vous n’avez pas de couverture. S’il est vrai qu’elle se généralise, tous les endroits ne disposent pas d’une couverture 5G. Si vous habitez dans des zones éloignées des grandes villes ou, directement, en milieu rural, vous ne pourrez probablement pas profiter des réseaux ultra-rapides pendant une saison. C’est une question de temps avant qu’il n’arrive, mais pour l’instant vous devrez vous en contenter. En fait, c’est l’une des questions que nous mettons sur la table dans l’analyse des éléments à prendre en compte avant d’acheter un mobile 5G.

Votre opérateur ne le propose pas. Il existe encore des opérateurs qui ne proposent pas de connexion 5G. Sans aller plus loin, pour écrire cet article nous avons utilisé un Xiaomi 11T compatible avec les réseaux 5G, mais avec une SIM Pepephone. Le résultat? Malgré l’avoir configuré correctement, nous sommes toujours connectés à la 4G. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, contactez votre opérateur pour une prévision de l’arrivée de la 5G sur votre ligne.

La connexion au réseau 5G affecte l’autonomie

Enfin, nous abordons un sujet sensible. Bien que les réseaux 5G améliorent considérablement la vitesse de téléchargement, ils affectent l’autonomie de l’appareil. Parfois, vous préférerez peut-être prolonger la durée de vie de la batterie au lieu de naviguer plus rapidement. Que peux-tu y faire?

Suivez simplement les étapes mentionnées au début de cet article, mais en sélectionnant uniquement les réseaux 4G. En aucun cas, nous ne recommandons de marquer les réseaux 3G comme votre option préférée, car la baisse du taux de transfert sera très prononcée. Consultez le guide sur la façon de désactiver la 5G pour économiser la batterie. Vous y trouverez tous les détails de la procédure.