macOS Ventura : voici comment la nouvelle application Horloge peut être utile sur Mac

Le Mac gagne l’application Apple’s Clock dans macOS Ventura, et c’est un ajout étonnamment utile. La nouvelle application comprend une intégration Mac appropriée, le contrôle Siri, etc.

Présenté par Mosyle, la seule plate-forme unifiée Apple. Mosyle intègre entièrement 5 applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement. Les entreprises peuvent déployer, gérer et protéger automatiquement tous leurs appareils Apple. Demandez un compte GRATUIT pour savoir comment mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

Horloge… mais pour Mac !

L’icône de l’application Horloge ressemble à l’horloge analogique que nous connaissons sur iPhone et iPad. Il affiche l’heure actuelle lorsqu’il est placé sur le Dock ou dans le Launchpad, mais il n’y a pas d’aiguille des secondes. L’icône de l’application dans le Finder inclut une aiguille des secondes, mais ce n’est pas une horloge en direct. Une aiguille des secondes serait une bonne idée, mais c’est une meilleure horloge analogique que la petite qui peut remplacer l’heure numérique dans la barre de menus.

Interface familière

La conception de l’application Clock est très similaire à la version iPad et à sa version iPhone plus compacte. Une seule fenêtre vous offre quatre options d’onglet pour l’horloge mondiale, l’alarme, le chronomètre et la minuterie. L’horloge mondiale s’adapte mieux aux écrans de taille Mac, en particulier si vous avez ajouté plusieurs villes, tandis que les autres sections s’ajustent correctement.

Vous pouvez afficher les fuseaux horaires, définir des alarmes, démarrer un chronomètre ou exécuter une minuterie sur le Mac maintenant, comme sur l’iPhone et l’iPad. Il y a même un nouveau widget Mac pour les alarmes à venir. Aucune surprise majeure à découvrir, et l’interface adaptée au Mac obtient une note de passage.

Vernis Mac

Là où l’application Horloge surprend et ravit, c’est autour des minuteries. Si vous définissez une minuterie, le compte à rebours est automatiquement ajouté à la barre de menus en haut de votre Mac. Cliquez dessus pour ouvrir l’application Horloge et le compte à rebours continue même si vous quittez l’application Horloge. Je vois que cette nouvelle fonctionnalité intégrée est très utile pour gérer les tâches et le temps tout en travaillant sur Mac.

Que se passe-t-il lorsqu’une minuterie ou une alarme se déclenche ? L’application Horloge envoie une notification qui persiste jusqu’à ce que vous la rejetiez. Le son de la minuterie ou de l’alarme retentit, bien qu’il puisse être difficile d’entendre de la musique, alors soyez prudent.

L’autre grand utilitaire avec Clock sur Mac gagne de nouvelles commandes Siri. Siri sur macOS Ventura peut définir des alarmes et démarrer des minuteries pour la première fois – sans doute la première grande fonctionnalité de Siri sur Mac !

Malheureusement, l’application Clock sur Mac souffre de la même limitation que la version iPhone et iPad concernant les minuteries. vous ne pouvez régler qu’une seule minuterie pour l’instant. La prise en charge de plusieurs minuteries est toujours limitée à HomePod et Apple Watch.

Apporter l’application Horloge sur Mac peut sembler trivial au début, mais avoir des minuteries sera probablement une fonctionnalité bienvenue pour les utilisateurs de macOS Ventura. La nouvelle application Météo sur Mac et iPad est également très bonne. macOS 13 Ventura est une mise à jour gratuite pour les Mac compatibles.

Cet article vous est présenté par Mosyle, la seule plate-forme unifiée Apple. Mosyle intègre entièrement 5 applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement, permettant aux entreprises de déployer, gérer et protéger automatiquement tous leurs appareils Apple. Demandez un compte GRATUIT dès aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :