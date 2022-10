Comment mettre de la musique sur Instagram Reels

Musicaliser ses Reels Instagram est très simple, on vous en parle ici.

Instagram est sans aucun doute l’un des réseaux les plus populaires du moment, et il offre de nombreuses possibilités de partage de contenu en plus d’être très utile pour ceux qui l’utilisent pour faire connaître et vendre leurs produits et services.

Les Instagram Stories sont déjà très connues de nous tous et de plus en plus d' »accessoires » peuvent leur être ajoutés, pour ainsi dire, pour les rendre beaucoup plus percutants, on peut musicaliser une Story ou ajouter d’autres effets.

Les Reels sont un peu plus récents que les Stories et ils permettent aussi de partager des créations très originales.

Une des possibilités est de mettre de la musique sur les Reels que nous créons, cela les rend beaucoup plus intéressants et aussi, selon l’intention que nous avons en le faisant, cela peut nous aider à donner plus de sens au message que nous entendons faire passer.

Les bobines Instagram évoluent : jusqu’à 90 secondes, des modèles et plus d’actualités

Ensuite, nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir pour pouvoir mettre de la musique sur Instagram Reels.

Quelle musique peut être utilisée pour un Instagram Reel ?

Il y a deux options, utiliser l’audio d’origine ou l’audio sous licence.

source audio

C’est un son unique créé par vous dans une vidéo ou une bobine que vous avez enregistrée. Il peut également s’agir d’un fichier audio unique d’un autre utilisateur du créateur de bobines.

Lorsque vous publiez une bobine avec un son original, votre nom d’utilisateur s’affiche.

audio sous licence

Ce sont des audios protégés par le droit d’auteur qui sont disponibles dans la bibliothèque musicale d’Instagram.

Parmi eux, nous pouvons trouver de la musique, des films, des émissions de télévision et des effets sonores que nous pouvons utiliser sans problème tant que l’attribution correspondante est faite ou que l’artiste est lié, et ils doivent inclure le nom de la piste.

Où trouver de la musique pour mes Reels ?

Vous pouvez utiliser le son original des bobines enregistrées d’autres utilisateurs, de la même manière, lorsque vous publiez une bobine avec un audio original créé par vous dans votre compte public, il sera disponible afin que n’importe qui puisse créer une nouvelle bobine en utilisant votre audio d’origine .

Vous pouvez également mélanger votre propre audio avec de la musique ou l’audio original de quelqu’un d’autre sur une bobine Instagram.

Si vous souhaitez utiliser ** de la musique sous licence **, vous pouvez rechercher l’application par nom d’artiste ou par thème musical spécifique. Si tu veux utiliser le thème musical d’un film, par exemple, tu peux le faire en cherchant le nom du film dans le moteur de recherche de l’application.

Pour mélanger votre propre audio avec de la musique ou l’audio original de quelqu’un d’autre

Après avoir enregistré votre bobine, appuyez sur Aperçu en bas.

Pour ajouter de l’audio, appuyez sur l’icône Audio en haut.

Appuyez sur l’icône Musique et sélectionnez une chanson. Avec le curseur en bas, vous pouvez choisir la partie de la chanson que vous souhaitez jouer sur votre bobine.

Appuyez sur Terminé sur votre écran.

Pour ajouter une voix off, cliquez sur Voiceover. En utilisant le curseur en bas, vous pouvez choisir où ajouter la voix off sur la bobine.

Appuyez longuement sur Enregistrer pour enregistrer votre propre son ou audio.

Au bas de l’écran, appuyez sur Terminé.

Allez maintenant dans Effets sonores et sélectionnez l’effet sonore que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur Terminé.

Réglez le volume à l’aide des commandes situées sous chaque type d’audio.

Vous pouvez ajouter des effets en appuyant sur Modifier sous chaque type d’audio. Vous pouvez également modifier ou supprimer l’audio.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Terminé en haut, puis appuyez sur Suivant en bas pour partager votre bobine.

Pour utiliser l’audio sous licence

Après avoir enregistré votre bobine, appuyez sur Aperçu en bas.

Dans le moteur de recherche, écrivez le nom du thème musical ou de l’artiste que vous souhaitez rechercher.

Une fois que vous avez trouvé la musique que vous voulez, cliquez sur le nom de la chanson.

Avec le curseur en bas, choisissez la partie de la chanson que vous souhaitez jouer sur votre bobine.

Cliquez sur Terminé en bas pour enregistrer vos modifications.

Le reste des étapes est répété comme dans l’explication précédente. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des effets sonores ou modifier l’audio. À la fin, appuyez sur Suivant pour partager la bobine.

Et voilà, vous pouvez maintenant créer vos Reels avec l’audio que vous aimez le plus et le partager sur votre compte Instagram.