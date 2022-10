Comment fonctionne le mode avion et pourquoi vous devez l’activer en vol

Découvrez pourquoi vous devriez activer le mode avion pendant le vol.

Si nous avons déjà volé ou connaissons un membre de la famille qui l’a fait, nous saurons de première main que l’équipage demande d’activer le mode avion des appareils mobiles ou électroniques ou même d’éteindre les plus grands tels que les ordinateurs portables, les tablettes, etc. Normalement, on a tendance à faire attention aux hôtesses et hôtesses de l’air mais… sait-on pourquoi on doit le faire ?

Nous pouvons en venir à penser, comme cela s’est produit dans ce chapitre dans lequel Bart Simpson a éteint la console et l’avion tombe, que nous allons causer un accident ou que nous pourrions interférer avec le système de vol. La réponse à celle-ci est non, bien que les compagnies aériennes nous obligent à garder le pilote automatique engagé et pour une bonne raison.

Comment fonctionne le mode avion

Le mode avion fonctionne de manière simple. En l’activant, nous désactivons toutes les connexions réseau sur le téléphone.

Cela indique que lorsque nous aurons activé ce mode, nous ne pourrons ni envoyer ni recevoir d’appels, de SMs ou de SMs et nous n’accéderons pas non plus à Internet. En revanche, le GPS cessera de fonctionner ainsi que les autres communications comme le Bluetooth et le NFC.

Évidemment, nous pouvons utiliser les applications que nous avons déjà installées sur notre terminal et afficher le contenu que nous avons téléchargé pour les moments hors ligne.

Que se passe-t-il alors si je ne l’active pas

Le mode avion est apparu il y a des années avec l’idée claire de pouvoir maintenir une bonne communication entre le pilote et les contrôleurs. Une loi a été créée expressément pour que les appareils soient éteints, les entreprises ont donc choisi de créer cette fonction.

Mais est-ce encore le cas aujourd’hui ? Est-ce que quelque chose se passe si nous quittons le mode avion ? La réponse courte est non. Il ne se passera rien Depuis 2014, l’AESA ou Agence européenne de la sécurité aérienne autorise le vol sans activer le mode avion.

Différent est ce que les compagnies aériennes nous disent. S’il est vrai que la loi a été levée en tant que telle, il appartient à chaque compagnie aérienne de nous autoriser ou d’utiliser le mobile en mode avion.

Pourquoi est-il bon de le laisser activé alors dans notre terminal

Si on n’est pas obligé de le garder désactivé, on préférera sûrement le garder allumé mais, comme nous l’avons déjà expliqué, activer le mode avion peut être un avantage et pas seulement pour l’activer dans l’avion.

Nous vous recommandons de l’activer d’abord dans un avion pour faciliter la communication entre le pilote et les contrôleurs. S’il est vrai qu’il ne devrait rien se passer ni avoir d’accident, la communication peut être affectée puisque les pilotes ou les contrôleurs peuvent entendre une sorte de bourdonnement lorsqu’ils communiquent.

D’autre part, notre téléphone économisera la batterie. Nous pouvons activer la fonctionnalité que nous voulons en mode avion et garder le reste des fonctions déconnectées. Le téléphone sans couverture recherchera constamment des réseaux, il utilisera donc plus de batterie pendant le vol.

On peut toujours essayer de voir s’il y a du Wi-Fi dans l’avion. Au fil du temps, les compagnies aériennes ont commencé à inclure cette fonctionnalité, mais pour le moment, ce n’est pas sur tous les avions, donc ce que nous pouvons recommander, c’est qu’avant de voler, nous ayons une série, un film, un podcast ou un livre prêt à être apprécié pendant le vol.