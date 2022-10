Comment personnaliser la barre de recherche Google mobile

Avoir un mobile Android, c’est avoir accès à une multitude d’options de personnalisation. Nous savons tous que nous pouvons changer l’image sur l’écran d’accueil, modifier l’apparence de l’horloge sur l’écran ou la taille du texte. Un autre élément que vous pouvez personnaliser est la barre de recherche Google que nous pouvons ajouter en tant que widget à l’écran d’accueil.

Grâce à l’une des dernières fonctionnalités d’Android, nous pouvons choisir entre différents logos Google, la couleur de la barre et même la forme de celle-ci. Sans aucun doute, c’est un outil très intéressant pour donner une touche différente à l’écran d’accueil de votre mobile, plus coloré et personnel. Voyons comment vous pouvez le faire.

Comment personnaliser la barre de recherche Google

Jusqu’à présent, le widget de la barre de recherche Google que vous pouviez ajouter à l’écran d’accueil de votre Android avait le logo Google G, une forme arrondie et sa couleur était claire ou foncée selon le mode activé sur le terminal. Les changements n’étaient pas possibles, la barre ressemblait à ceci et nous n’avions aucune option pour la personnaliser.

Grâce aux dernières innovations introduites dans le système d’exploitation, nous pouvons profiter d’une barre de recherche Google personnalisable. Nous avons déjà testé ces changements et vous informons qu’ils sont très utiles si vous souhaitez donner un autre look à l’écran d’accueil de votre smartphone. Par exemple, vous pouvez modifier la couleur de la barre de recherche pour qu’elle corresponde à la couleur du papier peint.

6 astuces pour personnaliser l’écran d’accueil d’un Samsung Galaxy

La personnalisation de la barre de recherche Google est extrêmement simple. Comme le précise 9To5Google, il faut garder à l’esprit que c’est la barre de recherche que l’on ajoute avec un widget, pas celle qui est installée nativement en bas de l’écran d’accueil de Google Pixel. Une fois ce détail connu, voyons quelles étapes vous devez suivre pour personnaliser la barre de recherche Google :

Appuyez quelques secondes sur la barre de recherche. Appuyez sur le bouton crayon qui apparaît sur le côté droit de la barre. Entrez dans les onglets inférieurs pour modifier différents aspects de la barre. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton « Enregistrer » dans le coin supérieur droit.

Comme vous pouvez le voir dans la galerie de photos ci-dessus, nous pouvons modifier quatre aspects dans la conception de la barre de recherche. D’une part, nous pouvons choisir si nous voulons que le mot Google apparaisse dans son intégralité ou juste le G. D’autre part, nous pouvons choisir entre une forme rectangulaire avec des bords droits, une forme rectangulaire avec des bords arrondis, ou un cercle forme pour cette barre de recherche.

Les options de personnalisation passent également par la couleur du widget, puisque nous pouvons modifier à la fois le ton et la saturation. Enfin, nous pouvons également sélectionner le niveau de transparence de la barre. Tous ces outils nous permettent de donner à cet élément de l’écran d’accueil un aspect complètement différent. La meilleure chose à faire est de jouer jusqu’à ce que vous trouviez le design qui vous plaît le plus.

Pour l’instant, cette nouveauté a atteint les téléphones mobiles avec Android 12 ou versions supérieures. S’il n’est pas encore arrivé sur votre terminal, vous n’aurez qu’à patienter encore un peu pour pouvoir personnaliser la barre de recherche Google.