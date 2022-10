Voici comment utiliser toutes les fonctionnalités de la nouvelle application Météo pour iPad sur iPadOS 16.

iPadOS 16 est enfin disponible pour les utilisateurs d’iPad et apporte de nouvelles fonctionnalités telles que Stage Manager et iCloud Shared Photo Library. La mise à jour ajoute également l’application Météo pour la première fois sur iPad, car elle était auparavant disponible exclusivement sur iPhone. Lisez la suite pour un aperçu pratique de la nouvelle application Météo pour iPad et des conseils sur la façon dont vous pouvez utiliser toutes ses fonctionnalités.

L’application météo d’Apple est maintenant sur l’iPad

Pendant des années, l’iPad n’a jamais eu d’application Météo native, les utilisateurs devaient donc télécharger des applications tierces depuis l’App Store. Heureusement, avec iPadOS 16, Apple a apporté sa propre application Météo sur iPad. Les utilisateurs d’iPhone connaissent probablement l’application, mais il existe néanmoins des astuces que tout le monde ne connaît pas.

Depuis qu’Apple a acquis Dark Sky en 2020, l’application Météo sur iPhone a acquis plusieurs nouvelles fonctionnalités. Avec iOS 15, Apple a remanié les animations de l’application tout en ajoutant des cartes et des informations plus détaillées. Toutes ces fonctionnalités sont également disponibles dans l’application iPad.

Aperçu

Une fois que vous ouvrez l’application, vous trouverez un bel aperçu des prévisions météo à votre emplacement actuel ou dans la ville que vous avez choisie. Il y a des détails tels que les prévisions horaires, les prévisions sur 10 jours, le vent, la visibilité, la carte des précipitations, l’indice UV et l’heure du lever du soleil. Avec un simple défilement, vous pouvez trouver encore plus de détails dans l’application.

Mais voici où les choses deviennent encore plus intéressantes. Si vous appuyez sur l’une des cartes d’information, l’application vous montre encore plus de détails sur la météo. Par exemple, appuyer sur la carte du lever du soleil fait apparaître un graphique qui indique également l’heure du coucher du soleil et la dernière lumière. Vous pouvez également appuyer sur les prévisions pour voir les variations de température sur une période de 24 heures.

Il existe également des cartes interactives qui peuvent afficher différentes informations en fonction de ce que vous choisissez. Appuyez sur la carte des précipitations pour l’agrandir avec une prévision animée sur 12 heures. En appuyant sur le bouton des options en haut à droite de l’écran, vous pouvez également voir une représentation de la température actuelle pour chaque région sur la carte.

Ajouter plus de villes ou votre emplacement actuel à l’application

L’un des avantages de l’application Météo d’Apple est que vous pouvez sélectionner plusieurs villes pour consulter les prévisions météorologiques pour chacune d’entre elles. Appuyez simplement sur le bouton en haut à gauche de l’écran pour afficher ou masquer la liste. Là, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une ville ou même un aéroport.

Pour ajouter une nouvelle ville à votre liste, appuyez simplement sur le bouton Ajouter. Et, si vous souhaitez supprimer une ville de votre liste, balayez de droite à gauche sur la liste pour la supprimer.

L’application est capable de détecter votre emplacement actuel, vous n’avez donc pas besoin de l’ajouter manuellement. Cependant, cette option nécessite que vous autorisiez l’application Météo à utiliser votre position dans les paramètres de confidentialité. Bien sûr, vous pouvez également choisir de ne pas partager votre position avec l’application. Voici comment modifier ces paramètres :

Ouvrez le Réglages application. Allez à la Confidentialité et sécurité menu. Choisir Services de location. Chercher Temps dans la liste. Choisir la l’option que vous voulez.

Configurer des alertes météo

L’application Météo sur l’iPad peut également fournir des alertes importantes en fonction de votre emplacement. Par exemple, il peut vous avertir de la pluie, de la neige et d’autres conditions pertinentes. Pour cela, ouvrez la liste des villes dans l’application et appuyez sur le bouton des trois points. Ensuite, choisissez l’option Notifications et activez les alertes pour les villes que vous souhaitez.

Il convient toutefois de noter que les notifications ne sont pas disponibles pour toutes les villes.

Enfin, les utilisateurs d’iPad peuvent également consulter rapidement la météo actuelle directement depuis l’écran d’accueil en ajoutant un widget :

Appuyez et maintenez l’icône de l’application Météo sur l’écran d’accueil de votre iPad. Choisir la Modifier l’écran d’accueil option. Appuyez sur le bouton + dans le coin supérieur gauche de l’écran. Chercher Temps dans la liste. Choisissez le widget que vous voulez et appuyez sur Ajouter un widget.

Au final

Voici quelques conseils qui vous aideront à tirer le meilleur parti de l’application Météo sur votre iPad. Connaissez-vous d’autres astuces pour l’application ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

