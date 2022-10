Comment installer iOS et iPadOS 16.1 et désinstaller la version bêta

iOS et iPadOS 16.1 sont arrivés avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour iPhone et iPad. Voici comment installer le nouveau logiciel et comment supprimer la version bêta d’iOS 16.1 ou d’iPadOS 16.1 si vous avez exécuté les versions de développement ou de test public.

iPadOS 16.1 arrive en tant que premier lancement public de la version majeure après avoir vu un mois de retard par rapport à iOS 16 pour iPhone. Il est livré avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités telles que Stage Manager, la mise à l’échelle de l’affichage, l’édition iMessage, une application météo native, une nouvelle application Home et bien plus encore pour iPad.

Pendant ce temps, iOS 16.1 est également disponible et comprend des activités en direct, une bibliothèque de photos partagées iCloud, une charge d’énergie propre, etc.

Ci-dessous, nous expliquerons comment supprimer la version bêta si vous l’exécutiez et installerons également iOS/iPadOS 16.1. Si vous n’avez pas besoin de supprimer la version bêta, passez ci-dessous…

Comment supprimer la version bêta d’iOS 16.1

Le moyen le plus simple de supprimer la version bêta publique ou développeur à ce stade consiste à :

Ouvrez le Application Paramètres sur votre iPhone ou iPad Choisir Général > VPN et gestion des appareils Appuyez sur le Profil bêta iOS 16/iPadOS 16 Choisir Supprimer le profil Entrez votre mot de passe si nécessaire, puis choisissez Retirer encore Redémarrez votre iPhone ou iPad pour terminer le processus

Vous êtes maintenant prêt à installer la version publique en suivant les étapes ci-dessous…

Comment installer iOS et iPadOS 16.1

Ouvrez le Application Paramètres sur votre iPhone ou iPad Choisir Général > Mise à jour logicielle Appuyez sur iOS/iPadOS 16.1 > Télécharger et installer Si vous ne voyez pas 16.1 en haut, regardez vers le bas sous Aussi disponible

Qu’est-ce qui vous passionne le plus avec iOS ou iPadOS 16.1 ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Lisez plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :