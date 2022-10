Comment détecter les faux comptes sur Instagram

Découvrez de faux comptes sur Instagram grâce à ces astuces et évitez de vous faire arnaquer sur la plateforme.

Les faux comptes ou « fakes » et les bots sont plus courants que vous ne le pensez sur et hors Instagram. Ces types de profils pullulent sur les réseaux sociaux et, d’une certaine manière, finissent par ternir l’expérience de millions d’utilisateurs.

À plus d’une occasion, vous aurez sûrement rencontré un autre compte de votre réseau social préféré avec un nom d’utilisateur inhabituel, avec de nombreux caractères ou, dans certains cas, impossible à lire et avec un certain nombre d’abonnés suivis que vous n’allez pas de pair en main ou avoir une cohérence.

Si vous savez de quoi nous parlons, vous avez très probablement affaire à un faux compte sur Instagram. Maintenant, si vous n’avez toujours pas tout compris, nous voulons vous laisser quelques astuces très simples et rapides qui vous aideront à identifier ces types de profils et comment vous pouvez agir contre eux.

Tout ce que vous devez savoir sur la vérification Instagram

Que sont les faux comptes et quel est leur objectif ?

Gardez à l’esprit qu’un faux compte ne concerne pas seulement les « bots » populaires, il doit également inclure les profils appelés « faux abonnés », c’est-à-dire ceux « suivez-moi et je vous suivrai ».

Ce type d’utilisateur appartient à des groupes de croissance artificielle où leur seule mission est d’échanger des followers et des likes avec lesquels ils essaient de développer des comptes d’utilisateurs.

Maintenant, à quoi servent les faux comptes ? Cela dépendra des intérêts de ceux qui créent ces profils. Dans la plupart des cas, ils peuvent essayer d’escroquer, voler des données et l’identité d’autres utilisateurs ou, dans de nombreux cas, essayer de gagner en popularité et en pertinence au sein du réseau social.

Bien sûr, il y a aussi eu des cas de comptes exclusifs pour générer le chaos et intimider les utilisateurs au sein de la plateforme, en utilisant des insultes, du chantage et des menaces à partir d’un profil anonyme qui leur permet de protéger leur véritable identité.

Comment savoir qu’un compte est un faux ou un bot sur Instagram ?

Très bien, nous avons déjà parlé de ces types de comptes et de leurs objectifs, il est donc maintenant temps d’apprendre à les identifier. Pour cela, il existe de nombreux indicateurs que vous pouvez prendre en compte et qui sont à première vue. Dans tous les cas, nous partagerons les plus importants ci-dessous.

Communauté

La première étape pour identifier un faux compte sur Instagram consiste à vérifier la communauté dont il dispose. En d’autres termes, voyez combien d’abonnés et d’abonnés vous avez, le nombre d’interactions sur vos publications, etc.

C’est probablement l’indicateur le plus simple et le plus rapide lorsqu’il s’agit de détecter un faux compte. La plupart de ces profils ont un très grand nombre de followers avec un pourcentage de followers négligeable ou qui ne correspond pas à leur homologue.

De plus, il est très courant que la plupart de ces abonnés proviennent d’endroits qui ne sont pas liés au compte. Sans oublier que la langue ne correspond pas du tout, surtout s’il s’agit d’un compte en français.

Informations sur le profil

Si leur communauté ne vous convainc pas de déterminer s’il s’agit ou non d’un faux compte, ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses autres fonctionnalités qui vous aideront à les identifier et l’une d’entre elles est leurs informations de profil.

Dans cette section, la première chose que vous devez observer est de savoir si le compte est vérifié ou non, c’est-à-dire s’il a la populaire « coche bleue ». Si vous l’avez, il s’agit très probablement d’un vrai profil et a été vérifié par Instagram.

Et si le compte n’est pas vérifié, que puis-je faire ? Très simple. Vous devriez commencer à vérifier d’autres données telles que leur photo de profil sur des plateformes comme Tineye et même Google Images, qui vous donneront les bonnes informations sur la personne à qui appartient la photo.

También puedes dar un vistazo a la descripción de su biografía y ver si hay algo que te parezca sospechoso o que no guarde relación con la cuenta como enlaces turbios oa webs extrañas, pasos para obtener algún « obsequio », promociones muy buenas para ser reales y beaucoup plus.

Contenu

Un autre excellent indicateur que vous faites face à un faux compte est le type, la quantité et la fréquence de publication du contenu. En général, ces comptes ont tendance à publier un grand nombre de publications, de bobines et d’histoires en très peu de temps pour essayer de paraître aussi normaux que possible.

Cependant, après un certain temps, ils arrêtent de partager du contenu avec cette fréquence. De plus, dans leurs histoires, ils placent généralement toujours le même type de photos ou de vidéos (spam) avec des liens étranges qui ne sont pas fiables.

Interactions

En lien avec le point précédent, les interactions dans le contenu montrent généralement que nous avons affaire à un faux compte ou bot. En effet, si l’on considère le nombre d’abonnés du compte, le nombre de likes et de commentaires par publication est minime ou, dans de nombreux cas, inexistant.

De plus, dans le peu d’interaction qu’ils peuvent recevoir, dans de nombreux cas, cela provient également d’autres profils similaires cherchant le même objectif. Nous sommes donc confrontés à un cycle sans fin de contenu de spam.

Obtenir des informations de compte d’Instagram

Croyez-le ou non, Instagram peut aider à dissiper tous les doutes que vous pourriez avoir après avoir vérifié tous ces indicateurs. Accédez simplement au compte en question et cliquez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit de votre écran.

Ici, vous trouverez une section relative aux « Informations sur ce compte ». Lorsque vous cliquez dessus, le réseau social lui-même vous donnera accès à certaines données d’identité du compte telles que la date de création, l’emplacement, les noms des utilisateurs précédents et les abonnés communs.

Nous espérons que ces informations sur ces comptes vous permettront de confirmer d’éventuels soupçons et, bien sûr, d’éviter à tout prix que des inconnus vous envoient des demandes d’amis, évitant ainsi d’être victime de tout désagrément à l’intérieur et à l’extérieur de ce réseau social.