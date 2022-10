Comment repérer les bots et les faux comptes sur Twitter

De cette façon, vous pouvez identifier et signaler les faux bots et comptes sur le populaire réseau social Twitter.

Les faux comptes avec le pain quotidien dans n’importe quel réseau social. Cependant, l’un des plus touchés est, sans aucun doute, Twitter. La plateforme du petit oiseau bleu regorge de ces profils qui nuisent à l’expérience de millions d’utilisateurs à travers le monde.

On estime qu’environ 12 millions de faux comptes ont été identifiés au sein de la plateforme, ce qui représente environ 5 % des utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU).

Cette situation a été si déterminante que le rachat du réseau social annoncé le 25 avril 2022 par le milliardaire Elon Musk a été suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Dans tous les cas, nous souhaitons vous aider à identifier les fameux faux comptes et bots qui pullulent sur ce réseau social. Cela dit, prenez note et ne manquez pas ces gars qui vous seront d’une grande aide.

Qu’est-ce qu’un faux compte ou bot sur Twitter ?

Avant de savoir comment lutter contre ce type de nuisibles, il est important de savoir ce qu’ils sont et comment ils fonctionnent. Les faux comptes sont des profils créés avec des données fictives, c’est-à-dire où une personne s’invente une image ou s’appuie sur celle d’une autre personne par usurpation d’identité.

Habituellement, ces faux comptes essaient d’arnaquer, de voler les données et l’identité d’autres utilisateurs. Cependant, ils sont également largement utilisés pour générer du chaos et intimider les utilisateurs au sein de la plate-forme elle-même.

Par rapport aux bots, il s’agit de comptes créés en utilisant l’identité d’une personne ou d’une entité dans le but de promouvoir artificiellement un message, c’est-à-dire d’augmenter à volonté le nombre de followers ou d’interactions sur un profil précis.

Les bots sont achetés par « packages », c’est-à-dire 1000 followers, likes ou commentaires pour un certain prix. Sur Internet, de nombreuses pages et portails proposent ce type de contenu.

Comment identifier les faux comptes ou bots sur Twitter ?

L’identification de ces types de comptes est généralement assez simple. Cependant, au fil du temps, certains profils ont réussi à se camoufler plus efficacement parmi les vrais utilisateurs. Cependant, il suffit de vérifier les aspects suivants pour les détecter.

Voici comment vous pouvez identifier les faux comptes sur Twitter

Ce sont des profils qui manquent d’activité.

Les informations de votre profil sont manquantes ou incomplètes. Ils n’ont généralement pas de photo de profil, pas de biographie, et ils ont des utilisateurs avec beaucoup de chiffres et de lettres.

Ils ont généralement une photo de profil volée ou d’une banque d’images.

Ils suivent de nombreux comptes mais leur nombre total de followers est très faible voire inexistant.

Ils ont un modèle de publication très similaire, partageant un contenu incohérent ou s’engageant avec des utilisateurs similaires.

Voici comment vous pouvez identifier les bots sur Twitter

Les bots sont des comptes qui ont évolué au fil du temps et ont réussi à se camoufler plus efficacement auprès des vrais utilisateurs. Ces types de profils sont généralement très actifs, avec de nombreuses publications et des informations qui les font passer plus inaperçus.

Cependant, ceux-ci ont un modèle très facile à identifier et c’est qu’ils ont tendance à interagir les uns avec les autres avec un modèle similaire de publications, promouvant à plusieurs reprises un message spécifique.

Êtes-vous en danger en ayant de faux comptes ou des bots sur votre profil Twitter ?

Comme nous l’avons mentionné, les bots et les faux comptes créent un environnement négatif au sein de n’importe quel réseau social et Twitter ne fait pas exception. Cela dit, ces types de profils sont considérés comme un moyen de manipulation pour gagner en notoriété au sein de la plateforme.

De plus, de nombreux cas de phishing et d’escroqueries sur Internet sont liés à ces types de comptes. Sans oublier qu’une grande partie des faux comptes sont axés sur la désinformation, la polarisation et le chaos.

Dans ces cas, la meilleure chose à faire est de bloquer ces types de profils et de les signaler afin que le réseau social prenne des mesures contre eux et les empêche de se propager et d’affecter davantage d’utilisateurs.

Nous espérons qu’avec ces informations, vous pourrez être plus clair sur la façon d’identifier un faux compte ou des bots sur Twitter et éviter une mauvaise expérience.