Comment partager une publication Instagram par QR code

Découvrez comment partager des publications, des bobines et des emplacements Instagram à l’aide d’un code QR.

Le code QR est devenu l’un des meilleurs moyens de partager l’information, à tel point qu’il a maintenant été adapté dans la carte de nombreux restaurants, qui proposent leurs produits par ce biais.

Et ce n’est pas pour rien, ces codes-barres ont une grande utilité, car ils sont capables d’automatiser les processus, de réaliser confortablement des inventaires et même de contrôler et d’identifier les produits.

Désormais, avec les avancées technologiques, vous pouvez également partager des informations de vos réseaux sociaux via un code QR, notamment sur des plateformes comme Instagram. Si vous voulez savoir comment partager une publication Instagram par code QR, continuez à lire cet article.

Vous pouvez ainsi partager une publication Instagram par QR code

une publication Instagram est très simple et l’un des moyens les plus simples consiste à utiliser le code QR. Et c’est que le but de ce code-barres est que vos abonnés ou n’importe qui peuvent scanner le QR à l’aide de la caméra mobile et voir la publication.

Si vous ne savez pas comment faire, ne vous inquiétez pas. Ci-dessous, vous pouvez voir les étapes à suivre depuis votre mobile ou votre ordinateur.

Depuis Android et iOS

Entrez Instagram depuis votre mobile.

Sélectionnez la publication pour laquelle vous souhaitez générer le code QR.

Appuyez sur les trois points verticaux, situés sur le côté droit du message.

Il affichera plusieurs options, appuyez sur l’option « Code QR ».

En quelques secondes, il affichera le code-barres correspondant. Mieux encore, vous pouvez le personnaliser à votre guise en changeant sa couleur.

À la fin des modifications, appuyez sur « Enregistrer le code QR ». Il sera enregistré dans la galerie de votre mobile.

Maintenant, il ne reste plus qu’à le partager avec vos proches, groupes, réseaux sociaux et vous pouvez même l’imprimer pour la publicité ou le marketing.

Ce QR code n’a pas de date d’expiration et vous pouvez l’utiliser autant de fois que vous le souhaitez, tant que vous n’avez pas supprimé la publication sur Instagram.

Depuis l’ordinateur

C’est ce que vous devez faire pour partager une publication Instagram par code QR depuis votre ordinateur.

Entrez Instagram à partir de votre navigateur préféré.

Sélectionnez la publication pour laquelle vous souhaitez générer le code QR.

Cliquez sur les trois points horizontaux sur le message.

Recherchez l’option » avec… ».

Il affichera plusieurs options, cliquez sur « QR Code ».

En quelques secondes, il affichera le code-barres correspondant. Et très similaire aux étapes du mobile, vous pouvez le personnaliser à votre guise en changeant sa couleur.

Lorsque vous avez terminé les modifications, cliquez sur « Télécharger le code QR ». Il sera enregistré dans le dossier des téléchargements de votre ordinateur.

Comment créer le code QR de votre compte Instagram

Avec Instagram, il est non seulement possible de partager une publication par code QR, mais vous pouvez également générer le QR de votre profil et le publier n’importe où. Ainsi, la personne ou les clients potentiels pourront accéder directement à votre profil d’utilisateur et en savoir plus sur votre marque ou votre entreprise.

Depuis Android et iOS

Lancez Instagram depuis votre mobile.

Entrez votre profil d’utilisateur.

Appuyez sur le menu hamburger, situé en haut à droite de l’écran.

Vous verrez différentes options, appuyez sur l’option « Code QR ».

Il générera automatiquement le code, que vous pourrez personnaliser à votre guise.

Une fois la modification effectuée, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux préférés ou sur d’autres plateformes de messagerie instantanée. Pour cela, appuyez sur l’icône « », située en haut à droite de l’écran.

De votre ordinateur

Lancez Instagram à partir du PC.

Entrez votre profil d’utilisateur.

Cliquez sur l’icône d’engrenage, située en haut à droite de l’écran.

Vous verrez différentes options, cliquez sur « QR Code ».

Il générera automatiquement le code, que vous pourrez personnaliser à votre guise avec différentes couleurs.

À la fin des modifications, cliquez sur l’option « Télécharger le code QR ».

Comme vous pouvez le constater, partager une publication Instagram par QR code est très simple, il vous suffit de suivre chacune des étapes et le tour est joué.