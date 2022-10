Comment récupérer des vidéos supprimées de votre mobile Android sans perdre de données

Avec UltData pour Android, vous pouvez récupérer des vidéos supprimées par erreur de votre mobile Android, y compris des photos et des vidéos supprimées de WhatsApp.

Des milliers de données et de fichiers se trouvent sur notre mobile, même pour ceux d’entre nous qui travaillent souvent à partir de cet appareil, une grande partie de notre matériel de travail y est stockée. C’est pourquoi la suppression de vidéos ou de photos peut être une tragédie, mais heureusement, il existe des moyens de récupérer ces types de fichiers supprimés.

Nous avons des options totalement gratuites, mais elles sont plus complexes et avec lesquelles nous risquons de perdre certaines données. Il existe également des applications simples et intuitives qui nous permettent de récupérer des vidéos supprimées d’un mobile Android sans perdre de données et plus rapidement que vous ne pouvez l’imaginer, comme c’est le cas d’UltData pour Android.

Récupérez des vidéos supprimées de votre mobile Android sans perdre de données avec UltData pour Android

UltData pour Android est l’une des meilleures applications de la société de logiciels et de solutions pour smartphones qui s’appelle Tenorshare. Avec cette application, vous pourrez récupérer de la mémoire interne ou de la carte SD de votre mobile Android, des vidéos que vous avez perdues ou supprimées par erreur, même celles que vous avez supprimées exprès et regrettées plus tard.

Cette application vous offre l’un des moyens les plus simples de récupérer vos vidéos, car elle vous permet de numériser et de visualiser avant la sélection, pour récupérer uniquement les vidéos qui vous intéressent. Avec cela, vous pourrez faire une récupération sélective et rapide, sans perdre de temps dans une récupération générale de tous les fichiers supprimés de votre mobile. Suivez également ces étapes simples :

Après avoir téléchargé l’application sur votre appareil, vous devez la connecter à votre ordinateur et sélectionner la fonction Récupérer les données perdues dans le panneau principal de l’application.

UltData pour Android scanne toutes les données sur votre appareil, il vous suffit d’attendre un peu et vous pourrez voir les vidéos trouvées et scannées, essentiellement tous les fichiers, mais vous ne pouvez choisir que des vidéos. Plus tard, vous pourrez analyser en détail chacun des fichiers trouvés et choisir ceux que vous souhaitez récupérer.

Enfin, vous devrez sélectionner les vidéos ou même les photos que vous souhaitez récupérer et choisir l’option Récupérer.

Récupérez gratuitement les vidéos supprimées de votre mobile Android

Si vous n’avez aucun problème avec les processus légèrement plus complexes, cette option gratuite peut vous convenir parfaitement pour récupérer des vidéos supprimées de votre mobile Android. Pour cela, il est nécessaire d’aller dans la corbeille et d’avoir l’option de sauvegarde activée dans les paramètres de votre mobile. Cela dit, vous pouvez commencer par cette série d’étapes pour récupérer vos photos :

Ouvrez l’application Galerie sur votre mobile. Appuyez sur l’icône de menu en bas à droite de l’écran. Accédez à la section Corbeille. Ici, vous verrez toutes les vidéos et photos supprimées, touchez les vidéos que vous souhaitez récupérer. Pour terminer, appuyez sur le bouton Restaurer et attendez la fin du processus.

Enfin, vous n’avez plus qu’à confirmer que le processus s’est déroulé correctement et que les vidéos que vous avez sélectionnées pour récupérer réapparaissent dans la galerie de votre mobile.

Récupérer des vidéos supprimées avec UltData pour Android VS Free

Pour finir, nous devons vous avertir que lorsque vous utilisez la méthode gratuite pour récupérer vos vidéos supprimées, il n’est pas certain que les résultats seront satisfaisants et vous risquez de perdre d’autres données que vous avez sur votre mobile.

Il est également possible que la sauvegarde n’ait pas été effectuée correctement ou que les vidéos que vous souhaitez récupérer aient été réalisées après la dernière sauvegarde, elles ne seraient donc pas incluses.

En recourant à UltData pour Android dans le but de récupérer vos vidéos, vous pourrez non seulement les récupérer, mais vous aurez également la possibilité de récupérer des photos, des messages, des contacts et d’autres fichiers qui, pour une raison quelconque, ont disparu de votre mobile. Tout ce que vous souhaitez récupérer sur votre mobile, vous pouvez le faire avec UltData pour Android grâce à un processus intuitif, rapide et très simple.