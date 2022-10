Comment mettre à jour le Xiaomi Pad 5 vers Android 12 avec MIUI 13

Vous avez un Xiaomi Pad 5 et souhaitez profiter des dernières nouveautés Android ? afin que vous puissiez télécharger

Nous allons vous expliquer comment installer Android 12 et MIUI 13 sur votre tablette Xiaomi Pad 5. La dernière tablette Xiaomi, qui a été lancée sur le marché avec Android 11 à l’intérieur, a progressivement reçu de plus en plus de mises à jour et a récemment reçu le long -mise à jour attendue vers Android 12 avec toutes les améliorations et nouvelles fonctionnalités que cela implique.

Si vous souhaitez profiter de tous les changements introduits par l’une des versions les plus récentes d’Android sur votre Xiaomi Pad 5, continuez à lire, car nous allons vous montrer toutes les étapes à suivre pour installer la dernière mise à jour disponible.

Installez Android 12 sur le Xiaomi Pad 5 par OTA

C’est le processus le plus simple pour télécharger la dernière version d’Android disponible sur le Xiaomi Pad 5. Il vous suffit de suivre quelques étapes simples, et la mise à jour commencera à se télécharger et à s’installer automatiquement :

Ouvrez l’application Paramètres de votre Xiaomi Pad 5

Appuyez sur la section « À propos de la tablette »

Maintenant, appuyez sur « Version MIUI » et appuyez sur le bouton « Télécharger », si la mise à jour est disponible

Pour vous assurer que vous avez Android 12 avec MIUI 13 sur votre tablette, vous devez vous assurer que la version de MIUI que vous téléchargez est égale ou supérieure à la version 13.1.3.0SKXEUXM.

Installez Android 12 sur le Xiaomi Pad 5 manuellement

Si vous attendez depuis un certain temps la mise à jour vers Android 12 pour votre Xiaomi Pad 5 et qu’elle n’est toujours pas disponible, vous pouvez toujours recourir à l’installation manuelle du fichier sur votre tablette.

Dans ce cas, le processus est légèrement plus long, mais tout aussi simple que le précédent. Vous devez juste vous assurer que vous disposez de suffisamment d’espace sur votre tablette pour enregistrer le fichier de mise à jour. Si vous l’avez, suivez simplement ces étapes :

Tout d’abord, téléchargez le fichier de mise à jour MIUI V13.1.3.0.SKXEUXM et enregistrez-le sur le stockage interne de votre tablette.

Ouvrez l’application Paramètres de votre Xiaomi Pad 5

Appuyez sur la section « À propos de la tablette »

Maintenant, appuyez sur « Version MIUI » et appuyez sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit.

Choisissez l’option « Sélectionner le package de mise à jour » et choisissez le fichier que vous avez téléchargé à la première étape.

C’est tout. Une fois le processus terminé, votre tablette Xiaomi sera mise à jour vers la version la plus récente de MIUI avec Android 12, et vous pourrez profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités introduites par cette mise à jour, y compris un plus grand nombre d’applications adaptées à la tablette. format.