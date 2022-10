Que signifient les emojis de singe et comment les utiliser correctement

C’est la vraie signification des emojis des trois petits singes et quand vous devez les utiliser.

Les emojis sont largement utilisés dans les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp et Telegram pour exprimer des idées ou des sentiments. Parmi les plus utilisés par la communauté figurent les emojis de singe. Vous voulez savoir ce que signifient ces emojis ?

Ces emojis de singe se déclinent en 5 variantes différentes, il peut donc être un peu difficile d’essayer de prédire ce qu’ils signifient et comment ils peuvent être utilisés correctement. Cependant, ci-dessous, nous vous l’expliquons de manière simple et claire.

WhatsApp : la vraie signification de l’emoji avec les mains sur la tête

Que signifient les emojis de singe ?

Les émojis singes qui couvrent leurs yeux, leur bouche et leurs oreilles représentent les trois singes sages de la culture japonaise, dont les noms sont Mizaru « ne vois pas le mal », Iwazaru « ne parle pas le mal » et Kikazaru « n’entends pas le mal ».

Chacun représente une interprétation différente et ils sont associés aux statuettes en bois dédiées à l’ancien souverain Tokugawa Ieyasu.

Par ailleurs, il existe également d’autres variantes de singes, une qui ne montre que la tête d’un singe faisant référence à l’animal classique et une autre qui est assise dans une position de repos faisant allusion à un singe de zoo.

Maintenant, dans les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, elles ont une signification implicite. Ce sont les plus populaires :

Emoji singe qui ne voit pas le mal

L’emoji singe Mizaru « ne voit pas le mal » peut être utilisé dans n’importe quel type de conversation et représente généralement différentes émotions telles que la timidité, la gêne ou la gêne.

emoji singe qui ne dit rien de mal

L’emoji Iwazaru « speak no evil » a une signification assez large et peut symboliser le secret, le silence, la discrétion ou la honte et sert même à l’expression « Oups ! ». Il est également utilisé pour éviter une situation inconfortable et éviter de dire ou d’écrire quelque chose d’imprudent.

Emoji de singe n’entend pas le mal

L’emoji Kikazaru « n’entends pas le mal » représente quelqu’un qui n’est pas prêt à écouter ou mal à l’aise lorsqu’il écoute ou lit quelque chose.

emoji tête de singe

Cet emoji à tête de singe peut être utilisé pour faire une farce à une personne. Vous pouvez également l’utiliser pour écrire ou dire quelque chose avec un ton amusant.

L’emoji du singe assis

L’emoji singe assis est utilisé en mode activité ou joie ou lorsque vous souhaitez faire référence à la nature ou aux animaux sauvages.

Comment utiliser les emojis de singe

Ces emojis de singe peuvent être utilisés dans n’importe quel type de conversation, car ils représentent souvent des émotions différentes. Certains des messages les plus utilisés sont :

Messages avec l’emoji « ne vois pas le mal » de Mizaru

Il est utilisé lorsque vous ne voulez pas voir un message ou que vous préférez ne pas regarder à cause de la honte, de la timidité ou de la honte.

« Je n’aime pas qu’on me regarde quand je pleure »

« Quelle honte de parler en public »

« Je n’arrive pas à croire que tu m’aies dit ça en public, comme tu es mignon »

« La banque vient de m’appeler, ils ont approuvé mon prêt »

Messages avec l’emoji Iwazaru « ne parle pas de mal »

Il est utilisé lorsque vous ne pouvez pas dire quelque chose parce que c’est secret ou lorsque vous préférez garder le silence et ne pas donner d’opinion. Bien qu’il puisse également être utilisé lorsque vous écrivez accidentellement quelque chose de mal ou lorsque vous avez l’intention de faire des bêtises.

« N’utilise pas ces gros mots avec moi »

« Isabel est amoureuse de Juan, mais ne dis rien »

« Et si on faisait croire à papa qu’on a raté l’test ?

« Ne t’inquiète pas mon ami, ton secret est en sécurité avec moi »

« José vient de m’inviter au cinéma »

« Je n’arrive pas à croire ce que je viens de découvrir »

Messages avec l’emoji Kikazaru « n’entendez aucun mal »

Si vous avez entendu quelque chose et que vous êtes maintenant gêné de connaître cette information, vous pouvez utiliser cet emoji. Vous pouvez également l’utiliser pour suggérer à l’autre personne qu’elle ne devrait pas dire cela, car les autres ne devraient pas le savoir.

« Je ne peux pas croire ce que tu viens de dire »

« Je vais imaginer que je n’ai jamais entendu ni lu quoi que ce soit »

« Je n’arrête pas d’entendre cette chanson dans ma tête »

« N’oubliez pas que tout le monde ne devrait pas le savoir »

Messages Emoji Tête de Singe

Vous pouvez l’utiliser pour faire des blagues ou l’adapter à des moments amusants. Vous pouvez également utiliser cet emoji pour décrire un moment embarrassant.

« La meilleure chose au monde est de passer une journée tranquille à regarder des films et à manger »

« J’ai accidentellement mis du sel dans le café, désolé ! »

« Hey ! Ce singe du zoo était très méchant »

Messages Emoji Singe Assis :

Si vous recevez un message avec cet emoji, l’expéditeur plaisante très probablement avec vous ou raconte une activité ou une anecdote intéressante.