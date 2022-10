WhatsApp : comment bloquer les appels et les appels vidéo

Découvrez les méthodes existantes pour bloquer les appels et les appels vidéo sur WhatsApp, afin que personne ne vous dérange.

Les appels WhatsApp et les appels vidéo sont devenus un outil de communication essentiel, mais ils n’ont pas toujours une utilisation positive. Il est possible qu’il y ait quelqu’un qui n’arrête pas de vous appeler via WhatsApp ou, parfois, vous ne voulez tout simplement pas que d’autres puissent vous contacter via l’application. Pour le résoudre, dans ce guide, nous expliquons les méthodes disponibles pour bloquer les appels et les appels vidéo sur WhatsApp.

Nous vous avons déjà dit qu’il n’y a pas de fonction qui est explicitement dédiée au blocage des appels et des appels vidéo des autres utilisateurs. Cependant, vous pouvez utiliser divers outils de plateforme de messagerie à votre avantage pour empêcher les autres de vous déranger avec leurs appels. Si après avoir bloqué les appels sur WhatsApp, ils continuent de vous déranger avec des appels, n’oubliez pas que vous pouvez également bloquer les appels téléphoniques et les messages sur Android.

Bloquer les contacts sur WhatsApp

La méthode la plus simple pour bloquer les appels et les appels vidéo consiste à bloquer le contact sur WhatsApp. De cette façon, l’autre utilisateur ne pourra pas vous envoyer de messages, voir votre photo de profil ou établir un contact via les appels de l’application. Ce n’est pas seulement la solution la plus rapide, c’est aussi la plus efficace. Voici comment vous pouvez bloquer un contact sur WhatsApp :

Ouvrez l’application WhatsApp. Appuyez sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit. Appuyez sur « Paramètres » et, à partir de là, accédez à la section « Compte ». Allez dans « Confidentialité », puis dans « Contacts bloqués ». Appuyez sur l’icône d’ajout de contact dans le coin supérieur droit. Sélectionnez le contact que vous souhaitez bloquer.

En ajoutant un contact à cette liste noire WhatsApp, vous pouvez être serein, car cela ne vous dérangera plus, du moins en ce qui concerne la plateforme de messagerie. Une autre façon de bloquer un utilisateur sur WhatsApp est de le faire à partir de la conversation elle-même.

Ouvrez le chat avec le contact que vous souhaitez bloquer. Appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Tapez sur « Plus ». Appuyez sur « Bloquer », puis appuyez à nouveau sur « Bloquer » dans la fenêtre contextuelle.

Bloquer un contact est la méthode la plus radicale que vous puissiez utiliser sur WhatsApp, car cela indique qu’il ne pourra en aucun cas communiquer avec vous. Sans aucun doute, c’est quelque chose que vous devez prendre en compte avant de bloquer quelqu’un dont vous ne souhaitez pas recevoir les appels.

9 astuces essentielles pour vos appels vidéo WhatsApp

rejeter l’appel

Si le blocage vous semble extrême, la chose la plus simple que vous puissiez faire pour éviter un appel ou un appel vidéo sur WhatsApp est de le rejeter. Si vous utilisez le mobile et recevez juste un appel, vous pouvez toucher le bouton rouge pour le rejeter directement. Si vous ne voulez pas le rejeter, vous pouvez appuyer sur le bouton qui vous amène à l’écran d’accueil afin que l’appel continue pendant que vous continuez à utiliser le smartphone.

La partie négative de cette méthode est que l’autre utilisateur pourra continuer à vous appeler sans s’arrêter, avec les inconvénients que cela entraîne. Si vous souhaitez lui faire savoir que vous êtes occupé, WhatsApp vous permet de lui envoyer un message lorsque vous rejetez l’appel.

Avec l’application Outils pour WhatsApp

Pour bloquer les appels WhatsApp, vous pouvez également vous aider d’applications externes. Notre recommandation est Tools for WhatsApp, une application que vous pouvez télécharger gratuitement sur le Google Play Store. Une fois installé, il vous suffit de lui donner les permissions qu’il demande.

GooglePlay | Outils pour WhatsApp

Dans l’onglet « Désactiver les appels », cochez la case « Service ». C’est à ce moment que vous activerez la désactivation des appels, bien que vous puissiez choisir parmi plusieurs options de configuration. Si vous entrez « Appel vocal entrant », vous verrez que vous pouvez choisir de le rejeter directement (« Désactivez simplement l’appel ») ou de le renvoyer vers d’autres numéros de téléphone.

Bloquer les appels avec les données mobiles

La dernière option que vous pouvez utiliser pour bloquer les appels WhatsApp et les appels vidéo se trouve dans l’application elle-même. Nous nous référons à « Utiliser moins de données pour les appels », qui vous permet de limiter l’utilisation des données mobiles consommées lors d’un appel, qu’il s’agisse d’audio ou de vidéo.

Cela ne bloque pas les appels en tant que tels, mais cela entraîne une baisse de la qualité des appels lorsque vous n’êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi. Pour activer la fonctionnalité, procédez comme suit :

Ouvrez l’application WhatsApp. Appuyez sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit. Appuyez sur « Paramètres » et, à partir de là, accédez à la section « Stockage et données ». Cochez la case « Utiliser moins de données pour les appels ».

De cette façon, l’appel ne sera pas aussi bon et vous pourrez vous permettre de le rejeter en alléguant des problèmes de connexion. Examinez attentivement toutes ces méthodes et sélectionnez celle qui vous convainc le plus lorsqu’il s’agit de bloquer les appels WhatsApp et les appels vidéo.