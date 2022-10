Comment ouvrir un fichier PSD sur un mobile Android

Si vous souhaitez ouvrir un fichier PSD depuis votre mobile Android, jetez un œil à cet article.

Malgré le fait qu’Android a été caractérisé comme un système d’exploitation très polyvalent avec la possibilité d’ouvrir une grande variété de fichiers de manière native, jusqu’à présent, il est impossible d’exécuter un fichier PSD ou un format de fichier Adobe Photoshop natif.

Cependant, si vous faites partie de ceux qui reçoivent constamment ce type de fichier et que vous souhaitez y jeter un coup d’œil rapide depuis votre mobile, découvrez la méthode la plus simple pour ouvrir un fichier PSD sur un mobile Android.

Vous pouvez donc ouvrir un fichier PSD sur un mobile Android

Les fichiers PSD sont des formats générés lors de l’enregistrement d’un projet dans Photoshop, et pour ouvrir ce type de fichier, il est nécessaire d’avoir l’une des applications Adobe. Cependant, il existe des applications tierces totalement gratuites capables de les ouvrir sans aucun problème.

Parmi les applications les plus populaires, nous avons PSD Viewer, Adobe Photoshop Mix, PSD File Viewer, Easy Open PSD Files, AI PSD EPS Viewer & Converter.

Visionneuse PSD

L’un des points forts de PSD Viewer est la possibilité de partager la conception via des plateformes telles que WhatsApp, Telegram, TikTok, etc.

Le seul inconvénient est que vous ne pourrez faire aucun type d’édition, car il s’agit d’une application de visualisation, mais elle pèse moins par rapport aux autres options. Voici les étapes pour ouvrir un fichier PSD avec PSD Viewer :

Installez PSD Viewer sur votre mobile Android.

Une fois installé avec succès, lancez l’application et cliquez sur le bouton « Ouvrir le fichier PSD ». Placez maintenant le fichier dans le dossier où vous l’avez enregistré.

Lors du choix du fichier, il s’ouvrira et affichera votre conception au format PSD.

GooglePlay | Visionneuse PSD

Mélange d’Adobe Photoshop

Une alternative pour afficher et apporter des modifications mineures aux fichiers PSD est l’application Adobe Photoshop Mix. Il s’agit d’une extension de la célèbre application « Photoshop Express Editor », qui a été conçue pour apporter des modifications à tout type d’image de manière simple et confortable.

Son service est totalement gratuit et vous pouvez l’utiliser autant de fois que vous le souhaitez. Son interface est intuitive et il ne sera pas nécessaire d’avoir un mobile haut de gamme pour en tirer le meilleur parti. Voici les étapes pour ouvrir un fichier PSD avec Adobe Photoshop Mix :

Lancez l’application Adobe Photoshop Mix sur votre mobile Android.

Cliquez sur le bouton « + » situé en bas à droite de l’écran.

Vous verrez différentes options, cliquez sur « Appareils ».

Cliquez sur le menu hamburger situé en haut à droite et localisez le fichier PSD.

Une fois le fichier ouvert, vous pourrez apporter de petites modifications telles que le recadrage, l’ajout de filtres, l’ajustement des couleurs, etc.

GooglePlay | Mélange d’Adobe Photoshop

Fichiers PSD faciles à ouvrir

Les autres options à considérer si vous souhaitez ouvrir des fichiers PSD sur Android sont Easy Open PSD Files. Cette application a une apparence minimaliste et intuitive et affiche une section avec tous les fichiers PSD disponibles dans votre bibliothèque mobile.

Avec cette application, vous pouvez ouvrir et afficher des fichiers dans leur qualité d’origine et vous pouvez même les convertir dans d’autres formats tels que les fichiers PNG, JPG, WEBP et PDF.

GooglePlay | Fichiers PSD faciles à ouvrir

Visionneuse de fichiers PSD

Avoir un aperçu du contenu des fichiers PSD sera possible grâce à l’application PSD File Viewer. Il ne prend pas beaucoup de place sur le mobile, par conséquent, votre expérience utilisateur sera très agréable.

Lors de l’installation de l’application, elle effectuera un scanner sur tout le mobile à la recherche de tous les fichiers PSD qui se trouvent sur votre appareil et vous pourrez même enregistrer les dessins au format PNG.

GooglePlay | Visionneuse de fichiers PSD

Visualiseur et convertisseur AI PSD EPS

AI PSD EPS Viewer & Converter est un autre lecteur PSD rapide à installer sur votre mobile Android. C’est une application très polyvalente, car vous pourrez non seulement visualiser des fichiers PDS, AI et EPS, mais vous pourrez également les convertir aux formats PNG, JPG et PDF.

Son interface est moderne et intuitive, et une fois l’application installée, elle analysera tout l’appareil et organisera chacun des fichiers par type.

GooglePlay | Visualiseur et convertisseur AI PSD EPS