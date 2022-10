Stadia ferme : quand il cessera de fonctionner, comment récupérer votre argent et toutes les réponses à vos questions

Nous répondons à toutes les questions qui vous viennent à l’esprit après la fermeture de Stadia.

Le 29 septembre dernier, Google annonçait la fermeture de Stadia, sa plateforme de cloud gaming, et si, comme moi, vous êtes également utilisateur de ce service de streaming de jeux vidéo, vous aurez sûrement de nombreux doutes sur ce qui va se passer désormais.

Pour cette raison, nous sommes aujourd’hui ici pour répondre à toutes les questions qui peuvent se poser concernant la fermeture de Stadia, comme quand ce service cessera de fonctionner ou ce que vous devez faire pour récupérer tout l’argent que vous avez investi.

Quand Stadia cessera-t-il de fonctionner ?

Comme l’a confirmé la société américaine elle-même dans la section d’aide du service de streaming de jeux vidéo, Google Stadia cessera de fonctionner le 18 janvier 2023.

Cela indique que vous pourrez continuer à jouer aux jeux que vous avez achetés jusqu’à cette date, puisque la plateforme Stadia et les serveurs de jeux en ligne continueront d’être actifs jusqu’à cette date.

Comment récupérer l’argent dépensé sur Stadia

Le géant américain a d’ores et déjà confirmé qu’il reverserait à chaque utilisateur de sa plateforme l’argent qu’il a dépensé sur Stadia en achats de matériel (la manette Stadia, la Founders Edition, la Premiere Edition et les packages Play and Watch with Google TV) et logiciels (achats de jeux et DLC).

Les seuls montants que Google ne remboursera pas sont ceux relatifs au paiement de l’abonnement Stadia Pro, mais vous pourrez continuer à profiter des jeux inclus dans ledit abonnement sans frais supplémentaires jusqu’à la date de fermeture de la plateforme.

Vous n’aurez rien à faire pour récupérer l’argent investi dans Stadia, car la société basée à Mountain View remboursera ce montant sur le mode de paiement d’origine avec lequel vous avez effectué les achats. Ce remboursement devrait être rendu effectif, au moins pour la grande majorité des utilisateurs, avant le 18 janvier 2023.

Comment transférer la progression du jeu Stadia vers une autre plate-forme

Initialement, Google indiquait qu’il ne serait possible de transférer la progression de vos jeux sur une autre plateforme que s’ils sont en crossplay. Vous pouvez consulter la liste complète des jeux Stadia avec crossplay à partir de ce lien.

En tout cas, certains développeurs de jeux vidéo comme Ubisoft ont déjà confirmé que leurs joueurs pourront transférer la progression de leurs jeux Stadia vers un PC via le service Ubisoft Connect.

De même, Zenimax et Bethesda, les créateurs du jeu populaire The Elder Scroll Online, ont également annoncé qu’ils autoriseraient le transfert de toute la progression du jeu Stadia, y compris les personnages, les réalisations, les objets achetés et l’inventaire, vers Stadia la version PC.

Comment utiliser la manette Stadia sur d’autres plates-formes

Compte tenu du fait que Google remboursera le montant des appareils matériels que vous avez achetés et qu’il ne sera pas nécessaire de les retourner, vous vous demandez peut-être maintenant si vous pourrez continuer à utiliser le contrôleur Stadia sur d’autres plates-formes ou allez-vous être laissé avec un presse-papier.

Eh bien, nous avons une bonne nouvelle pour vous, puisqu’il sera possible de continuer à utiliser le Stadia Gamepad en le connectant par câble à un ordinateur Windows et vous pourrez également l’utiliser sans fil grâce à un outil créé par le développeur Parth Shah, que vous pouvez télécharger à partir du lien que nous vous laissons sous ces lignes, qui vous permet d’utiliser le contrôleur Stadia dans Windows sans fil, en utilisant un mobile Android comme « client ».

Télécharger Stadia sans fil pour Windows

Une fois cet outil téléchargé, pour utiliser la manette Stadia sans fil pour jouer sur d’autres plateformes, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Téléchargez et installez Python3 sur un PC Windows

Exécutez le fichier « server.exe » inclus dans le package d’outils téléchargé

Cliquez sur l’icône Stadia qui apparaîtra dans la barre d’état système de Windows (située à l’extrême droite de la barre des tâches inférieure) pour afficher une URL

Sur votre smartphone Android, ouvrez l’URL qui vient de vous être présentée à l’étape précédente via un navigateur Web

Enfin, connectez la manette au mobile Android par câble

Pour vous faciliter la réalisation de ces actions, voici une vidéo qui les détaille étape par étape :

Cependant, il est probable que, très bientôt, vous pourrez utiliser le Stadia Gamepad sans fil sans suivre ce processus, car un grand nombre d’utilisateurs demandent à Google de déverrouiller le Bluetooth du contrôleur Stadia pour une utilisation avec d’autres plates-formes, ce qui ne fonctionne pas. semblent très tirés par les cheveux, surtout si l’on tient compte du fait que la page produit du contrôleur Stadia indiquait déjà que sa connectivité Bluetooth complète pourrait être activée via une mise à jour du firmware.