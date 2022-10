Qu’est-ce que la suppression active du bruit et comment fonctionne-t-elle ?

La suppression active du bruit est devenue à la mode dans le monde des écouteurs sans fil. Mais savez-vous à quoi cela sert vraiment ?

De plus en plus d’écouteurs sont disponibles sur le marché qui offrent un certain type de système de suppression active du bruit. Il est courant de voir comment les modèles les plus récents des fabricants les plus populaires adoptent cette fonction, qui promet d’améliorer notre expérience lors de l’écoute de musique avec eux. Mais qu’est-ce que la suppression active du bruit ?

Que vous veniez d’acheter de nouveaux écouteurs qui incluent cette fonctionnalité ou que vous envisagiez de le faire, nous allons aujourd’hui vous dire tout ce que vous devez savoir sur la suppression active du bruit et comment vous pouvez l’utiliser pour en tirer le meilleur parti. de ce système.

Annulation active du bruit (ANC): qu’est-ce que c’est et comment ça marche

Son nom définit assez bien le but de cette fonction : la suppression active du bruit est précisément chargée de supprimer activement le son qui résonne autour de nous, dans le but de réduire la quantité de bruit qui se faufile dans le conduit auditif. .

Le mécanisme que cette technologie utilise pour mener à bien sa tâche est assez simple, du moins sur le papier. Il utilise les microphones intégrés dans les écouteurs pour capturer le son qui l’entoure, et grâce à un logiciel spécifique qui, pris en charge par le processeur de signal numérique (DSP), est capable d’inverser les sons capturés en temps réel et de produire le signal résultant par l’utilisateur. le conduit auditif. Ainsi, une sensation de silence est obtenue, puisque le bruit extérieur est « annulé » par ce qu’on appelle l’interférence destructrice des ondes sonores.

Dans la plupart des écouteurs modernes, des modèles d’intelligence artificielle capables de prédire le son en temps réel sont utilisés pour l’anticiper et l’annuler. Cependant, ces types de techniques ne sont efficaces qu’avec les sons faciles à prévoir, comme le bruit de fond d’une ville ou d’une salle de sport, par exemple.

D’autres sons, tels qu’un klaxon de voiture, une sonnette ou la voix humaine, sont plus difficiles à prévoir pour ces types de systèmes, et les écouteurs ne sont donc pas en mesure de les supprimer aussi efficacement. En général, la suppression active du bruit fonctionne mieux avec les sons à basse ou moyenne fréquence.

Types de suppression active du bruit

Lors du choix de nouveaux écouteurs, vous pouvez rencontrer différents types d’annulation active du bruit, qui diffèrent dans la façon dont ils capturent l’audio extérieur et le suppriment. Aujourd’hui, nous pouvons trouver trois types principaux:

Feedforward : c’est le plus utilisé aujourd’hui, car il ne nécessite pratiquement pas d’espace physique et peut être intégré même dans des écouteurs de petite taille. Il utilise uniquement les microphones placés à l’extérieur pour capter le son ambiant, ce qui a ses inconvénients (il peut capter et amplifier les sons indésirables, comme le vent).

Feedback : un système plus précis, puisqu’il utilise les microphones situés à l’intérieur de chaque écouteur pour avoir une idée plus précise du son qui « se faufile » réellement dans le conduit auditif de l’utilisateur. Cependant, les fabricants doivent s’assurer qu’ils accordent suffisamment le système, pour éviter que la suppression du bruit ne finisse par supprimer le son produit par les écouteurs eux-mêmes.

Hybride : Un mélange entre les deux systèmes précédents, qui combine l’utilisation de microphones à l’intérieur et à l’extérieur du casque. Son inconvénient est qu’il s’agit d’un système plus coûteux à produire et qu’il n’est donc disponible que dans les modèles les plus chers.

Quelles sont les différences entre l’annulation active et passive du bruit

Si vous êtes plongé dans le « monde » des écouteurs depuis un certain temps, vous avez probablement rencontré plus d’une fois le concept d’annulation passive du bruit. Encore une fois, le nom définit assez bien en quoi il consiste : contrairement à l’annulation active du bruit, en passif il n’y a pas de fonctions ou d’ajouts qui agissent activement pour supprimer le bruit de l’extérieur. Il s’agit plutôt d’un concept lié à la conception de l’appareil lui-même.

Les écouteurs avec embouts en silicone, ou bandeaux, offriront une meilleure annulation passive que ceux comme les AirPod d’Apple, car ces derniers n’isoleront pas aussi efficacement le conduit auditif de l’extérieur et permettront au son extérieur d’être tendu.

Bien qu’il soit possible de trouver des écouteurs dépourvus d’annulation active du bruit, avec une bonne annulation passive (comme les Huawei FreeBuds SE), il n’est pas si courant de voir des écouteurs à annulation active du bruit dépourvus d’une bonne annulation passive, car les efforts consacrés au développement de la fonction ne servirait à rien si la conception de l’appareil lui-même permettait au son de l’extérieur de finir par accéder au conduit auditif.

Cependant, il y a ceux qui préfèrent des écouteurs avec pratiquement aucune annulation passive du bruit, leur permettant d’entendre ce qui se passe autour d’eux à tout moment. En ce sens, il convient de mentionner que la plupart des écouteurs modernes incluent le « mode transparence », qui utilise des microphones externes et un logiciel dédié pour amplifier le son capté de l’extérieur et nous permettre ainsi d’avoir des conversations ou d’entendre ce qui nous entoure plus clairement et sans besoin de retirer le casque.

Est-il dangereux d’utiliser la suppression active du bruit ?

Un système efficace de suppression active du bruit peut vous isoler complètement de votre environnement. Cela peut comporter certains risques, en particulier lorsqu’il est utilisé dans des environnements présentant un certain danger, comme une ville avec beaucoup de trafic.

L’utilisation de ces types de systèmes peut également entraîner des problèmes dans des environnements plus quotidiens, comme à la maison (il est facile d’ignorer une sonnette ou une alerte d’appareil lorsque vous portez des écouteurs), ou dans un aéroport.

Pour cette raison, il est important de bien décider quand garder cette fonction activée, et quand il vaut mieux la garder désactivée. Après tout, une bonne annulation passive peut aussi nous « isoler » d’une certaine manière de ce qui se passe autour de nous.

Quels écouteurs annulent mieux le bruit ?

Les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit

De temps en temps, de nouveaux écouteurs débarquent sur le marché promettant d’avoir la suppression du bruit la plus efficace du marché.

D’après nos tests, il existe plusieurs modèles qui proposent des systèmes d’annulation de bruit beaucoup plus efficaces que les autres. Ils sont les suivants: