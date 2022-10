L’Asie ouvre à nouveau ses portes après le COVID, optez pour l’e-Visa

Dans toute l’Asie, les frontières s’ouvrent et les mesures de quarantaine sont levées. Même les derniers pays qui s’accrochent aux restrictions dues au Covid sont prêts à recommencer à ouvrir leur espace aux voyageurs. Malgré l’impact négatif du virus sur le secteur du tourisme, celui-ci a a également permis de moderniser toute la bureaucratie nécessaire pour obtenir un visa dans les pays l’exigeant, il n’a jamais été aussi simple de retourner visiter ces magnifiques archipels.

L’Asie en très grande partie rouverte aux voyageurs

Après avoir vu leurs économies malmenées par près de trois ans d’interruption des voyages, plusieurs pays de la région ont rouvert leurs portes au cours des derniers mois, soulageant non seulement leurs industries du tourisme, mais aussi des millions de résidents qui ont dû faire face à la précarité de l’emploi et à la séparation des familles pendant la pandémie.

Pendant la majeure partie de la pandémie, le zéro-Covid était la norme dans une grande partie de la région, de nombreux pays et territoires ont maintenu les restrictions même lorsque les vaccins sont devenus largement disponibles en 2021.

Certains pays d’Asie du Sud-Est, dont l’économie repose en grande partie sur le tourisme, ont depuis pris de l’avance sur leurs homologues d’Asie de l’Est en commençant à s’ouvrir l’année dernière et en récoltent déjà les fruits depuis. Le Vietnam a commencé à autoriser les voyageurs étrangers à visiter des lieux désignés dans le cadre d’un programme de « passeport-vaccin » en novembre dernier et a rouvert complètement ses portes en mars, soit trois mois plus tôt que prévu.

Des pays comme la Chine sont pourtant encore réticent, le pays a en effet vu sa propre économie souffrir d’une politique stricte de zéro Covid impliquant des contrôles frontaliers stricts, des confinements instantanés et des quarantaines obligatoires, il ne semble pas y avoir de fin en vue aux restrictions, malgré la frustration croissante du public… Si votre voyage en Asie ne s’arrête pas à la Chine, l’Inde et la Thaïlande sont par exemple de leur côté pleinement ouvert aux touristes.

La Thaïlande a commencé à autoriser les voyageurs entièrement vaccinés en novembre dernier, dans le cadre d’un programme qui a été brièvement suspendu pendant la propagation du variant Omicron. Le pays a relancé le programme au début de l’année et a continué à assouplir les restrictions au cours des derniers mois jusqu’à lever complètement son état d’urgence nationale et supprimer les derniers restrictions de voyage le 1er octobre de cette année 2022.

Côté administratif, pour obtenir un visa de séjour le Covid a apporté sont lot de dématérialisation et partir en Inde en profitant des nouvelles technologies n’a jamais été aussi facile. Vous trouverez de plus amples informations sur ce fameux e-Visa dans notre prochain paragraphe.

e-Visa en ligne, une belle opportunité pour les voyageurs

Avant que l’Amasia soit en place, obtenir un visa afin de pouvoir séjourner dans un pays d’Asie où celui-ci est requis peut être une étape fastidieuse. Il faut remplir un ou plusieurs documents physiques, remettre son passeport, parfois l’envoyer ou aller à l’ambassade. Cette charge mentale qui peut prendre un temps non négligeable est aujourd’hui très largement réduite grâce à l’utilisation des nouvelles technologies au service des voyageur. Désormais il est possible d’obtenir l’e-Visa, sur votre portable par e-mail: même la Thailande le propose.

L’e-Visa pour la Thaïlande a été lancé en septembre 2021, remplaçant les anciens visas papier apposés sur les passeports. Il s’agit d’une autorisation de voyage électronique qui vous permet de séjourner en Thaïlande plus de 30 jours. Ce visa thaïlandais dématérialisé n’est plus apposé sur le passeport, il s’obtient en ligne et est envoyé par mail après accord de l’ambassade de Thaïlande.

Une fois votre demande de visa complété en ligne voici quelques conseils afin de cadrer au mieux votre séjour dans ce beau pays d’Asie :