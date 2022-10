Voici comment le déploiement de la bande C 5G a changé les performances de Verizon et AT&T

Après avoir déployé une série de couverture 5G en bande C au début de l’année, AT&T et Verizon ont poursuivi ces efforts tout au long de 2022 alors qu’ils cherchent à rattraper T-Mobile. Maintenant, un nouveau rapport d’Opensignal montre à quel point la nouvelle couverture 5G moyenne bande a fait une différence pour les performances dans le monde réel et où en sont les opérateurs.

La nouvelle étude comprend des mesures prises entre mars et septembre de cette année. Voici comment la bande C a amélioré les performances 5G d’AT&T et de Verizon :

« Depuis mars, la vitesse de téléchargement 5G des utilisateurs d’AT&T a augmenté de 34,6 %, grâce à une part croissante de lectures 5G utilisant la bande C – elle est passée de 4,6 % à plus de 30 % dans le même laps de temps. Sur Verizon, nous constatons une tendance à la hausse similaire : la vitesse de téléchargement 5G moyenne de nos utilisateurs a augmenté de 15,8 %, la part des lectures 5G passant de 16,2 % à près de 50 %, mais AT&T réduit l’écart. »

Pour le contexte, la vitesse moyenne de téléchargement 5G de T-Mobile l’été dernier était de 171 Mbps dans le rapport d’Opensignal.

Opensignal a également divisé les performances en fonction des bandes 5G utilisées pour mieux mettre en évidence la différence que fait le spectre de la bande médiane C.

Pour AT&T, les vitesses de téléchargement 5G en bande C étaient 2,7 à 3,4 fois plus rapides que les bandes de spectre inférieures.

Pour Verizon, les vitesses de téléchargement 5G en bande C étaient 3,1 à 4,3 fois plus rapides que ses bandes de spectre inférieures.

Bien qu’AT&T et Verizon aient fait des progrès, ils dépendent toujours fortement des bandes basses plus lentes que T-Mobile.

T-Mobile a plus de 70 % de sa couverture 5G provenant des bandes médianes C tandis que Verizon en a 45 % et AT&T un peu moins de 30 %.

Mais voici un aperçu des progrès réalisés par AT&T et Verizon en un peu plus de six mois, le vert sarcelle montrant une croissance de la couverture en bande C.

Opensignal note que si le déploiement de la bande C de Verizon « est plus mature que celui d’AT&T, il ne peut pas être complaisant car il reste loin derrière T-Mobile dans l’utilisation du spectre 5G à bande médiane pour améliorer l’expérience de ses utilisateurs – et nos utilisateurs sur Le réseau de T-Mobile a connu des vitesses plus rapides que celles des réseaux d’AT&T ou de Verizon. »

Vous pouvez consulter le rapport complet sur le site Web d’Opensignal.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :