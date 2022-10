Sauvegarde dans Google Photos : comment l’activer et la désactiver

Ce processus simple est essentiel si vous souhaitez maîtriser Google Photos, l’application qui protège vos photos.

Dans ce guide, nous vous montrons comment activer et désactiver la sauvegarde de Google Photos en quelques étapes simples. Google est l’une des applications qui ne peut pas manquer sur votre téléphone mobile si vous voulez que toutes vos images soient en sécurité dans le cloud. Pour ce faire, activez simplement cette sauvegarde dont nous avons parlé.

applications de photographie

Cependant, il y a quelque temps, Google a mis fin au stockage illimité gratuit et a fixé la limite à 15 Go, en comptant également sur Google Drive et Gmail. Par conséquent, si vous ne voulez pas que Photos occupe tout l’espace avec les images que vous stockez sur votre mobile, vous pouvez facilement désactiver la sauvegarde. Étape par étape, nous expliquons les deux processus dans les lignes suivantes.

Comment activer la sauvegarde de Google Photos

Votre mobile est un appareil qui peut stocker des milliers de photos et de vidéos. C’est une très bonne chose, mais aussi dangereux car vous pouvez perdre tout ce fichier personnel si votre téléphone est volé ou a un problème technique insoluble. Pour cette raison, il est préférable d’enregistrer une sauvegarde avec toutes les images dans une application de stockage de données dans le cloud.

L’un des plus confortables que vous puissiez utiliser est Google Photos, car il effectue la sauvegarde automatiquement et vous pouvez accéder confortablement à toutes les images depuis son application. Si vous souhaitez activer la sauvegarde dans Google Photos, suivez cette procédure :

Ouvrez l’application Google Photos. Appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options, appuyez sur « Paramètres photo ». Allez dans « Sauvegarder et synchroniser ». Cochez la case « Sauvegarder et synchroniser ».

Avec ce réglage simple, les photos et vidéos que vous avez enregistrées sur votre téléphone mobile seront stockées dans le cloud de Google Photos. En saisissant simplement les informations d’identification de votre compte, vous pouvez accéder au contenu depuis n’importe quel appareil.

Comment désactiver la sauvegarde de Google Photos

Si vous ne voulez pas payer d’argent pour le stockage dans le cloud, mais que vous souhaitez tout de même utiliser les services Google, vous devrez vous limiter à ces 15 Go que nous avons mentionnés précédemment. Si l’enregistrement de vos photos ne vous importe pas et que vous accordez la priorité à Drive et Gmail, vous pouvez facilement désactiver la sauvegarde de Google Photos afin qu’elle ne vole pas votre espace libre. Voici le processus que vous devez effectuer :

Ouvrez l’application Google Photos. Appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options, appuyez sur « Paramètres photo ». Allez dans « Sauvegarder et synchroniser ». Décochez la case « Sauvegarder et synchroniser ».

Désactiver la sauvegarde est une astuce de Google Photos qui sert aussi à améliorer l’autonomie de votre mobile. En n’ayant pas à sauvegarder chaque photo juste après l’avoir prise, la consommation de la batterie du terminal est moindre.

Si vous envisagez de quitter la plateforme de photographie, nous vous recommandons de télécharger d’abord toutes vos photos depuis Google Photos. De cette façon, vous pouvez les conserver dans un autre service de stockage ou sur un disque dur, toujours en lieu sûr. Chez Netcost-security.fr, nous parlons également des meilleures alternatives à Google Photos, vous avez le choix entre d’excellentes options si vous voulez essayer quelque chose de nouveau.