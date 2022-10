Comment synchroniser le calendrier Google sur plusieurs appareils

Si vous effectuez ce simple ajustement, vous pourrez utiliser le calendrier Google à partir de différents appareils, et il sera toujours synchronisé.

Google Calendar est l’application de calendrier de référence sur Android. Vous pouvez non seulement l’utiliser sur votre mobile, mais il est également disponible pour d’autres appareils, tels que les tablettes et les ordinateurs. Par conséquent, la meilleure chose à faire si vous utilisez l’agenda Google sur plusieurs appareils est d’apprendre à le synchroniser. De cette façon, l’événement que vous ajoutez sur votre mobile est visible sur votre ordinateur, et inversement.

Sans aucun doute, c’est l’une des astuces qui vous permettra de tirer le meilleur parti de Google Calendar, car ainsi vous serez sûr que toutes les tâches que vous avez en attente sont listées sur le calendrier. Vous n’oublierez pas votre rendez-vous chez le médecin, l’anniversaire de votre cousin ou le fait que vous devez soumettre un projet au travail avant la date limite. Voici comment synchroniser facilement le calendrier Google.

Comment synchroniser le calendrier Google

Lorsque vous utilisez Google Agenda à partir de plusieurs appareils, il est essentiel de le synchroniser. De cette façon, lorsque vous ajoutez un événement dans l’application mobile, il apparaîtra instantanément dans la version Web sur l’ordinateur. Pour réaliser cette synchronisation, suivez ces étapes sur votre mobile :

Entrez dans l’application des paramètres du terminal. Accédez au menu « Mots de passe et comptes ». Dans la section « Comptes propriétaires », saisissez votre compte Google. Appuyez sur « Synchronisation du compte ». Cochez la case « Calendrier ».

Ça y est, rien qu’en suivant ces cinq étapes vous aurez activé la synchronisation de l’agenda Google sur plusieurs appareils. Ainsi, lorsque vous entrez sur la plateforme depuis l’un de ces appareils, le calendrier sera mis à jour pour vous montrer les nouveaux changements. S’ils n’apparaissent pas, vous pouvez forcer la mise à jour manuellement comme ceci :

Ouvrez l’application Calendrier. Appuyez sur le bouton à trois lignes dans le coin supérieur gauche. Appuyez sur l’option « Mettre à jour ».

Comme vous pouvez le constater, il est particulièrement simple de synchroniser Google Calendar pour utiliser le même calendrier depuis plusieurs téléphones portables, tablettes et ordinateurs. La seule chose que vous devez garder à l’esprit est que le compte Google que vous utilisez sur ces appareils doit être le même.

Avant de terminer ce guide, nous vous rappelons que vous pouvez également synchroniser le calendrier Google avec le calendrier iPhone. Heureusement, Google Calendar offre de nombreuses fonctionnalités, qui vous permettent également d’imprimer certains des calendriers et de partager l’un des calendriers avec d’autres utilisateurs. Grâce à des outils comme ceux-ci, organiser votre vie est beaucoup plus facile.