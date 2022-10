Tensor G2 : voici comment le processeur Google Pixel 7 s’est amélioré

La deuxième génération de Tensor veut corriger toutes les erreurs de la première. Sera-t-il à la hauteur de la tâche ?

Google lance les Pixel 7 et Pixel 7 Pro avec un nouveau processeur à l’intérieur : Tensor G2. Il s’agit de la deuxième génération de sa propre puce de conception construite par Samsung, qui évolue par rapport à ce que nous avons déjà vu dans les Pixel 6 et Pixel 6 Pro l’année dernière avec une plus grande puissance et d’autres changements importants.

Comme d’habitude quand on parle de Google, la deuxième génération de Tensor ne se limite pas à une augmentation de la puissance brute. L’entreprise a choisi de doter le cerveau de ses nouveaux smartphones d’importantes améliorations dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage en profondeur (deep learning), deux aspects qui prennent en charge de nombreuses fonctions intégrées dans ces téléphones.

Et, bien qu’il existe des différences au niveau technique par rapport à la première génération de Tensor, il existe également d’autres changements qui ne sont pas visibles lors de l’test de sa fiche technique. Passons en revue tout ce qui a changé.

Caractéristiques de Google Tensor G2

Caractéristique Google Tenseur G2 tenseur google cœurs hautes performances 2x Cortex-X1 à 2,85 GHz 2x Cortex-X1 à 2,8 GHz noyaux intermédiaires 2x Cortex-A78 à 2,35 GHz 2x Cortex-A76 à 2,25 GHz Core basse consommation 4x Cortex-A55 à 1,8 GHz 4x Cortex-A55 à 1,8 GHz Cache L3 4 Mo 4 Mo Cache de niveau système (SLC) 8 Mo 8 Mo GPU BRAS Mali G710 MP07 Mali G78 MP20 TPU TPU Edge personnalisé de nouvelle génération Bord TPU personnalisé PSD PSD PSD FAI HDR 10 bits google hdrnet 108MP ZSL Vidéo 4K60 HDR 8 bits google hdrnet Vidéo 4K60 Centre de contexte Oui Oui Sécurité noyau de sécurité tenseur Puce de sécurité Titan M2 Trusty OS sur TrustZone Virtualisation du processeur 5 ans de mises à jour de sécurité noyau de sécurité tenseur Puce de sécurité Titan M2 Virtualisation du processeur Trusty OS sur TrustZone 5 ans de mises à jour de sécurité DRACHME LPDDR5 LPDDR5 Processus de fabrication Samsung 5 nm Samsung 5nm Modem 4G-LTE

5G sub-6Ghz et mmWave 4G-LTE

5G sub-6Ghz et mmWave

Même architecture, nouvelles astuces

La nouvelle génération de Tensor continue d’être fabriquée sur le même procédé Samsung 5 nm que la génération précédente. De plus, l’arrangement 2 + 2 + 4 cœurs si rare dans les puces d’autres fabricants est maintenu.

En ce sens, la principale nouveauté est l’utilisation de deux nouveaux cœurs à architecture Cortex-A78, qui remplacent l’A76 du chipset d’origine. Ces cœurs devraient offrir une augmentation de 25 % des performances, en échange d’une consommation électrique légèrement supérieure. Le reste des cœurs n’a pas changé, et nous avons toujours deux Cortex-X1 hautes performances.

Le GPU a également été remplacé par un Mali-G710, qui offre 20 % de performances théoriques supplémentaires par rapport au Mali-G78 monté sur le Pixel 6. Les améliorations s’étendent également aux tâches d’apprentissage automatique, pouvant offrir 35 % de puissance supplémentaire. Sur le papier, les performances graphiques du Pixel 7 devraient être similaires à celles des smartphones équipés d’un processeur MediaTek Dimensity 9000.

Un autre aspect que Google a amélioré est le TPU. L’entreprise y fait référence comme une unité de traitement tenseur de nouvelle génération, qui offre 60% de puissance supplémentaire tout en atteignant une plus grande efficacité énergétique, jusqu’à 20% de plus selon les informations fournies par l’entreprise.

Ces améliorations rendent les tâches de traitement de photos, de vidéos et de reconnaissance vocale plus rapides et plus efficaces.

De son côté, le processeur de signal d’image (ISP) prend désormais en charge l’enregistrement vidéo HDR 10 bits, contre 8 bits dans la première génération de Tensor. Le mappage de tonalité Google HDRnet est également inclus.

Comment se compare-t-il à la concurrence ?

Tensor G2 ne sera pas le processeur chargé de voler la couronne à l’A16 Bionic d’Apple en tant que processeur mobile le plus puissant du marché. Il n’atteindra pas non plus les niveaux de puissance brute fournis par le Snapdragon 8+ Gen 1.

Au lieu de cela, Google a décidé de se concentrer sur le raffinement de la formule utilisée avec la première génération de son processeur propriétaire, en introduisant des améliorations itératives visant à offrir une meilleure expérience pour les tâches nécessitant l’utilisation du TPU et du GPU.

Caractéristique Google Tenseur G2 Apple A16 bionique Snapdragon 8+ génération 1 Exynos 2200 CPU 2 bras Cortex-X1 (2,85 GHz)

2 bras Cortex-A78 (2,35 GHz)

4x Bras Cortex-A55 (1.80GHz) 2x Everest (3,46 GHz)

4x dents de scie (2,02 GHz) 1x Cortex-X2 (3,2 GHz)

3x Cortex-A710 (2,75 GHz)

4x Cortex-A510 (2.0GHz) 1x Cortex-X2 (2,8 GHz)

3x Cortex-A710 (2,52 GHz)

4x Cortex-A510 (1,82 GHz) GPU Bras Mali-G710 MP7 Processeur graphique Apple à 5 cœurs adréno 730 xclipse 920 Cache 4 Mo partagés L3

Niveau système 8 Mo Cache système de 24 Mo 6 Mo partagés L3

Niveau système 4 Mo Indéterminé RAM LPDDR5 LPDDR5 LPDDR5 LPDDR5 TPU Unité de traitement de tenseur de nouvelle génération Moteur neuronal à 16 cœurs hexagonal NPU double cœur MediaDecode H.264, H.265, VP9, ​​AV1 H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9, ​​AV1 Modem 4G-LTE

5G sub-6Ghz et mmWave 4G-LTE

5G sub-6Ghz et mmWave 4G-LTE

5G sub-6Ghz et mmWave 4G-LTE

5G sub-6Ghz et mmWave Traiter Samsung 5nm TSMC 4nm TSMC 4nm Samsung 4nm

Sur le papier, c’est une puce conservatrice, mais séduisante grâce aux changements opérés par Google. Nous devrons voir comment l’un des points les plus controversés de la dernière génération, le modem, s’est amélioré, et nous espérons que Google travaillera à faire un saut dans le processus de fabrication de la prochaine génération de Tensor.