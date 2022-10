Les meilleurs téléphones avec appareil photo pas chers : guide d’achat 2022

Nous analysons le marché à la recherche des téléphones portables les moins chers avec le meilleur appareil photo, établissant le budget maximum à 300 euros.

L’évolution du marché nous permet de profiter de mobiles plus évolués et équilibrés pour un prix plus abordable. Si vous voulez un smartphone pas cher qui prend de bonnes photos, vous avez le choix entre plusieurs alternatives intéressantes. Vous n’avez pas besoin de chercher, vous les avez dans ce guide dans lequel nous sélectionnons les meilleurs téléphones pas chers avec un bon appareil photo que vous pouvez acheter en 2022.

En fait, de nos jours, il n’est pas rare de trouver des modèles avec des caméras jusqu’à 108 MP pour un prix d’environ 200 euros. De plus, les options sont variées en termes de fabricants, il ne suffit pas de se limiter à l’achat d’un smartphone Xiaomi ou realme. N’oubliez pas que si vous n’avez pas de limite de budget, vous pouvez également sélectionner l’un des téléphones portables avec le meilleur appareil photo.

Téléphones portables bon marché avec le meilleur appareil photo

Avant de nous lancer sur le marché à la recherche de téléphones portables pas chers avec le meilleur appareil photo, nous avons établi deux exigences : qu’ils ne dépassent pas 300 euros de prix et qu’ils ne soient pas en vente depuis plus de 12 mois. Ces conditions étant claires, nous recommandons ces smartphones comme les meilleures options si vous souhaitez profiter de bons appareils photo sans payer beaucoup d’argent.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

L’un des meilleurs téléphones bon marché avec un bon appareil photo est le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, avec quatre objectifs au total dans son système photographique. La caméra qui a les meilleures performances est la caméra arrière principale de 108 MP, un capteur signé Samsung qui obtient des photos de haute qualité lorsque la lumière est bonne. De plus, cela nous permet de nous rapprocher de l’objectif avec un peu de zoom sans perdre en résolution.

Avec ce Redmi Note 11 Pro, vous pouvez également utiliser un capteur ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP, ainsi qu’une caméra frontale de 16 MP pour les selfies. Si votre préoccupation est l’enregistrement vidéo, la résolution maximale est de 1080p à 30 ips, à la fois avec les caméras arrière et avant.

Ce Xiaomi Redmi Note 11 Pro est aussi un bon achat pour la qualité de son écran AMOLED 120 Hz, les bonnes performances de son écran Qualcomm Snapdragon 695 avec modem 5G et pour l’autonomie offerte par sa batterie de 5 000 mAh, qui peut nous fournir de l’énergie .jusqu’à deux jours d’utilisation sans trop de problèmes. Prenant en charge une charge rapide de 67 W, il faut un peu plus d’une demi-heure pour une charge complète.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G baisse significativement à partir de 300 euros dans des magasins comme Amazon et PcComponentes. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez lire notre analyse du Redmi Note 11 Pro 5G.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Samsung Galaxy A33 5G

Le Samsung Galaxy A33 5G est également un mobile avec lequel vous pouvez prendre des photos de haute qualité. Son module de caméra arrière est composé d’une caméra principale de 48 MP, d’un capteur ultra grand angle de 8 MP, d’un capteur macro de 5 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. Celui qui fait les meilleures images est le principal, avec des photographies tellement bonnes qu’elles en sont surprenantes.

La caméra frontale de 13 MP est située dans l’encoche de l’écran, de qualité suffisante pour prendre de bons selfies lorsque l’éclairage est bon. Attention, car avec le Galaxy A33 5G vous pouvez enregistrer des vidéos en 4K à 30 fps.

Les clichés obtenus par le capteur de 48 MP sont excellents lorsque la lumière accompagne.

Comme nous vous le disions dans l’analyse du Samsung Galaxy A33 5G, ce smartphone est un achat judicieux pour son écran Super AMOLED à 90 hertz, les performances du processeur Samsung Exynos 1280 et le comportement de sa batterie de 5 000 mAh, avec laquelle il est facile à frotter .la journée et demi d’autonomie. Prend en charge une charge rapide de 25 W, mais le chargeur n’est pas inclus. Si vous souhaitez vous en procurer, vous pouvez l’acheter sur Amazon.

Le Samsung Galaxy A33 5G peut être à vous avec des remises importantes sur Amazon, vous pouvez même choisir votre couleur préférée entre le noir, le blanc, l’orange et le bleu clair.

Samsung Galaxy A33 5G

Realme 9 Pro 5G

Parmi les mobiles bon marché avec un bon appareil photo se trouve également le realme 9 Pro 5G, un modèle qui fonctionne bien dans toutes ses sections. En se concentrant sur la photographie, le travail de son appareil photo principal de 64 MP se démarque, c’est celui qui obtient les meilleures photographies. De plus, à l’arrière, vous pouvez également utiliser un capteur ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP si vous souhaitez innover lors de la prise de photos.

Quant à la caméra frontale, elle est située dans le trou de l’écran et mesure 16 MP. C’est l’objectif que vous pouvez utiliser pour prendre des selfies et aussi pour les appels vidéo. L’enregistrement vidéo avec la plus haute résolution est de 1080p à 30 ips.

Ce realme 9 Pro dispose également d’un grand écran avec des images très fluides grâce au taux de rafraîchissement de 120 hertz. Il nous offre de bonnes performances avec le processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G, tandis que son système d’exploitation est realme UI 3.0 sur Android 12. La journée d’autonomie est assurée avec la batterie de 5 000 mAh, qui prend en charge une charge rapide de 33W.

Vous pouvez acheter ce realme 9 Pro aux alentours de 300 euros dans la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage chez PcComponentes et sur Amazon.

Realme 9 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 11

Si votre budget est inférieur à 200 euros, vous pouvez opter pour le Xiaomi Redmi Note 11, avec lequel des photos de qualité sont garanties en plein jour. La caméra qui se comporte le mieux dans ce terminal est celle de 50 MP, qui pendant la journée est capable d’obtenir des images avec un excellent niveau de détail et une bonne plage dynamique. À l’arrière, il y a trois autres capteurs : un ultra grand angle de 8 MP et deux capteurs secondaires de 2 MP.

Le Redmi Note 11 vous permet également de prendre des selfies corrects si vous utilisez sa caméra frontale de 13 MP. Bien qu’il s’agisse d’un mobile bon marché, il opte pour un design moderne en intégrant cette caméra frontale dans un trou de l’écran et non dans une encoche. Quant à l’enregistrement vidéo, la résolution maximale est de 1080p à 30 ips.

Ce mobile Xiaomi se démarque également par son bon design et la qualité de sa construction, la qualité de son écran AMOLED, un bon son stéréo et une autonomie pouvant durer jusqu’à deux jours d’utilisation. Vous pouvez l’acheter sur Amazon, chez PcComponentes, chez El Corte Inglés et dans la boutique officielle Xiaomi.

Xiaomi Redmi Note 11

HONOR Magic 4 Lite 5G

Une autre option parmi les meilleurs téléphones bon marché avec un bon appareil photo est le Honor Magic 4 Lite 5G. À l’arrière, nous trouvons trois objectifs différents, bien que le meilleur pour prendre des photos soit le principal de 48 MP. Dans des conditions d’éclairage favorables, cet appareil photo vous donnera de bonnes images. Vous pouvez également prendre des selfies de qualité grâce à sa caméra frontale de 16 MP, située dans le trou de l’écran.

HONOR Magic 4 Lite 5G

Le Honor Magic 4 Lite 5G en vaut la peine pour de nombreuses autres raisons, telles que son écran LCD de 6,81 pouces, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 120 hertz. Son cerveau est le Qualcomm Snapdragon 695 5G, tandis que la batterie est de 4 800 mAh et se recharge à une vitesse diabolique grâce à la charge rapide de 66 W.

Vous pouvez acheter ce mobile Honor beaucoup moins cher sur Amazon, chez El Corte Inglés et chez PcComponentes.

