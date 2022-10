Comment utiliser la détection de collision sur iPhone 14 et Apple Watch

Lors de l’événement de lancement de l’iPhone 14 et de la nouvelle Apple Watch, nous avons vu quelques nouvelles fonctionnalités qui aideraient à bien des égards. Bien sûr, avoir la possibilité de communiquer avec des satellites dans des régions où il n’y a pas de couverture réseau est une fonctionnalité merveilleuse. Cependant, il existe une autre fonctionnalité qui pourrait potentiellement vous sauver la vie : la détection de collision. Aujourd’hui, nous allons examiner ce qu’est la fonctionnalité, comment vous pouvez l’activer et ce que fait réellement la détection de collision en cas d’accident.

Utilisation de la détection de collision sur iPhone et Apple Watch

Avant d’examiner le fonctionnement de la fonctionnalité et comment vous pouvez l’activer, vous devez d’abord savoir quels appareils sont pris en charge par la fonctionnalité de détection de collision. Heureusement, la fonctionnalité est disponible sur les quatre modèles de la gamme iPhone 14 et sur les modèles Apple Watch de cette année. Voici la liste complète des appareils compatibles.

Périphériques compatibles

Apple Watch SE

Apple Watch Série 8

Apple Watch Ultra

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Comment fonctionne la détection de crash

La détection de collision sur les derniers modèles d’iPhone et les modèles d’Apple Watch fonctionne sur divers facteurs. Parce que votre iPhone ou Apple Watch est connecté à Internet, il est capable de détecter la vitesse de votre véhicule, puis comment il s’arrête soudainement en quelques secondes. C’est ainsi qu’il détecte immédiatement les accidents. Et puis attend quelques secondes pour voir si vous répondez à l’appareil. Si vous ne le faites pas, l’appareil appellera les services d’urgence et leur enverra votre position afin que vous puissiez être réduit. Vous pouvez en savoir plus sur Page d’assistance d’Apple et découvrez également quelques résultats réalisés par WSJ.

Activer ou désactiver la détection de collision

La détection de collision par défaut sur votre Apple iPhone et Apple Watch est toujours activée. Cependant, si vous souhaitez l’éteindre ou prévoyez de le rallumer, vous pouvez suivre ces étapes

Détection de collision sur les modèles d’iPhone 14

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone.

Faites défiler et sélectionnez l’option SOS d’urgence.

Vous pouvez appuyer sur la bascule pour activer ou désactiver l’appel après un accident grave.

Détection de crash sur Apple Watch

Installez la dernière version de l’application Apple Watch sur votre iPhone.

Lancez l’application et appuyez sur l’onglet Ma montre.

Appuyez sur SOS d’urgence, puis appuyez enfin sur pour désactiver ou activer l’appel après un accident grave.

Si et quand l’iPhone ou l’Apple Watch détecte qu’il est en panne, il attendra d’abord toute entrée de votre part. Pendant ce temps, vous pourrez annuler manuellement l’appel d’urgence. S’il n’y a aucune réponse, votre iPhone ou Apple Watch commencera alors à lancer un appel SOS d’urgence. Cela se produit pendant vingt secondes après qu’aucune entrée n’a été détectée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire glisser le curseur pour que votre iPhone ou votre montre Apple contacte immédiatement les services d’urgence.

Votre Apple Watch ou votre iPhone contactera également les contacts que vous avez éventuellement ajoutés en tant que contacts d’urgence. Vous pouvez également configurer une identification médicale avec certaines de vos informations importantes qui peuvent être utilisées par les intervenants d’urgence au cas où ils auraient besoin de données vous concernant.

