Meilleurs téléphones portables avec chargement sans fil : guide d’achat 2022

Oubliez les câbles pour toujours en achetant un téléphone portable avec chargement sans fil. Ce sont les meilleurs modèles actuels avec cette recharge sans fil.

La recharge sans fil offre un confort énorme lors de l’utilisation de votre mobile, car elle vous permet d’oublier les câbles des chargeurs traditionnels. C’est une technologie récente, donc seuls les téléphones les plus avancés l’ont. Dans ce guide, nous vous recommandons les meilleurs téléphones portables avec recharge sans fil que vous pourrez acheter en 2022.

Si vous souhaitez acheter un téléphone avec recharge sans fil mais que vous ne savez pas lequel, nous vous donnerons un coup de main en vous suggérant des modèles de marques comme Samsung, Xiaomi et OnePlus. Les fabricants les plus importants de mobiles Android ont des modèles avec ce type de recharge sans fil, voulez-vous savoir ce qu’ils sont ? Allons-y.

Les meilleurs téléphones avec chargement sans fil

La recharge sans fil permet à un mobile de recharger sa batterie à l’aide d’une base de recharge qui doit se trouver à 40 millimètres maximum. Évidemment, pour recharger votre mobile sans fil, vous avez besoin d’un chargeur avec ces caractéristiques.

Vous vous soucierez de cet accessoire plus tard, nous allons maintenant connaître les meilleurs téléphones mobiles avec chargement sans fil et leurs principales spécifications.

Samsung Galaxy S21 Ultra

La charge sans fil ne manque pas dans la liste très complète et très avancée des spécifications du Samsung Galaxy S21 Ultra, qui peut fonctionner à une puissance maximale de 15 W lors de la charge de la batterie de 5 000 mAh qui intègre le terminal.

De plus, dans la section autonomie du Galaxy S21 Ultra, nous trouvons une charge rapide de 25 W et une charge sans fil inversée, c’est-à-dire qu’il peut charger d’autres appareils. Lors de l’analyse du Galaxy S21 Ultra, nous avons découvert que sa batterie est suffisante pour atteindre deux jours d’utilisation sans trop de problèmes.

D’autres spécifications qui devraient vous intéresser lors du choix d’achat de ce terminal Samsung sont qu’il dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un processeur Samsung Exynos 2100 et de quatre caméras à l’arrière avec capteur principal de 108 MP.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

OnePlus 9 Pro

Un autre bon mobile avec recharge sans fil que vous pouvez acheter est le OnePlus 9 Pro, qui ne se distingue pas seulement par ce détail. Le terminal OnePlus est livré avec une fiche technique dans laquelle de nombreuses spécifications brillent, alors voyons ce qu’elles sont. Commençons par parler de sa batterie, celle que vous pouvez recharger sans câbles. Il a une capacité de 4 500 mAh, ce qui indique qu’il atteint parfaitement le jour de l’utilisation.

De plus, lorsque nous analysons le OnePlus 9 Pro, nous vérifions que le meilleur de la batterie se trouve dans la charge, puisqu’elle est compatible avec la charge rapide 65W et la charge sans fil 50W. Si vous le chargez avec le chargeur 65W inclus dans la boîte, il vous faudra moins d’une demi-heure. Si vous ne voulez pas de câbles et que vous le faites sans fil, vous n’avez besoin que de 40 minutes.

Le OnePlus 9 Pro se distingue également par un impressionnant écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Quad HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En termes de performances, c’est impeccable, puisque le processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G peut gérer tout ce que vous proposez Enfin, il dispose d’un système photographique composé d’un appareil photo principal de 48 MP, d’un ultra grand angle de 50 MP, d’un téléobjectif de 8 MP et d’un capteur macro de 2 MP.

OnePlus 9 Pro

Xiaomi Mi 11

Le bon travail effectué par Xiaomi dans le haut de gamme se reflète dans le Xiaomi Mi 11, également parmi les mobiles les plus remarquables de l’année. En voyant sa fiche technique, nous constatons que sa batterie est compatible avec la recharge sans fil, et la vérité est qu’elle n’est pas mauvaise du tout en termes de puissance. Tout d’abord, nous précisons qu’il s’agit d’une batterie de 4 600 mAh qui atteint une journée complète d’utilisation.

Si nous continuons à analyser, nous voyons que cette batterie est compatible avec la charge rapide 55W, la charge sans fil 50W et la charge sans fil inversée 10W. Concrètement, comme nous l’avons vu dans le test du Xiaomi Mi 11, la batterie se recharge complètement en une demi-heure, un peu plus si vous utilisez votre chargeur sans fil. De plus, vous savez que vous pouvez utiliser le Mi 11 pour charger d’autres appareils tels que des écouteurs.

Le fleuron de Xiaomi a émerveillé le public pour d’autres bonnes raisons, comme son écran AMOLED de 6,81 pouces, sa résolution WQHD+ et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, le meilleur taux créé à ce jour par la firme chinoise. De plus, il a toute la vitesse du processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G et un appareil photo de 108 MP devant le système photographique.

Xiaomi Mi 11

OPPO Trouver X3 Pro

Dans ce guide, l’OPPO Find X3 Pro mérite également une place à part, qui n’a rien à envier aux autres composants de la liste. Il a une fiche technique très, très complète, nous vous l’avancerons déjà. Bien sûr, la charge sans fil ne manque pas, parfaite pour charger sans fil la batterie de 4 500 mAh qu’elle monte, et qui atteint le jour de l’utilisation sans problème.

Comme nous le disons, le Find X3 Pro prend en charge une charge rapide de 65 W, une charge sans fil de 30 W et une charge sans fil inversée. De cette façon, vous n’avez besoin que d’une demi-heure de votre temps pour recharger complètement la batterie si vous le faites avec le chargeur inclus dans la boîte. Si vous le faites avec le chargeur sans fil, ce temps augmentera, il touchera l’heure.

L’OPPO Find X3 Pro a un prix de lancement supérieur à 1 000 euros, donc le reste des fonctionnalités est également de haut niveau. Écran AMOLED de 6,7 pouces, résolution WQHD+ et taux de rafraîchissement de 120 Hz, Qualcomm Snapdragon 888 5G et caméra quadruple avec capteur principal de 50 MP ne sont que quelques-uns des points forts.

OPPO Trouver X3 Pro

Pixel 6

Parmi les meilleurs smartphones avec recharge sans fil que vous pouvez acheter en 2022, il y a sans aucun doute le Google Pixel 6. Le terminal dispose d’une batterie de 4 614 mAh qui, en pratique, peut facilement dépasser une journée et demie avec une utilisation relativement intense.

De plus, cette batterie prend en charge une charge rapide de 30 W et une charge sans fil jusqu’à 23 W. Attention, pour profiter au maximum de cette recharge sans fil il faut se procurer le Google Pixel Stand, un chargeur sans fil en vente sur la boutique en ligne de Google.

Au-delà des caractéristiques de cette batterie, le Google Pixel 6 est un excellent achat pour son bon écran AMOLED, les excellentes performances offertes par le processeur Google Tensor et un système de caméra polyvalent et de qualité exceptionnelle. Ce smartphone, disponible en une seule version 8Go+128Go, a un prix public conseillé de 659 euros. Pour le moment, il est en vente dans la boutique Google et sur Amazon, bien que dans ce dernier son prix augmente considérablement.

ACHETER GOOGLE PIXEL 6

Sony Xperia 1III

Un autre mobile doté de fonctionnalités de pointe compatibles avec la recharge sans fil est le Sony Xperia 1 III, particulièrement axé sur la section multimédia et avec un beau design qui se reflète bien dans l’image ci-dessus. La batterie qu’il équipe est de 4 500 mAh, capable de surmonter la journée d’utilisation sans trop de problèmes, comme nous l’avons vu dans l’analyse du Xperia 1 III lui-même.

Cette batterie prend en charge la charge filaire rapide et prend également en charge une puissance de 30 W via la norme Qi. En pratique, ces 30 W de puissance se traduisent par environ une heure sur le chargeur sans fil jusqu’à ce que la charge soit terminée. De plus, il convient de noter que Sony a sa propre fonction conçue pour préserver la durée de vie de la batterie.

Enfin, on peut dire que ce Sony Xperia 1 III dispose d’un écran OLED CinemaWide de 6,5 pouces avec une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour visionner du contenu multimédia. Le mobile est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 888 5G, avec 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage interne. En ce qui concerne la photographie, il dispose d’une triple caméra arrière avec un capteur principal de 12 MP.

Sony Xperia 1III

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Il n’est pas très courant de trouver de la recharge sans fil dans des terminaux du prix du Samsung Galaxy S20 FE, c’est l’un des nombreux aspects qui nous ont fait tomber amoureux du terminal lorsque nous l’avons analysé.

En approfondissant les spécifications, le Galaxy S20 FE dispose d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 25 W et une charge sans fil de 15 W. Le terminal n’est pas mal du tout en termes d’autonomie, puisqu’il peut atteindre une journée et demie d’utilisation sans trop de complications.

On reste également sur la qualité de son écran, 6,5 pouces Infinity-O Super AMOLED et rafraichissement 120 Hz ; les performances de son processeur, le Qualcomm Snapdragon 865 5G, et les résultats photographiques de sa triple caméra arrière avec un capteur principal de 12 MP.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Quel est le meilleur téléphone portable avec recharge sans fil ?

Le meilleur mobile avec recharge sans fil est le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, car il offre des performances sans faille, et cela est prouvé par son analyse. L’une de ses sections les plus remarquables est l’autonomie, avec une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W, une charge sans fil de 15 W et une charge sans fil inversée.

Un excellent écran, de très bonnes performances, un design avec de la personnalité et une qualité de construction exquise, le système de caméra le plus polyvalent jamais vu dans un Samsung et un système audio puissant et de qualité consolident ce mobile comme la meilleure option Android du moment avec recharge sans fil incluse .

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Comment savoir si votre mobile dispose d’une recharge sans fil

Il existe plusieurs méthodes pour savoir si votre mobile dispose de la recharge sans fil. La première consiste à consulter la liste des spécifications sur le site Web du fabricant. Si vous n’y trouvez pas, vous pouvez vous fier aux informations des médias spécialisés comme Netcost-security.fr.

Si ces deux options ne sont pas utiles pour savoir si votre mobile dispose d’une charge sans fil, vous pouvez utiliser deux applications externes spécialement conçues pour vous montrer cette information.

Leurs noms sont « Wireless Charging Checker » et « Wireless Charging Checker ». Il vous suffit de les télécharger (ils sont gratuits), de les installer et de les ouvrir pour savoir si votre mobile est compatible avec cette technologie.

PlayStore | Testeur de charge sans fil

PlayStore | Vérificateur de charge sans fil

Avant d’acheter un chargeur sans fil pour votre mobile, assurez-vous qu’il est vraiment compatible avec ladite technologie, car personne ne veut dépenser de l’argent pour un accessoire qu’il ne pourra pas utiliser plus tard.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.