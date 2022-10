Comment voir tous les mots de passe sur Android : où sont-ils enregistrés ?

Si vous souhaitez voir l’un des mots de passe que vous utilisez sur votre mobile, dans ce guide, nous expliquons étape par étape où ils sont stockés et comment vous pouvez y accéder.

Le grand nombre de services numériques que nous utilisons rend difficile la mémorisation de chacun des mots de passe que nous utilisons pour protéger nos données. Si vous choisissez de les enregistrer sur votre téléphone mobile, elles y sont stockées et vous pouvez vous y référer chaque fois que nécessaire. Mais où sont enregistrés les mots de passe sur Android ? Nous allons vous expliquer cela dans ce guide.

Si vous utilisez le même mot de passe pour tous les services, il vous sera extrêmement facile de vous en souvenir. Cependant, si vous utilisez les astuces pour avoir un mot de passe plus sécurisé, vous aurez sûrement du mal à vous souvenir des différentes combinaisons de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation. Même si tu n’utilises pas de gestionnaire de mots de passe, tu peux voir les mots de passe enregistrés sur ton Android, à la fois ceux pour les pages web et les applications, ainsi que ceux pour les connexions WiFi.

Où voir les mots de passe pour les applications et les pages Web

Votre mobile Android a intégré l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe que vous pouvez utiliser. Il est l’administrateur de Google et n’est pas seulement responsable du stockage des mots de passe que vous utilisez sur votre smartphone. De plus, ce gestionnaire vous avertit lorsque l’un d’entre eux a été impliqué dans une fuite, vous pouvez donc rapidement la modifier avant que des « hackers » ne puissent accéder à votre compte.

Le gestionnaire de mots de passe de Google est responsable du stockage de tous les mots de passe que vous utilisez, à condition que vous lui donniez la permission en acceptant le message qui apparaît à l’écran après avoir entré vos informations d’identification pour la première fois. Si vous souhaitez voir les mots de passe des applications installées sur votre mobile et des pages Web que vous utilisez souvent, vous pouvez le faire depuis votre mobile :

Allez dans l’application Paramètres. Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Google ». Appuyez sur la section « Saisie semi-automatique ». Accédez à « Saisie semi-automatique avec Google ». Accédez au menu « Mots de passe ». Appuyez sur le mot de passe que vous souhaitez voir et entrez votre méthode de déverrouillage pour confirmer qu’il s’agit bien de vous.

C’est aussi facile d’accéder au gestionnaire de mots de passe de Google, où vous pouvez voir les mots de passe que vous avez enregistrés à partir d’applications et de pages Web. Le processus ci-dessus est expliqué en utilisant un mobile Xiaomi comme exemple, bien que les étapes à suivre soient très similaires dans les smartphones d’autres fabricants.

Entrez simplement dans le menu « Google » dans les paramètres et recherchez la section « Mots de passe » à partir de là. Comme nous l’avons expliqué, avant de voir le mot de passe, vous devez entrer votre schéma de déverrouillage, votre code PIN, votre mot de passe ou votre empreinte digitale pour confirmer que c’est bien vous qui souhaitez accéder aux informations.

Comment mettre un mot de passe sur votre mobile Android

Vous devez savoir qu’à partir de la section « Mots de passe » elle-même, vous pouvez modifier les informations d’identification stockées et également les supprimer. C’est un gestionnaire totalement gratuit, vous n’avez rien à payer en échange de son utilisation. Si vous le souhaitez, vous pouvez même créer un raccourci vers le gestionnaire de mots de passe de Google sur votre écran d’accueil.

Où voir les mots de passe WiFi

Une autre possibilité est que vous ayez besoin de connaître le mot de passe d’un réseau WiFi auquel vous vous êtes connecté et que vous n’ayez pas accès au routeur ou au papier sur lequel il est écrit. Dans ce cas, vous pouvez utiliser votre mobile Android pour voir les mots de passe WiFi, car il les stocke tous. D’une part, si votre terminal est rooté, vous pouvez utiliser l’application Wifi Password Recovery pour accéder au catalogue de mots de passe. C’est une application gratuite et vous pouvez la télécharger depuis le Google Play Store.

D’autre part, si votre mobile Android n’a pas de racine, voir les mots de passe du réseau WiFi devient compliqué, car Android crypte ces informations sur n’importe quel mobile avec un système d’exploitation supérieur à Android 6.0 Marshmallow. Si vous disposez d’un modèle antérieur à cette version, vous pouvez réaliser une démarche que nous vous expliquons étape par étape et qui implique d’avoir certaines compétences en informatique.

Depuis Android 10, le système d’exploitation a intégré une fonction qui nous permet de visualiser et de partager les mots de passe WiFi en quelques étapes simples. Voici ce que vous devez faire :

Entrez dans l’application des paramètres, puis dans la section « Wi-Fi et réseaux ». Accédez à la section « Wi-Fi » et appuyez sur la section « Réseaux enregistrés ». Sélectionnez le réseau dont vous souhaitez voir le mot de passe. Appuyez sur le bouton , indiqué par une icône de code QR. Entrez la méthode de déverrouillage d’écran que vous avez configurée, vous accéderez à un écran où vous pourrez voir un code QR que d’autres personnes disposant de téléphones mobiles mis à jour vers Android 10 pourront scanner pour se connecter. De plus, le mot de passe apparaîtra sous le code QR.

Grâce à ces procédures simples, vous pouvez accéder aux mots de passe stockés sur votre mobile Android. Si jamais vous souhaitez utiliser ces informations d’identification sur d’autres appareils, vous pouvez y accéder rapidement depuis le terminal.