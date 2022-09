Comment identifier une couleur avec la caméra mobile

Ce sont les meilleures applications gratuites pour identifier les couleurs dans la réalité.

Les couleurs sont capables de produire différentes émotions et chacune d’elles représente quelque chose de différent, en particulier dans les polices ou les dessins. Ils influencent positivement la perception de la réalité, c’est pourquoi il est si important de savoir les identifier.

Et c’est qu’à première vue, il est difficile de connaître la gamme chromatique d’une couleur, c’est pourquoi il est nécessaire de disposer d’outils utiles qui vous aident à identifier une couleur, surtout dans le confort de votre mobile.

Top 7 des applications de palette de couleurs – Elles sont gratuites

Applications pour identifier une couleur exacte avec la caméra mobile

Ci-dessous, vous pouvez voir quelques applications pour identifier une couleur idéale pour les designers, peintres, architectes ou illustrateurs. Ils sont capables de détecter la teinte d’une couleur en temps réel et de vous aider à choisir les bons tons pour les logos et les dessins.

Saisir la couleur

Color Grab est une application populaire d’identification des couleurs en temps réel. Cet outil de poche comprend une technologie d’intelligence artificielle capable de reconnaître avec précision les couleurs à l’aide de l’appareil photo du mobile.

Son interface est confortable et facile à utiliser, puisque vous n’avez qu’à activer la caméra arrière ou avant ou utiliser une image de votre galerie, placez le pointeur sur la couleur que vous souhaitez identifier et attendez les résultats.

L’algorithme qui intègre cette application est si avancé qu’il est capable d’identifier certains objets, fruits, aliments, etc. Il vous indiquera également la teinte exacte accompagnée de son nom, code hexadécimal, code RVB et code LAB.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez allumer la lampe de poche pour une meilleure définition et elle intègre un stabilisateur de couleur très utile.

Maintenant, quand on se réfère à ses outils spéciaux, cette application n’est pas loin derrière. Il intègre des outils fonctionnels pour les concepteurs et chaque fois que le système détecte une nouvelle couleur, il l’enregistre immédiatement dans l’historique.

En plus, vous pourrez créer vos propres nuances de couleurs et vous aurez même une table de couleurs disponible pour des expériences. Une fois les nouvelles couleurs créées, vous aurez la possibilité de les exporter vers diverses applications tierces telles que Photoshop, Illustrator, PaintShop, Gimp, Inkscape, AutoCAD, etc.

Picklor: Recherche de couleur

Picklor est une bonne application où vous n’avez pas besoin d’être un designer, un illustrateur ou un peintre professionnel pour l’utiliser efficacement. Son objectif est simple, si vous avez besoin de connaître la couleur exacte d’un produit, l’application vous aidera en quelques secondes.

Sa plate-forme est développée pour que tout le monde puisse l’utiliser, par conséquent, son interface est très intuitive et minimaliste.

Une fois l’application démarrée et l’option caméra mobile exécutée, elle affichera un pointeur au centre qui servira de référence pour pointer vers la couleur que vous souhaitez identifier. Tu n’auras qu’à viser quelques secondes et attendre que l’application affiche le résultat sur le côté de l’écran.

Vous pouvez enregistrer les couleurs identifiées par l’application avec le nom que vous voulez, en plus elles incluent le code hexadécimal et le code RVB par défaut.

Comme si cela ne suffisait pas, il fonctionne non seulement avec des objets, mais vous pouvez également l’utiliser pour détecter les couleurs dans les images, ce qui en fait une option très pratique.

Pixolor – Sélecteur de couleurs en direct

Pixolor est une autre des meilleures applications pour identifier une couleur et disponible pour Android. Sa façon d’analyser les couleurs est pixel par pixel, ce qui garantit une plus grande précision dans ses résultats.

Il fonctionne comme une sphère flottante sur l’écran du mobile, et en le déplaçant et en le plaçant sur une couleur, il pourra prédire la teinte de la couleur avec son code RVB et son code hexadécimal.

Cette sphère flottante fonctionne également comme une loupe, ce qui vous permet de numériser les pixels avec une meilleure précision. De plus, l’outil fonctionne de manière transparente avec d’autres applications du système d’exploitation ou des applications tierces.

Et ce n’est pas tout, puisqu’il offre également la possibilité de créer de nouvelles couleurs grâce à son cercle RVB, bien que vous puissiez également rechercher une couleur ou un code dans sa palette de couleurs.

Color Lab – Sélecteur de couleurs en direct

Color Lab est l’option idéale pour détecter les couleurs sur n’importe quelle surface à l’aide de la caméra mobile. C’est un outil très polyvalent utilisé par les daltoniens, car ils pourront identifier et codifier les couleurs de toutes les images qu’ils souhaitent.

Tout comme les autres applications, il est capable de détecter la couleur de n’importe quel produit ou objet en temps réel. Pour cela, il suffira d’utiliser la caméra arrière ou avant et d’orienter le capteur central vers la couleur ou simplement d’analyser les images de votre galerie.

De cette façon, vous pourrez connaître la couleur en quelques secondes accompagnée de son code hexadécimal. Sa précision est tout à fait correcte et peu importe que vous ayez un mobile d’entrée de gamme ou de milieu de gamme.

