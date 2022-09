Contrôle de sécurité pour iPhone : Comment arrêter immédiatement le partage de position et plus encore dans iOS 16

L’une des nouvelles fonctionnalités importantes d’iOS 16 est le contrôle de sécurité. Conçu comme un outil pour les personnes à risque de violence domestique ou de situations similaires, Safety Check pour iPhone permet aux utilisateurs de révoquer immédiatement l’accès à la localisation d’autres personnes – y compris les applications – et passe également en revue la sécurité.

Présenté par Mosyle, la seule plate-forme unifiée Apple. Mosyle intègre entièrement 5 applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement. Les entreprises peuvent déployer, gérer et protéger automatiquement tous leurs appareils Apple. Demandez un compte GRATUIT pour savoir comment mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

Apple est connu pour son accent sur la sécurité et la confidentialité, et Safety Check dans iOS 16 suit un guide de l’utilisateur de sécurité personnelle qui a été publié pour la première fois fin 2020 et mis à jour en 2022. Il comporte un certain nombre d’étapes à suivre pour limiter l’accès à l’iPhone, limiter le partage , et empêcher l’iPhone de partager les données de localisation.

Désormais, avec iOS 16, au lieu d’avoir à parcourir différentes sections de l’application Paramètres en plusieurs étapes, les utilisateurs disposeront d’une sorte de bouton de panique pour déconnecter immédiatement leur iPhone de toutes les personnes, applications et appareils.

Voici comment Apple décrit Safety Check pour iPhone :

« Si les circonstances ou les niveaux de confiance changent, Safety Check vous permet de vous déconnecter des personnes, des applications et des appareils auxquels vous ne souhaitez plus être connecté. »

Il existe également la possibilité d’utiliser Safety Check pour gérer les personnes avec lesquelles vous partagez sans révoquer tous les accès.

Et pour un très petit créneau d’utilisateurs, Apple va également lancer le mode de verrouillage, qui est différent du contrôle de sécurité et aidera à se protéger contre les cyberattaques sophistiquées.

Contrôle de sécurité pour iPhone : comment l’utiliser dans iOS 16

Sous iOS 16, ouvrez le Application Paramètres Balayez vers le bas et appuyez sur Confidentialité et sécurité Balayez vers le bas et choisissez Contrôle de sécurité Maintenant, vous pouvez utiliser Réinitialisation d’urgence ou Gérer le partage et l’accès – Face ID/Touch ID ou mot de passe est requis La réinitialisation d’urgence réinitialisera immédiatement l’accès pour toutes les personnes et applications et vous aidera à revoir la sécurité de votre compte

Gérer le partage et l’accès vous permettra de personnaliser les personnes et les applications qui peuvent accéder à vos informations et vous permettra de vérifier la sécurité de votre compte

Voici à quoi ressemble l’utilisation de Safetey Check pour iPhone dans iOS 16 :

Apple conseille d’utiliser l’option de vérification de sécurité de réinitialisation d’urgence pour iPhone si vous pensez que « votre sécurité personnelle est en danger ».

Apple n’informera personne avec qui vous partagez que vous avez arrêté, mais ils peuvent remarquer que le partage s’est arrêté.

Vous pouvez également appuyer sur Annuler ou Sortie rapide en haut de votre écran si vous n’avez pas besoin d’utiliser la fonction.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la sécurité personnelle, le guide complet d’Apple est une ressource complète.

Merci d’avoir lu notre guide sur l’utilisation de Safety Check pour iPhone.

Cet article vous est présenté par Mosyle, la seule plate-forme unifiée Apple. Mosyle intègre entièrement 5 applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement, permettant aux entreprises de déployer, gérer et protéger automatiquement tous leurs appareils Apple. Demandez un compte GRATUIT dès aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

En savoir plus sur iOS 16 :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :