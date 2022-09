Comment supprimer un compte BeReal étape par étape

Si vous avez essayé BeReal et que ce n’est pas un réseau social fait pour vous, vous pouvez supprimer votre compte en suivant ces étapes simples dans l’application.

BeReal est le réseau social tendance, avec des millions d’utilisateurs qui se retrouvent chaque jour pour partager ce qu’ils font pendant les deux minutes sélectionnées par la plateforme. Cependant, il est possible qu’après quelques jours de test, vous ayez découvert que vous ne vous amusiez pas autant que prévu et que vous préfériez laisser tomber. Pour vous aider, dans ce guide nous vous expliquons étape par étape comment vous pouvez supprimer votre compte BeReal.

Au lieu de désinstaller l’application, il est préférable de supprimer directement votre utilisateur, ainsi les photos que vous aviez publiées à ce jour et les données que vous aviez partagées disparaîtront également. Heureusement, BeReal nous permet de supprimer facilement notre compte depuis l’application elle-même, vous n’avez besoin que de quelques secondes pour demander la suppression.

Comment supprimer votre compte BeReal étape par étape

BeReal a réussi à séduire des millions d’utilisateurs en proposant un réseau social où l’on ne peut partager du contenu que deux minutes par jour. Ce sont les deux minutes choisies par la plateforme elle-même, qui vous envoie une notification afin que vous puissiez montrer aux autres ce que vous faites à ce moment-là. Avec cette méthode, le réseau social vous incite à être vrai, à laisser de côté les postures pour que vos amis sachent vraiment qui vous êtes, sans filtres.

Cependant, il est possible que vous n’aimiez pas BeReal et, par conséquent, que vous souhaitiez arrêter de l’utiliser. Avant de désinstaller l’application, nous vous recommandons de supprimer votre compte, ainsi toutes vos données privées seront également supprimées. Pour supprimer votre compte BeReal, vous n’avez besoin que de votre mobile et suivez ces étapes :

Ouvrez l’application BeReal. Appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit. Appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Rendez-vous dans la rubrique « Contactez-nous ». Appuyez sur « Supprimer mon compte ». Si vous le souhaitez, sélectionnez la raison pour laquelle vous souhaitez supprimer votre compte BeReal. Appuyez ensuite sur « Oui, je suis sûr ».

Comme l’application l’explique avant de passer à l’étape finale de suppression du compte, l’utilisateur et les données seront programmés pour être définitivement supprimés dans les 15 jours. Si pendant ces deux semaines vous vous connectez avec le compte, il ne sera plus supprimé. Par conséquent, une fois que vous avez cliqué sur « Oui, je suis sûr », vous n’avez pas besoin de vous reconnecter avec les informations d’identification.

Comme vous le verrez sur le dernier écran, l’application vous indique la date précise à laquelle votre compte sera supprimé. Après quelques secondes, la session se fermera automatiquement. Et ça y est, vous n’avez pas à vous inquiéter, votre compte BeReal sera supprimé dans 15 jours.