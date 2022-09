Après watchOS 9.0.1 pour l’Apple Watch Ultra, Apple a publié une nouvelle mise à jour du micrologiciel pour AirPods Pro 2. Ces deux appareils seront disponibles à partir de demain, ce qui indique que les utilisateurs auront les mises à jour du premier jour à installer une fois qu’ils auront mis la main dessus. des produits. Voici ce que vous devez savoir.

La nouvelle version du firmware AirPods Pro 2 est 5.0, build 5A377. Pour le moment, Apple n’a pas révélé ce qui change avec ce firmware. Pour l’Apple Watch Ultra, cependant, nous savons que la société Cupertino résout un problème audio avec les microphones disponibles sur l’appareil.

Pour les AirPods Pro 2, Apple fait probablement quelque chose de similaire. Plus intéressant encore, la société teste également une mise à jour du micrologiciel pour AirPods Max, qui n’est actuellement pas mise à la disposition des utilisateurs. Dans ce firmware, un développeur a pu découvrir qu’Apple prépare un nouveau codec audio pour améliorer les appels sur les écouteurs premium.

De plus, ce micrologiciel bêta nous a fait croire qu’Apple pourrait préparer le support Lossless pour AirPods Pro 2 car il aurait besoin de Bluetooth 5.2 pour prendre en charge la nouvelle norme LC3 (cet appareil offre Bluetooth 5.3). Comme indiqué précédemment :

Alors que le codec LC3 améliorera les appels audio, l’efficacité et la stabilité des appareils Bluetooth, les exigences pour tirer pleinement parti de cette norme nécessiteront Bluetooth 5.2. (…) Par ailleurs, Netcost-security.fr déjà trouvé des références sur iOS 16 selon lesquelles il prendra en charge le codec LC3 et la prise en charge de l’audio à faible consommation d’énergie. Pour le support LE Audio, il convient de mentionner qu’un ingénieur senior d’Apple est fortement impliqué dans cette nouvelle norme. (…) Avec le support du Bluetooth 5.2 et du LC3, Apple pourra s’affranchir de la désynchronisation des AirPod lorsqu’ils sont sur les oreilles de l’utilisateur, et améliorer l’autonomie de la batterie grâce au standard basse consommation, tout en misant sur l’efficacité et la stabilité.

On ne sait pas quand Apple en profitera. Par exemple, la nouvelle Apple TV 4K pourrait prendre en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais Apple n’a pas encore implémenté cette fonctionnalité.

Comment installer le nouveau firmware AirPods Pro 2

Comme vous le savez probablement déjà, Apple ne facilite pas non plus la mise à jour manuelle de vos AirPods Pro 2 vers les nouvelles versions du micrologiciel. Au lieu de cela, la société a déclaré que de nouvelles versions du micrologiciel seront installées lorsque les AirPod seront connectés via Bluetooth à votre iPhone.

Pour vérifier la version du micrologiciel de vos AirPods :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone

Accédez au menu « Bluetooth »

Trouvez vos AirPods dans la liste des appareils

Appuyez sur le « i » à côté d’eux

Regardez le numéro « Version du micrologiciel »

