Xiaomi Mi Points: comment les obtenir et économiser de l’argent sur votre prochain Xiaomi

Nous vous disons tout sur les Xiaomi Mi Points : ce qu’ils sont, à quoi ils servent et comment vous pouvez les obtenir. Spoiler : peuvent-ils vous aider à économiser de l’argent sur votre prochain mobile ?

Xiaomi offre des réductions à ses adeptes les plus fidèles sous la forme de Mi Points. Vous ne les connaissez peut-être pas encore, mais ces points peuvent signifier une grande remise sur l’achat de votre nouvel appareil Xiaomi, qu’il s’agisse d’un téléphone portable, d’un bracelet intelligent ou de tout autre produit. Toutes les informations sur les Mi Points se trouvent dans ce guide, de la façon de les obtenir à leur utilisation exacte.

Si vous faites partie de ceux qui achètent souvent dans la boutique officielle Xiaomi, vous avez peut-être déjà accumulé des centaines de Mi Points, mais vous ne le savez toujours pas. A partir de maintenant, avec toutes ces informations, vous pouvez les utiliser à votre avantage. Attention, il existe de nombreuses façons de gagner des Mi Points pour que votre prochain produit Xiaomi soit moins cher.

Que sont les Xiaomi Mi Points et comment les obtenir

Xiaomi a voulu reconnaître le travail des acheteurs les plus attachés à ses produits, en plus de les encourager et de les récompenser pour leurs achats, lorsqu’il a décidé de créer le programme Mi Points, une initiative intéressante que vous devriez connaître si vous êtes un adepte de le fabricant chinois.

Les Mi Points sont des points que vous pouvez obtenir en faisant certaines activités liées à Xiaomi et que vous pouvez ensuite échanger contre des prix, évidemment également liés à l’entreprise. Pour ce faire, vous devez d’abord vous inscrire sur Mi, le site Web de Xiaomi, pour vous inscrire automatiquement au programme de points Xiaomi. Si vous avez déjà un compte Mi, vous n’avez rien à faire, vous appartenez déjà au programme Mi Points.

Comme spécifié par Xiaomi sur la page Mi Point, ce programme de fidélité est disponible en Europe pour les citoyens d’France, de France, d’Italie, des Pays-Bas, d’Allemagne et du Royaume-Uni. Toute personne de plus de 18 ans peut participer sans problème en tant que titulaire d’un compte personnel -il n’est pas permis d’avoir plus d’un compte-.

Vous pouvez toujours savoir combien de points vous avez sur votre compte en accédant à la section Mes points du site Web ou dans Mes points disponibles dans l’application Mi Store. Après avoir su que Mi Points est un programme de points Xiaomi que vous pouvez ensuite échanger contre des prix, il est temps de savoir comment vous pouvez les obtenir. Les méthodes sont les suivantes :

Inscrivez-vous sur mi.com – 50 points.

Téléchargez et connectez-vous à l’application Mi Store – 50 points.

PlayStore | My StoreApp

Lors de vos achats sur mi.com – 1 point pour chaque euro dépensé, en tenant compte du prix final du produit acheté, remise incluse. L’utilisateur doit s’être connecté avec son compte avant de finaliser l’achat sur le site Web de Xiaomi.

Partage de contenu sur les réseaux sociaux – 5 points pour chaque fois que vous partagez des liens de produits depuis mi.com ou l’application Mi Store via vos comptes de réseaux sociaux personnels. Cette méthode de gain de points est limitée à trois fois par mois.

Post Product Review – 20 points pour avoir publié chaque avis de produit Xiaomi sur mi.com. Comme toujours, l’utilisateur doit être connecté à son compte lors de la publication. Vous pouvez faire plusieurs avis sur un produit, mais l’entreprise ne vous accordera des points que pour le premier, et tant qu’il respecte les Conditions d’utilisation de la section avis du site.

Accumuler du carburant – Les carburants sont des boutons interactifs que Xiaomi peut trouver dans l’application Mi Store. Si vous les touchez, vous pouvez gagner 2 points quotidiens qui seront ajoutés à votre solde disponible. Soyez prudent, car si vous cliquez pendant 7 jours consécutifs, vous serez récompensé par 50 Mi Points.

Partage de liens de produits* – Vous pouvez gagner 10 Mi Points chaque fois que vous partagez un lien, bien que vous ne soyez récompensé que trois fois par mois pour cette activité.

Autres moyens – Xiaomi peut lancer des activités temporaires qui vous aident à gagner des points, vous devez donc toujours faire attention aux dernières initiatives de la marque, en particulier sur son site Web et dans son application.

Comme l’explique la société, les Mi Points que vous gagnez grâce aux achats de produits seront ajoutés à votre compte lorsque vous recevrez l’envoi. Les points des autres activités prendront beaucoup moins de temps, à seulement 5 minutes à partir du moment où vous avez terminé la tâche. Aussi, sachez que si vous retournez un produit acheté, supprimez un avis ou supprimez une publication sur vos réseaux, Xiaomi peut retirer les points que vous aviez obtenus pour celui-ci.

Comme expliqué sur la page FAQ Mi Points, il est possible de doubler les points lors d’événements Mi Points doubles, qui présentent certains produits du catalogue de l’entreprise. Si vous en achetez un, vous recevrez le double de points. De plus, Xiaomi organise d’autres événements spéciaux tels que la semaine des membres Xiaomi du 21 au 25 septembre, au cours de laquelle elle donne beaucoup plus de points pour l’inscription, le téléchargement de l’application et l’achat de ses produits.

A quoi servent les Xiaomi Mi Points ?

Nous avons déjà vu qu’il existe différentes façons d’obtenir des points Xiaomi, mais à quoi servent-ils exactement ? Pouvez-vous économiser de l’argent grâce à eux? La réponse est oui, Mi Points peut être d’une grande aide lors de l’achat d’un produit de l’entreprise, surtout si vous recherchez quelque chose dans son vaste catalogue mobile. En gros, pour 100 points, vous pouvez économiser 1 euro et pour 1 000 points, vous économisez 10 euros.

Les prix pouvant être échangés contre des points se trouvent dans la section My Points Center de l’application. Si vous entrez des coupons, vous pouvez voir tous les remboursements de coupons proposés par Xiaomi. En échangeant vos points, vous pouvez obtenir des bons de réduction de 5, 10, 20 et jusqu’à 50 euros sur le prochain produit que vous achèterez. Lorsque vous allez acheter un produit, les coupons que vous avez obtenus de l’échange apparaîtront déjà comme disponibles sur la page de paiement et vous n’aurez qu’à les appliquer.

Sur son site internet, Xiaomi précise que ces coupons peuvent être utilisés avec tous les produits et services proposés en vente en ligne, bien qu’elle se réserve le droit d’exclure ou de suspendre l’utilisation des coupons lors de l’achat de certains produits.

De plus, Xiaomi prévient qu’il est possible qu’il lance des offres de rachat temporaires sur son site web ou dans l’application Mi Store, il est donc recommandé d’être attentif pour pouvoir les utiliser. Par exemple, du 21 au 25 septembre 2022, la Xiaomi Members Week est célébrée, ce qui permet à tous les membres de la plateforme d’obtenir des remises spéciales pour acheter les produits de l’entreprise.

Téléphones portables, téléviseurs, projecteurs, aspirateurs… Vous pouvez choisir parmi un large catalogue pour élargir votre équipe d’appareils Xiaomi, en utilisant également les Mi Points que vous avez collectés à ce jour. Concrètement, vous pouvez économiser jusqu’à 50 euros lors de l’achat d’un produit de la firme, un chiffre important que vous ajouterez aux remises déjà proposées par le magasin.

Bref, Mi Points est un programme très intéressant qui vous sera d’une grande aide pour faire des économies si vous êtes un acheteur régulier de ce fabricant chinois de technologie. N’hésitez pas à visiter le site Web de Xiaomi ou à télécharger son application pour tirer le meilleur parti de ces points curieux.

