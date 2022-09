Comment avoir un stockage illimité pour les photos : j’ai dit au revoir à Google Photos

J’ai arrêté d’utiliser le cloud de Google car j’en ai trouvé un moins cher et sans limites.

Depuis que j’ai Android, je suis un fidèle adepte et un amoureux de tout ce que Google a touché, mais depuis un an, j’ai dit au revoir à l’un de ses services les plus utilisés dans les terminaux Android, Google Photos. Et c’est que j’ai trouvé une alternative parfaite et avec un stockage illimité pour les photos qui m’a redonné le sourire.

applications de photographie

Amazon Photos est un service pour télécharger vos photos en taille originale de manière totalement illimitée. Les limites n’existent pas sur ce service. Bien sûr, pour profiter de ce nuage incommensurable de photos, vous devez remplir une seule condition qui s’accompagne d’un paiement annuel : Amazon Prime. Mais, comme vous le savez, cet abonnement ne vient pas seul.

Obtenez des photos Amazon illimitées

Comment télécharger un nombre illimité de photos avec Amazon Photos

Le service Amazon Photos est inclus dans l’abonnement annuel Amazon Prime. Avec lui, vous ne pouvez télécharger qu’un nombre illimité de photos dans la taille et la qualité d’origine dans lesquelles elles ont été prises, contrairement à Google Photos qui limitait le téléchargement si vous n’aviez pas payé l’abonnement Google One.

Le stockage est illimité pour les photos, mais il y en a pour les vidéos. Dans ce cas, nous n’aurons que 5 Go pour télécharger des fichiers vidéo. Cependant, nous avons également la possibilité d’augmenter cette capacité pour les vidéos avec plusieurs plans supplémentaires :

5 Go gratuits sans être un utilisateur Amazon Prime, juste avoir un compte.

100 Go pour 1,99 €/mois ou 19,99 €/an.

1 To pour 9,99 €/mois ou 99,99 €/an.

2 To pour 19,99 €/mois ou 199,99 €/an.

3 To pour 299,97 euros/an.

4 To pour 399,96 euros/an.

5 To pour 499,95 euros/an.

6 To pour 599,94 euros/an.

7 To pour 699,93 euros/an.

8 To pour 799,92 euros/an.

9 To pour 899,91 euros/an.

10 To pour 999,90 euros/an.

20 To pour 1999,80 euros/an.

30 To pour 2 999,70 euros/an.

Pour gérer ce stockage, Amazon dispose de deux applications : Amazon Photos pour les photos et vidéos, et Amazon Drive, pour le reste des fichiers. Nombreuses sont les entreprises qui font confiance à Amazon Drive et à ses plans de stockage plus importants pour sa sécurité et son accès immédiat à partir de divers appareils tels que mobiles, tablettes et ordinateurs. Si, par exemple, vous contractez le plan de 1 To, vous aurez la capacité de télécharger à la fois des photos et des vidéos et des fichiers ZIP, RAR, EXE ou tout ce que vous voulez le plus. Si vous l’accompagnez de l’abonnement Amazon Prime, la taille des photos ne prendra pas de place dans votre cloud.

Les différences entre Amazon Photos et Drive sont minimes.

Pourquoi est-ce que j’utilise Amazon Photos maintenant ?

L’application Amazon Photos est, chaque jour, plus complète. Il est mis à jour mois par mois pour obtenir une expérience utilisateur comme celle que nous avons avec Google Photos, iCloud ou OneDrive, entre autres. Vous pouvez télécharger l’application Amazon pour Android, iOS/iPadOS, Windows et macOS. Les formats pris en charge par Amazon Photos sont :

Photos : JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, HEIF, HEVC, HEIC et certains RAW (NEF, CR2, CIFF, ARW, ORF et DNG).

Vidéo : MP4, QuickTime, AVI, MTS, MPG, ASF, WMV, Flash, HEIF, HEVC et OGG.

L’une des améliorations qui ont été ajoutées et qui me rappelle les services Google et Apple est la reconnaissance des objets, des personnes et des lieux que cette application Amazon utilise. Vous pouvez également filtrer par l’une de ces valeurs pour gérer vos photos, ce qui le rend très utile lors de la création de vos propres albums de voyage. Nous avons également des rappels (« Mémoires ») qui créeront une brève présentation des captures d’une certaine date avec des photos de ce jour.

La vérité est que, ayant déjà l’abonnement Amazon Prime, le passage à Amazon Photos a été plus facile et je n’ai pas eu à payer d’argent pour franchir le pas. Au lieu de cela, lorsque Google Photos m’a « forcé » à partir, c’était pour une bonne raison, l’argent. J’ai besoin de plus de 50 Go de stockage dans le cloud uniquement pour les images, et avec les 15 Go de Google, je n’en ai pas assez. J’espère qu’Amazon Photos disposera bientôt d’une application plus que digne d’un tel service de stockage sécurisé.

