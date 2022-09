Comment connecter une oreillette Bluetooth à votre mobile

Si vous avez des écouteurs Bluetooth et que vous ne savez pas comment les connecter à votre mobile, dans ce guide, nous vous expliquons étape par étape ce que vous devez faire.

Les écouteurs sans fil sont l’un des appareils technologiques les plus populaires du moment. De plus en plus d’utilisateurs sont encouragés à acheter ces écouteurs pour écouter de la musique sans avoir à enrouler facilement les câbles. Cependant, pour utiliser ces écouteurs sans fil il faut savoir les connecter à son mobile grâce à la connectivité Bluetooth, un processus que nous allons vous expliquer étape par étape dans cet article.

Il ne faut que quelques secondes de votre temps pour connecter votre oreillette Bluetooth à votre téléphone portable. Loin de ce que vous pourriez penser au départ, c’est une démarche très simple, vous pourrez la réaliser même si vos connaissances du smartphone ne sont pas très poussées. Qu’ils soient bouton ou bandeau, vous apprendrez ci-dessous à connecter sans fil vos écouteurs à votre mobile, un processus très similaire à celui que vous devez suivre pour les coupler avec d’autres appareils, comme une tablette.

Comment connecter un casque sans fil à un mobile

La première chose que vous devez faire lors de l’achat de nouveaux écouteurs sans fil est de savoir quelle méthode ils utilisent pour activer le mode d’appairage, c’est-à-dire pour activer Bluetooth afin qu’ils apparaissent disponibles pour d’autres appareils. Certains ont un bouton sur le boîtier de charge, d’autres le font en appuyant simultanément sur le bouton de chaque écouteur, et d’autres le cachent derrière leurs commandes tactiles.

Lorsque vous les utilisez pour la première fois, il est normal que les écouteurs passent automatiquement en mode appairage. Cependant, si vous les avez déjà connectés à un appareil et que vous souhaitez les changer pour un autre, vous devrez activer le mode Bluetooth dont nous parlons.

Les meilleurs écouteurs sans fil

Une fois que vous avez compris cette étape, vous pouvez procéder à la connexion de vos écouteurs sans fil à votre téléphone portable. Voici les étapes que vous devez effectuer :

Ouvrez les paramètres de votre mobile et entrez dans la section « Bluetooth ». Ouvrez les écouteurs et mettez-les en mode d’appairage. Mettez à jour la liste « Appareils disponibles » sur votre mobile pour que les écouteurs y apparaissent. Appuyez sur le nom du casque. Dans le menu des options qui s’affiche, appuyez sur « Lien ». Après quelques secondes, le casque sera connecté au smartphone.

La connexion entre les écouteurs sans fil et les téléphones Android s’est récemment améliorée grâce à la technologie Fast Pair de Google. Lorsque celui-ci est présent dans les écouteurs, ils apparaissent directement sur l’écran de votre mobile Android lorsque vous ouvrez l’étui de recharge. De plus, vous pouvez également voir le niveau de la batterie, à la fois des écouteurs et du boîtier de charge.

Si vous n’avez pas encore franchi le pas vers les écouteurs sans fil, sachez que chez Netcost-security.fr nous vous recommandons les meilleurs écouteurs sans fil et les meilleurs écouteurs serre-tête Bluetooth.

Sony WH-1000XM5

Par exemple, si vous souhaitez un casque au format bandeau, vous pouvez faire confiance à la qualité de Sony et de son Sony WH-1000XM5, avec les meilleures fonctionnalités du marché. D’autre part, si vous préférez les écouteurs, ses frères Sony WF-1000XM4 sont également un excellent achat, en plus de figurer dans les bonnes affaires sur Amazon. Au cas où vous chercheriez une alternative moins chère, les realme Buds Air 3 coûtent environ 60 euros sur Amazon, avec suppression active du bruit incluse.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.