Comment mettre à niveau vers votre iPhone 14 sans perdre de données, même si vous venez d’iOS 16.1

Les nouveaux iPhones sont maintenant officiellement disponibles. Voyons comment transférer des données vers l’iPhone 14 pour vous assurer de ne perdre aucune donnée. Nous verrons également ce qu’il faut faire si vous avez déjà installé le développeur iOS 16.1 ou la version bêta publique sur votre ancien iPhone.

Ci-dessous, nous avons plusieurs options pour transférer de manière transparente toutes vos données sur votre nouvel iPhone. Et au cas où vous auriez besoin d’un rappel, nous couvrirons également le processus de réinitialisation/effacement complet de votre ancien iPhone.

Si vous effectuez une mise à niveau dans un magasin de transporteur ou chez un autre détaillant – ne laissez pas un vendeur vous précipiter tout au long du processus ou le gérer pour vous. Il est préférable de vérifier par vous-même que toutes vos données sont transférées/transférées et que votre ancien iPhone est effacé avant de le remettre.

Par ailleurs, Apple a averti qu’il pourrait y avoir des problèmes d’activation d’iMessage et de FaceTime avec iOS 16 préinstallé sur l’iPhone 14, alors recherchez une invite pour installer iOS 16.0.1 après avoir allumé votre appareil.

Transférer des données vers l’iPhone 14 sans rien perdre

Option 1 : transfert direct

Dans la plupart des situations, le transfert direct Quick Start sera le moyen le plus simple de mettre à niveau vers votre nouvel iPhone et de transférer toutes vos données de manière transparente (nécessite WiFi ou mobile et Bluetooth).

Vous pouvez même vérifier si votre iPhone actuel est prêt à être rapidement transféré sur votre nouvel iPhone à l’avance (mais ce n’est pas obligatoire). Sur votre iPhone actuel, accédez à Paramètres> Général> Transférer ou Réinitialiser l’iPhone> et appuyez sur Démarrer en haut.

Dans les deux cas, lorsque vous êtes prêt à transférer toutes vos données sur votre nouvel iPhone :

Allumez votre nouvel iPhone et amenez-le à côté de votre ancien iPhone Mettez à jour vers iOS 16.0.1 si vous y êtes invité Cherchez le Option de démarrage rapide pour apparaître sur l’écran de votre ancien iPhone (après avoir configuré Face ID) Confirmez que votre identifiant Apple est correct et suivez les instructions pour transférer toutes vos données Gardez les deux iPhones proches les uns aux autres (et branchés pour être sûr) jusqu’à ce que le processus soit terminé

Gardez à l’esprit que certaines applications peuvent avoir leur propre processus pour sauvegarder et restaurer des données telles que Signal, Telegram, WhatsApp, etc.

Si vous rencontrez des problèmes avec le transfert direct, vous pouvez vous rabattre sur la restauration à partir d’une sauvegarde iCloud ou Mac/PC.

Option 2 : iCloud ou Mac

Faites une nouvelle sauvegarde avec iCloud ou votre Mac (tutoriel ici) Allumez votre nouvel iPhone Mettez à jour vers iOS 16.0.1 si vous y êtes invité Suivez les invites à l’écran – ignorez l’option de démarrage rapide – puis choisissez Restaurer à partir de la sauvegarde iCloud ou Restaurer à partir d’une sauvegarde Mac/PC Connectez-vous avec iCloud et choisissez une sauvegarde, ou branchez votre nouvel iPhone à votre Mac/PC avec un câble Lightning pour restaurer à partir d’une sauvegarde Mac/PC

iOS 16.1 beta déjà installé ?

Si la version bêta d’iOS 16.1 est installée sur votre iPhone actuel et avez déjà effectué une sauvegarde iCloud ou Mac, vous ne pourrez pas restaurer sur iOS 16 ou 16.0.1. L’option la plus simple sera donc :

Allumez votre nouvel iPhone et parcourez la configuration – sautez tout ce que vous pouvez Une fois activé et sur l’écran d’accueil, vous devrez installer le développeur iOS 16.1 ou la version bêta publique (tutoriel ici) Après avoir installé iOS 16.1, vous pouvez soit restaurer à partir d’une sauvegarde Mac, soit effacer votre nouvel iPhone et le configurer comme nouveau pour le restaurer à partir d’une sauvegarde iCloud.

Comment réinitialiser votre ancien iPhone

Ouvrez le Application Paramètrespuis touchez Général Balayez vers le bas et appuyez sur Transférer ou réinitialiser l’iPhone Choisir Effacer tout le contenu et les paramètres Suivez les instructions pour effacer complètement votre iPhone

