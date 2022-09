Comment explorer le système solaire en 3D avec Google

Le nouveau Google et la NASA vous permettent d’explorer virtuellement le système solaire à l’aide de votre mobile

Google a de nouveau collaboré avec la NASA, cette fois-ci, pour développer une nouvelle exposition virtuelle qui permet de visualiser virtuellement le système solaire et tous les éléments qui le composent. Pour ce faire, vous n’avez besoin que d’un téléphone portable et d’un accès Internet.

Depuis quelques temps, Google offre la possibilité de visualiser les planètes, étoiles et autres corps cosmiques présents dans le Système solaire grâce à la réalité augmentée, grâce à des modèles tridimensionnels permettant de les explorer en détail. Maintenant, il a voulu aller plus loin, avec une exposition qui fournit plus d’informations sur certaines des plus grandes étapes de la science et de l’astronomie.

Les nouveautés de Google et de la NASA sont un excellent moyen d’explorer le système solaire sans avoir à utiliser autre chose que votre mobile. Si vous êtes intéressé, lisez la suite : nous allons vous expliquer comment vous pouvez le faire.

Découvrez les secrets du système solaire grâce à Google et à la NASA

Au moment du lancement de cette exposition, plus de soixante modèles 3D de planètes, satellites et autres corps spatiaux sont inclus. Tous ont été modélisés sur la base des dernières découvertes et avancées scientifiques, et visent à démolir certains des grands mythes sur l’espace qui existent encore.

En plus des éléments virtuels eux-mêmes, l’exposition raconte également des histoires intéressantes sur certains des phénomènes les plus curieux qui se sont produits au cours des siècles. De la formation des géantes gazeuses à l’étude de l’existence possible de la vie sur Vénus.

La NASA vous donne même un aperçu des meilleures images prises par le télescope Hubble, vous montre ce qui rend la Station spatiale internationale si extraordinaire et vous dit ce que le rover Mars Perseverance nous révèle sur notre place dans l’univers.

Afin d’explorer le système solaire en 3D avec Google, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Ouvrez le moteur de recherche Google sur votre mobile et effectuez une recherche sur un sujet lié à l’espace (par exemple, le télescope spatial James Webb) Appuyez sur le bouton « Afficher en 3D » sur la carte d’informations de l’article qui apparaîtra dans le premier résultat de recherche. Touchez et faites glisser l’objet pour le voir plus en détail. Vous pouvez également zoomer ou dézoomer, ou projeter l’objet dans le monde réel en utilisant la réalité augmentée en appuyant sur « Voir dans votre espace ».

En plus de cela, Google a activé une série de pages Web qui vous permettent d’explorer le système solaire, à travers des histoires telles que les pluies de diamants de Neptune, les géantes gazeuses et les planètes naines, les lunes de Saturne et la surface rocheuse de Mars. Il est également possible d’accéder à une galerie fantastique avec les meilleures images prises par le télescope Hubble, l’histoire de la Station spatiale internationale ou tout ce que le rover Mars Perseverance nous révèle lors de sa mission d’exploration de Mars.

En plus des éléments du système solaire, Google offre également la possibilité de visualiser des animaux, des objets du quotidien, des véhicules et même des parties du corps humain en 3D grâce à la réalité augmentée.