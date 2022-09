TikTok lance une nouvelle fonctionnalité pour concurrencer BeReal : voici comment fonctionne TikTok Now

TikTok a copié l’un des réseaux sociaux du moment : BeReal. Voici comment fonctionne TikTok Now

Il semble qu’Instagram ne soit pas le seul à copier les fonctions d’autres réseaux sociaux concurrents : TikTok vient d’annoncer TikTok Now, une nouvelle section au sein de sa plateforme, clairement inspirée d’un des réseaux sociaux du moment : BeReal.

TikTok Now est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs du réseau social, et permet de partager une photo ou une vidéo avec d’autres personnes au moment où l’application l’indique. La notification invitant l’utilisateur à télécharger une nouvelle photo ou vidéo arrivera à une heure aléatoire de la journée.

TikTok Now : qu’est-ce que c’est et comment ça marche

En voyant comment fonctionne TikTok Now, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une copie presque exacte de BeReal.

Chaque jour, les utilisateurs de TikTok recevront une notification les invitant à capturer ce qu’ils font à ce moment précis, en utilisant les caméras avant et arrière de l’appareil. Il sera possible de partager une photographie, ou une vidéo de dix secondes.

TikTok Now apparaîtra sous la forme d’un nouvel onglet dans la barre d’outils inférieure de l’application, indiqué par « Maintenant ». De là, il sera possible de voir le contenu partagé par nos amis, à condition que nous ayons nous-mêmes préalablement partagé notre image ou vidéo. Sinon, votre contenu nous sera caché.

Pour l’instant, TikTok Now sera disponible à titre expérimental aux États-Unis. La société a confirmé que, bien que TikTok Now soit une section intégrée de l’application de réseau social aux États-Unis, elle pourrait arriver en tant qu’application distincte dans d’autres pays.

En plus de tout cela, TikTok a annoncé certaines mesures de confidentialité qui s’appliqueront au contenu partagé sur TikTok Now. Ils expliquent que, pour éviter que les utilisateurs ne partagent plus de données que nécessaire, il ne sera pas possible d’ajouter le lieu où la photo ou la vidéo est prise lors de son partage. De plus, dans le cas où un mineur de moins de 16 ans s’inscrit sur le réseau social, son compte sera défini sur « Privé » par défaut.

Et ceux qui n’ont pas plus de 18 ans ne pourront pas partager leur contenu TikTok Now dans le flux principal du réseau social.

