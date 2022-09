L’API Live Activities revient avec iOS 16.1 beta 1, voici comment cela fonctionne

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes qu’Apple introduira avec le cycle iOS 16 est la fonction Activités en direct sur le nouvel écran de verrouillage. Après que la société a affirmé qu’il ne serait pas disponible avec la version 16.0, Apple a lancé iOS 16.1 bêta 1 avec l’API Live Activities, ce qui indique que les développeurs peuvent l’essayer et voir comment ils peuvent implémenter la fonction sur leurs applications.

Avec le cadre maintenant disponible, Apple a également publié la documentation sur la façon d’afficher des données en direct sur l’écran de verrouillage avec des activités en direct sur iOS 16.1.

Les activités en direct affichent et mettent à jour les données les plus récentes d’une application sur l’écran de verrouillage de l’iPhone. Cela permet aux gens de voir en direct les informations qui les intéressent le plus en un coup d’œil. Pour proposer des activités en direct, ajoutez du code à votre extension de widget existante ou créez une nouvelle extension de widget si votre application n’en inclut pas déjà une. Les activités en direct utilisent la fonctionnalité WidgetKit et SwiftUI pour leur interface utilisateur sur l’écran de verrouillage. Le rôle d’ActivityKit est de gérer le cycle de vie de chaque activité en direct : vous utilisez son API pour demander, mettre à jour et mettre fin à une activité en direct.