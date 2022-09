Les fabricants d’halogénures expliquent exactement comment les caméras de l’iPhone 14 Pro ont changé (pour le meilleur ou pour le pire)

Avec la série iPhone 14 Pro presque disponible pour les clients, l’une des plus importantes applications de caméras tierces pour iPhone, Halide, est de retour avec son article de prévisualisation sur les changements matériels sur cette nouvelle itération des smartphones d’Apple. Voici ce que vous devez savoir des spécialistes de l’appareil photo sur le nouvel iPhone 14 Pro.

Alors que Sebastiaan de With de Halide fait l’éloge de la prochaine étape de la photographie avec le nouvel iPhone 14 Pro, son aperçu est un peu doux-amer, car certaines améliorations surviennent au milieu d’un matériel plus mauvais disponible.

Par exemple, la caméra Wide est celle qui voit les plus grands changements. Avec un objectif plus large de 2 mm, l’ouverture est plus petite – plus lente – ce qui indique que l’objectif collecte moins de lumière que le capteur de la génération précédente pour lui-même. Avec explique que « cela était probablement nécessaire pour travailler avec un capteur plus grand. » Et, bien que cela puisse être un problème, Halide s’attend à ce que cet appareil photo Wide collecte jusqu’à 20 % de lumière en plus par rapport à l’appareil photo de l’année dernière, grâce à sa plus grande taille.

Du côté le plus clair, Halide est étonné « par l’amélioration de la plage ISO du capteur de l’appareil photo (…) Étant donné que les valeurs ISO élevées s’accompagnent de plus de bruit, il est fort probable que cette plage ISO soit rendue possible par la façon dont son capteur à résolution plus élevée combine 4 pixels en un, réduisant considérablement le bruit.

Sebastiaan de Halide met en évidence le fait que les utilisateurs ne peuvent pas enregistrer de JPG 48MP, mais, pour l’instant, il n’est pas clair si les applications tierces pourront contourner cette limitation ou si les utilisateurs n’auront le choix que d’utiliser l’option ProRAW.

Une autre caractéristique douce-amère est que la distance de mise au point est passée de 150 mm (5,9 pouces) à 200 mm (7,8 pouces). Avec explique :

Bien que deux pouces ne semblent pas beaucoup, si vous étiez frustré par le fait que votre iPhone 13 bascule entre l’objectif ultra-large (« macro ») et l’appareil photo ordinaire, il est possible que cela se produise un peu plus souvent nouvel iPhone. La nouvelle conception de l’objectif ne peut tout simplement pas faire la mise au point aussi près que celle du 13 Pro. Nous serons intéressés de voir à quel point ils ont atténué cela dans le logiciel.

Alors que le téléobjectif n’est appelé «amélioré» que par Apple, ce qui indique qu’il n’a apporté aucune modification importante à cet appareil photo iPhone 14 Pro, l’objectif ultra-large a connu une autre augmentation des spécifications.

Dans l’ensemble, nous voyons ce qui devrait être de solides améliorations en cas de faible luminosité. Un capteur plus grand et une sensibilité ISO plus élevée devraient permettre à cet appareil photo de mûrir davantage pour être une bonne option pour des images de haute qualité. Apple a en fait revendiqué les plus grandes améliorations apportées à cet appareil photo dans son discours d’ouverture, revendiquant « jusqu’à 3 × » de meilleures images. Nous devrons voir ce que cela implique dans les tests.

Enfin, la caméra frontale a également été appréciée avec la mise au point variable et la mise au point automatique, en plus d’une amélioration de l’ouverture. Halide dit qu’il doit encore voir « quelle est la différence ou le besoin d’autofocus ».

Vous pouvez lire l’aperçu complet de Halide sur les caméras de l’iPhone 14 Pro ici.

Lire la suite:

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :