Prêt à utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS 16 telles que les écrans de verrouillage iPhone personnalisables, les notifications révisées, le bouton d’annulation et l’édition des messages, une nouvelle application Home, l’iPhone en tant que webcam Mac, et bien plus encore ? Voici comment installer iOS 16 sur iPhone.

iOS 16 est officiellement disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad après que le processus de test bêta se soit déroulé de juin à septembre.

Comment installer iOS 16 sur iPhone

Ouvrez le Application Paramètres activée votre iPhone Balayez vers le bas et appuyez sur Général Choisir Mise à jour logicielle iOS 16 apparaîtra lorsqu’il sera disponible pour votre appareil iOS 15.7 peut apparaître en haut, alors regardez en bas sous Aussi disponible Appuyez Télécharger et installer sous iOS 16 Suivez les invites pour terminer l’installation

Voici à quoi ressemble le processus d’installation d’iOS 16 sur iPhone :

Si vous ne disposez pas de suffisamment d’espace de stockage sur votre appareil pour installer iOS 16, votre iPhone ou iPad vous demandera si vous souhaitez supprimer automatiquement et temporairement du contenu.

Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus avec iOS 16 ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux. Et merci d’avoir lu notre guide sur l’installation d’iOS 16 !

