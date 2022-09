Comment Apple a réussi à exploiter une loi jamaïcaine pour cacher Dynamic Island

Dans de nombreux pays, il est possible de consulter les marques déposées en consultant une archive en ligne. En Jamaïque, vous devez vous rendre physiquement au bureau qui s’occupe de ces opérations.

Les secrets d’Apple ne sont généralement pas les mieux gardés au monde. Avant les présentations officielles sur Twitter, il est facile de trouver des fuites, des aperçus ou des détails intuitifs par d’autres produits. Un classique sont les spoilers sur la conception des nouveaux appareils obtenus à partir des couvertures mises sur le marché avant le lancement. Pour l’iPhone 14, Apple a mieux évolué. Bien que la plupart des fonctionnalités du nouveau smartphone aient déjà été anticipées, la firme de Cupertino a réussi à garder secrète jusqu’à la dernière l’une des innovations les plus importantes : le Dynamic Island.

Avec une intégration remarquable entre le logiciel et le matériel, Apple a réussi à transformer le tristement célèbre Notch en un îlot de pixels se déplaçant autour des capteurs de la caméra frontale et de ceux du FaceId. L’île dynamique change en fonction des notifications reçues, elle peut être utilisée pour répondre aux appels téléphoniques, pour mieux gérer le service Maps et également pour gérer la lecture des chansons.

Un bond notable pour Cupertino, notamment par rapport aux concurrents. Les rumeurs parlaient en fait de la disparition du Notch mais il semblait que la voie choisie par Apple aurait été celle d’un ovale statique dans lequel insérer tous les capteurs, comme déjà vu dans d’autres modèles. Apple, de son côté, a caché son innovation en déposant Dynamic Island au bureau qui s’occupe de l’enregistrement des marques en Jamaïque.

Les marques déposées en Jamaïque ne sont pas en ligne

Selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, Cupertino aurait choisi de déposer la marque Dynamic Island dans la nation des Caraïbes en raison de ses lois sur le dépôt des marques. En fait, dans de nombreux pays, les archives des marques peuvent être consultées en ligne, une option très pratique pour ceux qui veulent faire des recherches, moins pour ceux qui ont quelque chose à cacher. En Jamaïque, en revanche, pour consulter les archives des marques déposées, il faut se rendre physiquement au bureau. D’après les informations recueillies par Gurman, Apple aurait déposé la marque le 12 juillet.