Les meilleurs mobiles pliants que vous pouvez acheter : guide 2022

Il y a de plus en plus d’options parmi lesquelles choisir sur le marché des mobiles pliables, dans ce guide nous rassemblons les meilleurs modèles de 2022.

Les mobiles pliants sont arrivés sur le marché pour rester. Bien qu’ils ne soient pas les modèles les plus populaires pour le moment, Samsung prévoit que les ventes de mobiles pliables dépasseront celles des mobiles normaux en 2025. Si vous souhaitez également faire le saut vers ces smartphones très spéciaux, nous vous aiderons dans ce guide. en compilant les meilleurs mobiles pliants que vous pourrez acheter en 2022.

Il convient de différencier qu’il existe deux types de téléphones pliables. D’une part, il y a le type à clapet, comme le Samsung Galaxy Flip, et d’autres de type livre, comme le Samsung Galaxy Fold. Attention, il existe des téléphones pliables d’autres marques, comme Huawei et Motorola. Il est vrai que les options sont encore limitées, mais l’amélioration de ces terminaux a été remarquable ces dernières années.

Les meilleurs mobiles pliants

La première chose que vous devez savoir avant d’acheter un mobile pliant est si vous préférez un clapet ou un type de livre. Le premier est préférable si vous voulez un téléphone compact qui tient parfaitement dans votre poche et, surtout, qui est plus abordable. En revanche, si jamais vous souhaitez profiter d’un écran beaucoup plus grand, comme celui d’une tablette, le design type livre est préférable. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit qu’ils sont sensiblement plus gros et plus lourds, et aussi plus chers.

Une fois que vous avez choisi le format mobile, les aspects à prendre en compte sont les habituels : qualité de l’écran, puissance du processeur, version du système d’exploitation, caméras et capacité de la batterie. Ensuite, nous vous indiquons les principales caractéristiques des meilleurs mobiles pliants du moment.

Huawei Compagnon Xs 2

L’un des meilleurs téléphones pliables que vous pouvez acheter est le Huawei Mate XS 2, avec un design franchement impressionnant. Il s’agit d’un type de livre pliant, pesant 255 grammes et seulement 5,4 millimètres d’épaisseur une fois déplié. La qualité se remarque également dans ses matériaux, avec du cuir au dos et une charnière améliorée.

Lorsque vous l’utilisez avec le format classique, vous pouvez profiter d’un écran OLED de 6,5 pouces, avec une résolution de 2480 x 1176 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si vous souhaitez l’utiliser de manière conséquente, il vous suffit de dépliez-le pour que son écran mesure 7,8 pouces, avec une résolution de 2480 x 2200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Que vous l’utilisiez d’une manière ou d’une autre, une bonne qualité d’image est garantie.

En ce qui concerne la puissance, ce Huawei Mate Xs 2 peut effectuer n’importe quelle tâche avec facilité grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 888, qui manque d’un modem 5G et des services Google. Par conséquent, avec ce mobile Huawei, vous pouvez vous connecter aux réseaux 4G. Quant à la photographie, elle embarque un système de caméra des plus complets : 50 MP principal, 13 MP ultra grand angle, téléobjectif 8 MP et caméra frontale 10,7 MP.

On finit par parler de sa batterie de 4 600 mAh, qui n’aura aucun mal à atteindre la journée d’autonomie. De plus, grâce à la charge rapide de 66 W, il se rechargera en un peu plus d’une demi-heure. Ce Huawei Mate Xs 2 a été mis en vente en France au mois de mai 2022 pour un prix de départ de 1999 euros. Vous pouvez actuellement l’acheter sur Amazon.

HUAWEI Mate Xs 2

Samsung Galaxy Flip 4 5G

Si vous voulez vous remémorer l’époque des meilleurs téléphones, le Samsung Galaxy Flip 4 5G est une version moderne qui en vaut la peine. Samsung a réussi à améliorer considérablement la conception de ce terminal, créant un beau smartphone dans n’importe laquelle de ses couleurs. Il ne pèse que 187 grammes et, une fois fermé, vous pouvez facilement le ranger dans n’importe quelle poche. De plus, il est certifié IPX8 contre l’eau et la poussière.

Comme nous vous l’avons dit dans notre test du Samsung Galaxy Flip 4 5G, l’écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, la résolution Full HD+ et le taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz offrent une expérience formidable. De plus, le terminal s’équipe d’un petit écran de 1,9 pouces à l’extérieur qui nous montre les notifications et nous permet même de passer des appels, c’est très utile.

La firme sud-coréenne ne s’est pas limitée en termes de puissance, équipant le Galaxy Flip 4 du meilleur processeur du moment, le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Ainsi, avec ce mobile, vous pourrez jouer aux jeux les plus exigeants, regarder les réseaux sociaux et éditer des photos sans problèmes d’alimentation. À noter qu’il s’agit d’un mobile 5G et que son système d’exploitation est Android 12 sous One UI 4.1.1.

Son système de caméra est composé de trois objectifs différents, deux à l’arrière (12 MP principal et 12 MP ultra grand angle) et un à l’avant (10 MP). La section la plus faible de ce smartphone est la batterie de 3 700 mAh, qui atteint tout juste le jour de l’autonomie. La charge rapide est de 25W, mais n’oubliez pas qu’il n’y a pas de chargeur dans la boîte.

Vous pouvez le corriger en achetant directement le pack Samsung Galaxy Flip 4 5G avec le chargeur, qui démarre à 1 099 euros dans la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le terminal est en vente chez Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes et sur le site de Samsung.

Samsung Galaxy Flip 4 5G

Poche Huawei P50

Les utilisateurs préfèrent les téléphones pliables de type clapet, comme ce Huawei P50 Pocket de très bonne qualité. Cela se voit clairement dans sa conception soignée, avec une partie extérieure dans laquelle les deux modules circulaires sont particulièrement frappants. Le poids n’est que de 190 grammes, donc l’expérience de port est confortable.

L’écran principal de ce P50 Pocket est de technologie AMOLED, il a une taille de 6,9 ​​pouces, une résolution Full HD+ (2790 x 1188 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si vous le fermez, vous pourrez voir des données telles que l’heure, les notifications ou l’heure sur l’écran externe situé dans le module circulaire inférieur. Le processeur est le Qualcomm Snapdragon 888 4G, ce qui en fait un mobile capable d’effectuer facilement n’importe quelle tâche.

Ce Huawei P50 Pocket est un modèle solide en termes de photographie, avec trois appareils photo à l’arrière : 40 MP principal, 13 MP ultra grand angle et un objectif Ultra Spectrum de 32 MP. Quant à l’autonomie, il est équipé d’une batterie de 4 000 mAh qui ne devrait avoir aucun problème à atteindre la journée d’utilisation. Par ailleurs, il prend en charge une charge rapide de 40 W. Comme prévu, ce modèle Huawei n’a pas d’applications Google.

Le mobile de type coque de Huawei est disponible en une seule version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, avec un prix public conseillé de 1 599 euros. Vous pouvez acheter le Huawei P50 Pocket dans la boutique en ligne de Huawei.

Acheter Huawei P50 Pocket

Samsung Galaxy Fold 4 5G

Une position parmi les meilleurs téléphones pliables mérite le Samsung Galaxy Fold 4 5G, avec les meilleures fonctionnalités dans toutes ses sections. Au fil du temps, la firme a réussi à créer un terminal plus compact, qui peut être plié plus de 200 000 fois sans dommage. Quant aux couleurs, vous pouvez choisir entre le noir, le gris et le beige. Bien sûr, vous devez tenir compte du fait que son poids est de 263 grammes.

Si vous l’utilisez plié, vous aurez accès à un écran AMOLED de 6,2 pouces, une résolution de 2 316 x 904 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une fois déplié, un écran AMOLED de 7,6 pouces, une résolution de 2 176 x 1 812 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Des deux, vous pouvez vous attendre à des images de haute qualité, ce sont de très bons écrans.

L’écran du Samsung Galaxy Fold 4 5G peut atteindre jusqu’à 7,6 pouces.

Le cerveau de ce modèle est le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, gaspillant de l’énergie dans toutes les situations. Son système d’exploitation est OneUI 4.1.1 basé sur Android 12L, avec 12 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne. D’autre part, il monte trois caméras à l’arrière (principale 50 MP) et deux caméras frontales (principale 10 MP). Sa batterie est de 4 400 mAh et prend en charge une charge rapide de 25 W.

Le Samsung Galaxy Fold 4 5G avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne est au prix de 1 799 euros, bien qu’il existe des versions plus avancées et plus chères. Il est en vente sur Amazon, PcComponentes, El Corte Inglés et sur le site de Samsung.

Samsung Galaxy Fold 4 5G

Motorola RAZR 5G (2020)

En attendant que le Motorola RAZR 2022 arrive sur le marché, nous recommandons le Motorola RAZR 2020, avec un cerveau Qualcomm Snapdragon 765G pour offrir de bonnes performances dans n’importe quelle scène. La seule version disponible est celle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, vous aurez beaucoup de mémoire pour installer vos applications préférées.

Ce mobile de type coque pliable s’équipe d’un écran interne de 6,2 pouces, de la technologie OLED et d’une résolution HD+ (2142 x 876 pixels). Si nous le fermons, nous pouvons profiter de l’utilisation d’un écran externe de 2,7 pouces avec une résolution SD. Côté utilisation, il sera confortable grâce au design moderne du terminal, avec un poids qui dépasse à peine les 190 grammes.

Lorsqu’il s’agit de prendre des photos, vous pouvez capturer de bonnes images avec l’appareil photo principal arrière de 48 MP. La qualité de sa caméra frontale de 20 MP n’est pas mauvaise du tout. Le Motorola RAZR 5G 2020 complète ses caractéristiques avec une batterie de 2 800 mAh avec une charge rapide de 15 W, sa section la plus faible. Ce modèle est parti sur le marché pour 1 499 euros, mais vous pouvez désormais l’acheter moins cher sur Amazon et sur PcComponentes.

Motorola RAZR 5G (2022)

Quel est le meilleur mobile pliable ?

Le meilleur mobile pliable que vous puissiez acheter est le Samsung Galaxy Fold 4 5G, car il est le plus complet dans toutes les sections. Un rôle de premier plan est joué par le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, qui fait de ce mobile une bête capable de tout gérer. De plus, vous pouvez vous attendre à la meilleure qualité de ses deux écrans et aussi de son système de caméra. La batterie tombe généralement en panne dans ce type de mobile, mais celui-ci a raison en équipant une capacité de 4 400 mAh d’une charge rapide de 25 W.

On vous rappelle que vous pouvez acheter le Samsung Galaxy Fold 4 5G à partir de 1 799 euros sur Amazon, PcComponentes, El Corte Inglés et sur le site de Samsung.

Samsung Galaxy Fold 4 5G

