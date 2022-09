Comment modifier les paramètres de vibration d’un mobile Android

Vous souhaitez modifier la vibration de votre mobile Android lors de la réception d’un message ou d’un appel ? Voici comment modifier ces paramètres simplement et rapidement.

Marre que votre mobile Android vibre lorsque vous recevez un appel, un SMs ou lorsque vous touchez l’écran pour revenir au menu principal ? Si votre réponse à cette question est « oui », laissez-nous vous dire que vous êtes au bon endroit.

Grâce au fait que la personnalisation sur les appareils mobiles Android est presque absolue, modifier les paramètres de vibration d’un terminal avec ce système d’exploitation est très simple à réaliser.

De plus, il existe certains téléphones, selon les marques, qui permettent d’augmenter l’intensité de la vibration lors de la réception d’appels ou de SMs, ainsi que la manière dont l’appareil en question vibre.

Si vous avez besoin d’un guide qui explique comment accéder à la section qui vous permet de modifier tout ce qui concerne la vibration de votre téléphone Android, il vous suffit de continuer à lire. Ici, nous allons vous montrer comment modifier ces paramètres en un clin d’œil, c’est plus simple qu’il n’y paraît !

Changer les paramètres de vibration d’un mobile Android est possible

Avant de vous montrer tous les paramètres liés à la vibration de votre mobile que vous pouvez modifier, il est important de noter que tous les terminaux ne proposent pas les mêmes fonctionnalités. En d’autres termes, il existe des fabricants d’appareils mobiles qui permettent d’augmenter ou de diminuer l’intensité des vibrations, ainsi que d’autres qui proposent différents types de vibrations.

Après avoir clarifié cela, lorsque vous entrez dans la section des paramètres de vibration de votre téléphone, vous pouvez trouver plus ou moins de paramètres, tout dépendra de la version d’Android que vous possédez, ainsi que de la couche de personnalisation dont dispose votre appareil.

Sans plus tarder, voici le tuto pour modifier les paramètres de vibration de votre mobile Android :

Vous devez d’abord entrer les paramètres de votre téléphone.

Une fois que vous êtes dans la configuration de votre mobile, vous devez cliquer sur l’option « Son et vibration ».

Si vous souhaitez activer ou désactiver le vibreur lorsque vous recevez des appels, vous devrez cliquer sur « Vibrer pour les appels ».

Dans cette section, vous pouvez choisir si vous voulez que votre téléphone vibre lorsqu’il vous appelle, si vous ne voulez pas qu’il vibre ou si vous voulez qu’il vibre d’abord, puis sonne progressivement.

Si vous retournez dans le menu « Son et vibration », vous aurez la possibilité d’activer la vibration lorsqu’un appel est établi, lorsque vous chargez la batterie de votre mobile, ou encore lorsque vous cliquez sur les boutons tactiles qui apparaissent à l’écran de votre téléphone.

Comme vous avez pu le voir, il existe plusieurs paramètres de vibration modifiables sur un mobile Android. De plus, si vous souhaitez accéder à plus d’options, vous pouvez télécharger l’application Ring Master, un outil qui vous permet de contrôler le volume et les vibrations de manière beaucoup plus « professionnelle ».

Pouvez-vous modifier la vibration des applications Android ?

La réponse à cette question est oui ». Presque toutes les applications de messagerie présentes sur Android ont une section spéciale permettant aux utilisateurs de modifier les paramètres de vibration.

Bien entendu, chaque application propose différents types d’options, il nous serait donc pratiquement impossible de toutes les citer. De même, nous expliquerons ci-dessous comment modifier les paramètres de vibration dans deux des applications de messagerie les plus utilisées au monde : WhatsApp et Telegram.

Pour accéder au menu de vibration dans WhatsApp, vous devez effectuer ces étapes :

Dans l’application WhatsApp, vous devrez cliquer sur les trois points verticaux (en haut à droite de l’écran).

Un menu s’affichera avec plusieurs options, cliquez sur celle qui dit « Paramètres ».

Allez dans « Notifications ».

WhatsApp vous permettra de changer le type de vibration lors de la réception d’un message privé.

De même, vous pouvez également modifier les vibrations des messages et des appels de groupe.

En revanche, pour afficher les paramètres de vibration dans Telegram, vous devez procéder comme suit :

Sur l’écran principal de Telegram, vous devez cliquer sur les trois lignes horizontales (en haut à gauche de l’écran).

Ensuite, vous devrez entrer dans « Paramètres ».

Par conséquent, vous devez cliquer sur « Notifications et sons ».

En quelques secondes, vous aurez la possibilité de modifier les paramètres de vibration pour les appels, ainsi que la vibration dans l’application.

N’ayant rien de plus à ajouter à cet égard, nous souhaitons vous rappeler que vous pouvez également modifier les paramètres de vibration dans les applications de médias sociaux. Par exemple, sur Instagram vous devrez activer les notifications pour que votre mobile vibre à chaque fois que vous recevez un message, ou lorsque vous êtes tagué dans une publication.