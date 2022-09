Comment «Dynamic Island» de l’iPhone 14 Pro pourrait-il fonctionner sur iPad?

Apple vient de dévoiler le nouvel iPhone 14 Pro avec sa nouvelle découpe « Dynamic Island » pour remplacer l’encoche. Alors que certains clients devront attendre au moins une semaine pour mieux appréhender cette nouvelle fonctionnalité, un graphiste imagine comment Apple pourrait adopter une approche similaire avec le prochain iPad Pro – annoncé le mois prochain.

Graphiste Parker Ortolani imaginé comment Dynamic Island pourrait fonctionner sur un nouvel iPad Pro. Avant tout, Ortolani apporte la découpe de la pilule longue à une vue horizontale – ce que les clients de l’iPad demandent depuis un certain temps.

Étant donné que la plupart des gens utilisent l’iPad en mode paysage, il est toujours étrange de voir à quoi ressemblent les gens lors d’un appel vidéo puisque la caméra est en haut de l’écran de la tablette – et même la fonction Center Stage n’a pas pu résoudre ce problème.

Voici comment Apple décrit l’île dynamique sur l’iPhone 14 Pro :

L’île dynamique permet de nouvelles façons d’interagir avec l’iPhone, avec une conception qui mélange la ligne entre le matériel et le logiciel, s’adaptant en temps réel pour afficher les alertes, notifications et activités importantes. Avec l’introduction de Dynamic Island, la caméra TrueDepth a été repensée pour occuper moins de surface d’affichage. Sans gêner le contenu à l’écran, l’îlot dynamique maintient un état actif pour permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux commandes d’un simple appui prolongé. Les activités d’arrière-plan en cours comme les cartes, la musique ou une minuterie restent visibles et interactives, et les applications tierces dans iOS 16 qui fournissent des informations telles que les résultats sportifs et le covoiturage avec les activités en direct peuvent tirer parti de l’île dynamique.

Dans cet esprit, Parker Ortolani a pris ce concept pour imaginer à quoi il ressemblerait sur un nouvel iPad Pro. Au lieu de simplement agrandir Dynamic Island, le concepteur a imaginé plusieurs petites îles sur l’iPad appelées « Island Menus ». Il explique que vous pouvez « placer votre curseur sur des zones de l’île dynamique pour accéder aux fonctionnalités puissantes de vos applications iPad préférées ».

De plus, Dynamic Island pourrait améliorer le multitâche car il pourrait laisser « les applications vivre en haut de l’écran » tout en offrant des menus de raccourcis pour un accès rapide. Apple ayant récemment apporté Universal Control sur iPad et Mac et travaillant maintenant sur Stage Manager, la nouvelle découpe Dynamic Island pourrait être parfaite pour les nouveaux modèles d’iPad Pro.

Quand Apple va dévoiler un nouvel iPad Pro ?

Si les rumeurs s’avèrent vraies, Apple pourrait préparer un événement en octobre pour se concentrer sur les Mac et les iPad. L’iPad Pro pourrait être la star principale de cet événement, car ce modèle n’est pas mis à jour depuis le début de l’année prochaine.

Netcost-security.fr des sources affirment que cet iPad Pro comportera la nouvelle puce M2. De plus, Apple travaille sur l’amélioration de la durée de vie de la batterie, en apportant un connecteur MagSafe à cette tablette et de nouveaux accessoires. Les analystes pensent qu’Apple conservera un modèle LCD de 11 pouces et une version miniLED de 12,9 pouces.

Vous pouvez en savoir plus sur ce à quoi s’attendre de l’événement rumeur d’Apple en octobre ici. Aimez-vous le concept d’Ortolani ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

