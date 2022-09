Nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Pro : voici comment Apple veut concurrencer les Android haut de gamme de 2022

C’est tout ce qu’apportent les iPhone 14 et iPhone 14 Pro, les nouveaux rivaux de l’Android haut de gamme de 2022

Le jour que beaucoup attendaient depuis des mois est enfin arrivé : Apple a présenté les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Pro après des semaines de rumeurs, de fuites et de nombreux détails. Il s’agit de la nouvelle génération d’iPhone avec laquelle Apple entend dominer le marché de la téléphonie haut de gamme d’ici le reste de 2022 et une partie de 2023, en volant la vedette aux meilleurs mobiles Android du marché.

Cette année, Apple a travaillé sur l’amélioration de la section photographique de ses smartphones vedettes, ainsi que sur l’ajout de certaines fonctions déjà présentes dans Android, comme le mode Always on Display ou la connexion par satellite, qui a fait ses débuts il y a quelques jours avec le Huawei Compagnon 50.

Encore une fois, la famille est composée d’un total de quatre modèles différents. Cependant, Apple a décidé de supprimer la variante « Mini » et d’opter pour une version « Plus » plus grande de l’iPhone 14. Nous allons passer en revue toutes les nouveautés que les nouveaux modèles apportent avec eux, et ce qu’ils proposent par rapport aux modèles Android les plus avancés du marché.

iPhone 14 et iPhone 14 Plus : deux tailles et un processeur déjà connu

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont les deux variantes « de base » de la nouvelle famille d’iPhone. Ils arrivent pour prendre le relais de l’iPhone 13, proposant cette fois deux variantes différentes destinées à un public différent.

L’iPhone 14 est le modèle le plus simple, avec un écran de 6,1 pouces de diagonale, un corps en verre et aluminium et un système de double caméra arrière.

Comme nouveauté, il y aura un modèle « Plus », avec un écran de 6,7 pouces. Il s’agit du premier modèle « Plus » sorti par Apple depuis l’iPhone 8 Plus, et il est là pour tenter de combler le vide d’un gros iPhone, mais pas aussi cher qu’un modèle « Pro Max ».

Les deux modèles partagent le même processeur Apple A15 que l’iPhone 13 de l’année dernière avait déjà. Et c’est que, pour la première fois depuis qu’il a fait quelque chose de similaire avec l’iPhone 5c, Apple a décidé de laisser le processeur le plus puissant comme caractéristique exclusive des modèles les plus chers de la famille.

En plus de cela, comme aucun des deux appareils n’a d’écran avec un taux de rafraîchissement variable en raison de l’absence de technologie ProMotion, ils n’incluent pas le mode « Always on Display » dont les acheteurs de l’un des modèles de la série apprécieront. . « Pro ».

Son système de caméra conserve les deux capteurs de 12 mégapixels. Cependant, l’appareil photo principal adopte le capteur utilisé dans l’iPhone 13 Pro de l’année dernière, qui est plus grand et capable de capturer des images de meilleure qualité dans des environnements à faible luminosité.

Un détail curieux à noter est que le nouvel iPhone 14 n’inclura plus d’emplacement pour carte SIM dans ses variantes vendues aux États-Unis.

La liste complète des fonctionnalités de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus est disponible ci-dessous :

Caractéristiques de l’iPhone 14 :

OLED de 6,1 pouces

Processeur Apple A15 Bionic avec 5G

6 Go de RAM

128/256/512 Go de stockage

Chargement sans fil MagSafe

Caméra double 12 MP avec OIS + ultra grand angle 12 MP

ID de visage

Protection IP68

iOS16

Alertes SOS par satellite

Caractéristiques de l’iPhone 14 Plus :

OLED de 6,7 pouces avec affichage permanent

Processeur Apple A15 Bionic avec 5G

6 Go de RAM

128/256/512 Go de stockage

Chargement sans fil MagSafe

Caméra double 12 MP avec OIS + ultra grand angle 12 MP

ID de visage

Protection IP68

iOS16

Alertes SOS par satellite

iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max : les plus avancés d’Apple, plus chers que jamais

De leur côté, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont prêts à dominer le marché haut de gamme basé sur la force brute, avec les spécifications les plus avancées jamais vues sur un iPhone.

Parmi ses principales nouveautés, il faut souligner l’utilisation d’un écran LTPO avec un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 hertz, qui permet la possibilité d’utiliser un mode Always on Display beaucoup plus efficace, en ne rafraîchissant l’écran qu’une fois par seconde pour afficher informations pertinentes, telles que la météo, l’heure ou les notifications.

Les iPhone 14 Pro sont les seuls à introduire des changements importants en termes de design, puisque près de cinq ans après la présentation de l’iPhone X, Apple a supprimé le « notch » pour miser sur un format à double trou sur l’écran. Celui-ci sera « joint » via un logiciel afin qu’il soit affiché comme un seul trou allongé, et à l’intérieur se trouvent la caméra pour les selfies et l’ensemble de capteurs nécessaires pour faire fonctionner le système de reconnaissance faciale Face ID.

Ce trou a été appelé « Dynamic Island » et agit comme une zone de notification, pouvant faire varier sa taille et afficher différents indicateurs ou animations pour, par exemple, avertir si des AirPod ont été connectés ou confirmer l’utilisation de Face ID pour reconnaître l’utilisateur. Visage.

De même, l’iPhone 14 Pro embarque un processeur Apple A16 renouvelé fabriqué au format TSMC 3 nanomètres et associé à 6 Go de RAM. Pour la première fois, en plus, nous voyons un modèle d’iPhone avec 2 To de stockage interne.

Le système de caméra de l’iPhone 14 Pro a été remanié pour introduire, pour la première fois, une caméra principale de résolution de 48 mégapixels. En plus de permettre de capturer des images plus détaillées, l’utilisation d’un capteur comme celui-ci permet la capture vidéo à une résolution de 8K, une fonctionnalité qui, jusqu’à présent, était exclusive à certains smartphones Android.

En plus du capteur principal, il y a un appareil photo secondaire de 12 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique triple.

D’autre part, Apple a introduit pour la première fois la prise en charge de la connexion par satellite, visant à signaler les urgences ou à envoyer des SMs lorsque l’appareil se trouve dans une zone sans couverture de réseau mobile. Il sera disponible aux États-Unis et au Canada dans un premier temps, et le service sera gratuit pendant les deux premières années.

Caractéristiques de l’iPhone 14 Pro :

Super Retina XDR de 6,1 pouces avec affichage permanent

ProMotion : taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz

Processeur Apple A16 avec 5G

6 Go de RAM

128/256/512 Go/2 To de stockage

Chargement sans fil MagSafe

Triple appareil photo 48 MP avec OIS + Ultra grand angle 12 MP + téléobjectif 12 MP

Caméra frontale à mise au point automatique

ID de visage

Protection IP68

iOS16

Alertes SOS par satellite

Caractéristiques de l’iPhone 14 Pro Max :

Super Retina XDR de 6,7 pouces avec affichage permanent

ProMotion : taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz

Processeur Apple A16 avec 5G

6 Go de RAM

128/256/512/2 To Go de stockage

Chargement sans fil MagSafe

Triple appareil photo 48 MP avec OIS + Ultra grand angle 12 MP + téléobjectif 12 MP

Caméra frontale à mise au point automatique

ID de visage

Protection IP68

iOS16

Alertes SOS par satellite

Prix ​​de l’iPhone 14 : combien coûteront-ils en France ?

Comme la plupart des marques, Apple a également augmenté le prix des iPhones en raison de la hausse des coûts de production et de l’inflation, entre autres raisons. Cela nous laisse avec les iPhones les plus chers de tous les temps, en particulier en ce qui concerne les configurations de stockage plus élevées de la série Pro.

Ces différents modèles arriveront sur le marché à des dates différentes. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus seront disponibles à l’achat respectivement le 16 septembre et le 7 octobre, au prix de 799 $ et 899 $. Leurs prix en euros n’ont pas été confirmés pour l’instant.