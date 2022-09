Comment activer le "verrouillage" de votre mobile Samsung

Avez-vous un mobile Samsung? Découvrez comment mieux le protéger grâce au « mode blocage ».

Les smartphones ont des mesures de sécurité pour empêcher une personne non autorisée d’avoir accès aux données privées que vous y avez stockées, telles que des photographies, des notes ou des coordonnées bancaires. Certains des plus importants sont le déverrouillage par empreinte digitale ou données faciales, le mot de passe du terminal et le code PIN de la carte SIM.

Mais il peut y avoir certaines situations dans lesquelles vous avez besoin d’un niveau de sécurité plus élevé et pour ces cas, les terminaux de la marque coréenne Samsung ont une fonctionnalité vraiment utile, le « mode de verrouillage ».

Ensuite, nous allons vous expliquer, étape par étape, comment activer ce mode de blocage sur votre mobile Samsung.

Vous pouvez donc activer le « mode verrouillage » sur votre mobile Samsung

Tous les terminaux de la firme coréenne ont un « mode de verrouillage », une fonction qui désactive à la fois le déverrouillage des empreintes digitales et la reconnaissance faciale et désactive le service Smart Lock et les notifications sur l’écran de verrouillage.

Ainsi, lorsque ce mode est activé, si une personne non autorisée tente de déverrouiller votre smartphone, elle ne pourra le faire qu’en saisissant le code PIN ou le mot de passe que vous avez préalablement configuré.

Afin d’activer le « mode verrouillage » sur votre smartphone Samsung, vous devrez d’abord l’activer, ce que vous pouvez faire en suivant ces étapes simples :

Accéder aux paramètres de votre mobile Samsung

Accédez à la section de l’écran de verrouillage

Cliquez sur l’option Paramètres de verrouillage de sécurité

Entrez votre code PIN de verrouillage ou votre mot de passe

Activez le Switch qui apparaît à droite de l’option Afficher l’option de verrouillage

Une fois ce « mode verrouillage » activé, pour l’activer il vous suffit d’appuyer longuement sur le bouton d’alimentation pour afficher le menu d’arrêt et de cliquer sur le bouton Mode verrouillage.

Par défaut, les téléphones Samsung sont configurés en usine pour que lorsque vous appuyez longuement sur le bouton power, votre assistant virtuel, Bixby, soit activé et non le menu d’arrêt du terminal, mais pour modifier cette configuration il vous suffit de faire ce qui suit :