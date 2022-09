Voici comment watchOS 9 pourrait taquiner la rumeur Apple Watch Pro

watchOS 9 a été présenté en avant-première lors du keynote WWDC 2022. Bien que ce soit le système d’exploitation de la future Apple Watch Series 8, des rumeurs pensent également qu’Apple prépare une Apple Watch SE de deuxième génération et un nouveau modèle d’Apple Watch pour les sports extrêmes. Avec ce qu’Apple a prévisualisé – et ce que j’ai pu tester jusqu’à présent – je pense que la société taquine la montre de sports extrêmes avec watchOS 9.

Connectez les wattsColin Jenkins a écrit sur les meilleures fonctionnalités de fitness à venir sur l’Apple Watch avec watchOS 9, et c’est un excellent point de départ sur les conseils qu’Apple pourrait nous donner concernant cette Apple Watch de sports extrêmes.

Si vous ne vous en souvenez pas, Bloomberg rapporte depuis 2021 qu’un modèle d’Apple Watch pour les sports extrêmes est à l’étude. Mark Gurman a déclaré que parmi les records, Apple décrit ce modèle comme une édition « explorateur » ou « aventurier ».

Apple envisage d’élargir sa gamme de modèles Apple Watch, avec un nouveau modèle qui serait axé sur les athlètes et les grimpeurs et randonneurs extrêmes. Comme indiqué par Bloomberg, le boîtier de cette montre présenterait une conception robuste avec une résistance aux chocs et un extérieur protecteur, similaire à une montre Casio G-Shock.

Par ailleurs, Apple manifestement a découvert une demande de brevet d’Apple qui offre une étanchéité de niveau sportif. Il décrit un moyen plus efficace de détecter les infiltrations d’eau et de prendre des mesures pour protéger la montre. Comme le suggère la publication, cela pourrait potentiellement signifier qu’Apple vise une échelle d’étanchéité axée sur le sport mesurée en atmosphères ou ATM avec :

5 ATM : Plongée en piscine

10 ATM : Surf, snorkeling, rafting et autres activités en surface

20 ATM : Plongée sous-marine sportive

watchOS 9 réorganise les exercices sur l’application Workouts

Des mois après avoir commencé à utiliser Gentler Streak, j’ai décidé d’essayer la nouvelle application Workouts de watchOS 9, et j’ai été vraiment surpris de la quantité de données que j’ai pu consulter pendant mon exercice de course. Avec de nouveaux Vues d’entraînementj’ai juste besoin de tourner la couronne numérique pour de nouvelles vues de métriques comme :

Anneaux d’activité

Zones de fréquence cardiaque

Du pouvoir

Élévation

De plus, watchOS 9 me permet personnaliser mon entraînement en adaptant les intervalles de travail et de récupération à mon style d’entraînement. Je peux recevoir des alertes pour le rythme, la fréquence cardiaque, la cadence et la puissance. Avec rétroaction instantanée, je sais si je suis en bonne voie pour atteindre mon objectif. Grâce à la stimulation dynamique, cela m’aide à savoir si je dois pousser un peu plus.

Avec watchOS 9, je peux maintenant parcourir un parcours. Que ce soit lors d’une course en plein air ou d’un entraînement à vélo, je peux choisir de courir contre mon dernier ou mon meilleur résultat et recevoir des mises à jour instantanées. Avec le nouveau Exécution des métriques de formulaireje peux ajouter la longueur de foulée, le temps de contact avec le sol et les oscillations verticales à mes vues d’entraînement pour comprendre l’efficacité de ma course.

Si cela ne suffit pas, Apple ajoute également un multisports fonction en passant automatiquement entre les exercices de natation, de vélo et de course.

Au final

Bien que l’on sache peu de choses sur ce prochain modèle Apple Watch de sports extrêmes, à l’exception de la finition robuste, on a l’impression qu’Apple prépare watchOS 9 pour améliorer la façon dont les gens s’entraînent quotidiennement tout en offrant encore plus de possibilités à ceux qui aiment/ont besoin de pousser encore plus loin.

Que pensez-vous d’un modèle d’Apple Watch pour sports extrêmes ? Partagez-les sur nos réseaux sociaux.

