Comment désactiver la 5G de votre mobile Android pour économiser la batterie

Être connecté à un réseau 5G permet d’accéder à une vitesse de téléchargement plus élevée, bien que cela indique également une augmentation de la consommation de la batterie. Heureusement, cela peut être évité, comment ? Désactiver la 5G du téléphone.

Si vous avez récemment changé votre ancien et bien-aimé mobile compatible avec les réseaux mobiles 4G, pour un terminal pouvant se connecter aux réseaux 5G, alors vous profiterez non seulement d’une incroyable vitesse de téléchargement et de téléchargement, mais vous pourriez également remarquer une plus grande consommation de batterie.

Malgré le fait que ce type de connectivité n’est plus typique des appareils mobiles haut de gamme et milieu de gamme, les terminaux situés dans la gamme moyenne-basse et qui offrent un support pour les réseaux mobiles de type 5G, présentent généralement plus que un autre problème lié à l’autonomie.

En termes simples, nous pouvons dire que les téléphones ajustés (à bas prix) qui incluent des processeurs compatibles avec les réseaux 5G consomment beaucoup plus de batterie que les puces qui sont incluses dans des terminaux plus chers.

De même, on sait pertinemment qu’absolument tous les téléphones Android (quelle que soit leur qualité) consomment plus de batterie lorsqu’ils sont connectés aux réseaux mobiles 5G (certains plus, d’autres moins). Heureusement, il existe une petite « astuce » qui peut être réalisée pour désactiver la 5G d’un mobile Android, une astuce qui permet d’économiser de la batterie lors de la navigation sur Internet.

Pourquoi la connexion à un réseau 5G entraîne-t-elle une consommation de batterie supplémentaire ?

Ayant plus d’avantages que d’inconvénients, le passage de la 4G à la 5G présente de nombreux avantages, puisqu’il est possible d’obtenir des vitesses de téléchargement plus élevées, une meilleure latence de connexion et une forte augmentation du nombre d’appareils pouvant se connecter aux tours de communication en même temps. . Mais comme pour presque tous les progrès technologiques, il y a toujours des inconvénients.

Le plus gros inconvénient de la 5G est l’augmentation de la consommation d’énergie. Comme les terminaux compatibles avec cette technologie doivent se connecter à un spectre de fréquences plus large, la batterie qu’ils contiennent doit fournir plus d’énergie pour établir et maintenir la connexion.

Vous pouvez donc désactiver la 5G de votre mobile Android pour économiser la batterie

Avant de vous montrer toutes les étapes à suivre pour désactiver la 5G sur votre terminal Android, il est important de préciser que cela réduira considérablement la vitesse d’Internet, c’est-à-dire que vous téléchargerez et téléchargerez des fichiers beaucoup plus lentement.

D’autre part, ces étapes que nous allons vous laisser ci-dessous peuvent varier en fonction de l’appareil mobile dont vous disposez. De même, la procédure est généralement très similaire dans presque tous les téléphones Android.

Allez dans les paramètres de votre téléphone Android.

Une fois sur l’écran de configuration de votre terminal, vous devez entrer dans la rubrique « Internet et réseaux ».

Par conséquent, vous devez cliquer sur l’option qui dit « Réseau mobile ».

Cliquez sur « Type de réseau préféré ».

Et enfin, sélectionnez l’option « 4G ».

Bien que nous n’ayons pas effectué de tests pour vérifier combien de batterie peut être économisée en désactivant la 5G sur un mobile Android, certaines analyses indiquent que la consommation de la batterie est réduite jusqu’à 15% lors de l’utilisation de réseaux mobiles de type 4G.

Enfin et surtout, à partir de là, nous vous conseillons de vérifier s’il existe des antennes compatibles avec la 5G dans la zone où vous vous trouvez. S’il n’y en a pas, il est préférable de sélectionner la 4G comme réseau mobile préféré, car il sera inutile que votre terminal recherche en permanence un réseau auquel il ne pourra jamais se connecter.