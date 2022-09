Voici comment un cybercriminel a réussi à escroquer plus de 150 000 en escroquant les compagnies de téléphone

Le détenu a agi à Torrejón de Ardoz en usurpant des identités pour louer des produits auprès des différents opérateurs, puis revendre les appareils.

Chaque fois, les techniques utilisées par les cybercriminels sont plus sophistiquées, bien qu’en réalité ce ne soit pas le cas du détenu qui a été traduit en justice par la police nationale de Torrejón de Ardoz et qui s’est consacré à supplanter l’identité de toutes sortes de personnes. , même décédé, pour obtenir des contrats et dispositifs frauduleux auprès des différents opérateurs de télécommunications.

Le média en ligne murcia.com l’a commenté à la suite d’un communiqué de presse de la police nationale elle-même, qui a confirmé l’arrestation du suspect après une enquête ardue, qui a débuté en août 2021 lorsqu’un grand nombre de livraisons de terminaux mobiles ont été détectées. tant à Torrejón de Ardoz que dans ses environs, tous frauduleux et répondant au même schéma d’usurpation d’identité.

Le modus operandi n’est pas qu’il était trop élaboré, ni le suspect n’a utilisé des techniques très avancées pour commettre ses fraudes avec les différents opérateurs, puisqu’apparemment il s’est limité à utiliser des outils d’édition sur son PC afin de falsifier les images et la documentation pour formaliser la portabilité et des contrats avec lesquels obtenir des smartphones et autres appareils à des prix subventionnés et donc moins chers.

En fait, il n’y avait pas de profil d’usurpation d’identité défini, puisque le délinquant variait en fonction de la disponibilité des données et des détails, usurpant l’identité de toutes sortes de personnes et faisant même semblant d’être des personnes décédées.

Le détenu a utilisé jusqu’à 13 fausses identités, des adresses de livraison impossibles et la bonne foi des livreurs et des opérateurs pour obtenir des terminaux haut de gamme en plusieurs fois qui n’allaient jamais être payés, et qui étaient ensuite revendus sur des plateformes d’occasion et sur Internet. forums.

Apparemment, et toujours selon les enquêteurs de la Police, le détenu connaissait parfaitement le fonctionnement des compagnies de téléphonie mobile, il passait donc toujours ses contrats par Internet ou par téléphone, facilitant ainsi l’usurpation d’identité, et indiquant à l’opérateur comme adresse de livraison pour les appareils, tout lieu inhabité ou où la livraison est impossible, obligeant le livreur à le contacter pour livrer les colis directement à différents endroits.

De toute évidence, le cybercriminel a profité de la bonne foi des livreurs, qui ne vérifient généralement pas l’identité du destinataire pour la livraison des colis, espérant que le numéro de téléphone de contact les conduirait à la bonne personne.

Quant à l’opération, il est apparu que le détenu utilisait pas moins de 13 identités différentes pour effectuer la portabilité et les contrats, truquant toujours l’achat de terminaux de cour premium avec paiement en plusieurs fois, des appareils qui dépasseraient chacun 1 000 euros sur le marché et qui ont ensuite été revendus sur des plateformes d’occasion et différents forums en ligne.

Les lignes et les terminaux, comme vous vous en doutez, étaient toujours impayés car il n’y avait ni comptes bancaires ni, dans de nombreux cas, de contractants, de sorte que l’opérateur s’est retrouvé sans argent, sans appareil et sans personne à qui se plaindre en dehors de la police. .

Le communiqué précise que de fausses pièces d’identité, des relevés de compte bancaire et de faux documents du fisc ont été retrouvés, parfois rudimentairement retouchés avec des applications de retouche photo.

Vous voyez, parfois il n’est pas nécessaire d’être un génie pour « pirater » le système, bien que normalement les méchants finissent derrière les barreaux… Ne pensez même pas à le faire vous-même !

