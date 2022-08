Qu’est-ce que BeReal et comment pouvez-vous utiliser le réseau social plus "réel" du moment

BeReal est l’un des réseaux sociaux les plus populaires du moment. Nous expliquons ce que c’est spécifiquement et comment vous pouvez vous inscrire pour commencer à l’utiliser.

Les réseaux sociaux les plus populaires, comme Instagram, TikTok ou Twitter, nous accompagnent depuis plusieurs années. Avec le temps, il est normal que nous nous en lassions, remerciant l’arrivée de nouvelles plateformes qui nous offrent quelque chose de nouveau. C’est exactement ce qui se passe avec BeReal, le réseau social le plus émergent du moment, qui promet de nous donner un endroit pour être totalement authentique avec nos followers.

Loin de la posture de plus en plus courante sur Instagram, BeReal nous propose d’être réels en publiant des photos de ce que nous faisons juste au moment où nous recevons votre notification. Il semble que la mécanique ait déjà conquis des millions de personnes, y compris des célébrités comme Rosalía. Une autre raison qui indique son succès est qu’Instagram lui-même prépare déjà une fonction identique et que, presque certainement, elle arrivera bientôt dans l’application. Ensuite, nous découvrons ce qu’est BeReal et comment vous pouvez vous inscrire sur le réseau social à la mode.

Qu’est-ce que BeReal, le réseau social de la mode

BeReal est un réseau social qui a gagné en popularité ces dernières semaines, accumulant plus de 5 millions de téléchargements sur le seul Google Play Store. Son fonctionnement est très simple : vous devez publier une photo de ce que vous faites juste au moment où votre notification arrive. Ce message n’est envoyé qu’une fois par jour, et toujours à des heures différentes. Il y a un autre détail dont vous devez tenir compte, c’est que vous n’avez que 2 minutes pour publier la photo.

De cette façon, BeReal essaie d’être un réseau social complètement naturel, puisque les utilisateurs doivent partager avec leurs abonnés ce qu’ils font à ce moment précis, sans avoir le temps d’avoir l’air parfait ou de mentir sur leurs emplacements. Si vous venez de vous réveiller et que vous recevez la notification de BeReal, la seule chose que vous pouvez faire est de capturer le moment et de le partager avec les autres.

BeReal vous encourage à être réel en publiant une photo décontractée, peu importe ce que vous faites ou où vous vous trouvez.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’être réel. Pour ce faire, vous aurez la possibilité de prendre une photo avec la caméra arrière pour montrer ce que vous faites, et une autre avec la caméra avant pour montrer vos émotions à ce sujet. Afin que vous ne manquiez pas de temps, pendant les 2 minutes le mobile émettra une petite vibration. Attention, vous avez toutes les tentatives que vous voulez pour capturer les deux images, qui apparaîtront ensemble dans une seule photographie à la fin.

Comme dans le reste des réseaux sociaux, dans BeReal vous pouvez ajouter d’autres contacts pour partager vos photos avec eux, et aussi pour pouvoir voir leurs moments les plus authentiques. Si vous ne savez pas quels amis utilisent déjà le réseau social, vous pouvez ajouter la liste de contacts de votre mobile pour les connaître. Bien sûr, vous pouvez également ajouter des amis en utilisant leur nom d’utilisateur.

BeReal a un flux où vous pouvez voir les messages des personnes que vous suivez, ainsi que le temps qui s’est écoulé depuis qu’ils ont téléchargé l’image. Si vous le souhaitez, vous pouvez réagir avec une série d’émoticônes disponibles.

Petit à petit, l’importance de ce réseau social grandit dans de nombreux pays. Par exemple, en sachant quels étaient les pays les plus accros au mobile, nous avons également pu découvrir que BeReal était l’application la plus téléchargée au Royaume-Uni au cours du deuxième trimestre de cette année 2022.

Une autre indication de son succès est que, comme le rapporte Engadget, Instagram développe une fonctionnalité appelée « Candid Challenges » qui est essentiellement une copie de BeReal. À l’avenir, les utilisateurs de la plateforme pourront participer à un défi dans lequel ils devront partager ce qu’ils font juste au moment où l’avis arrive. Ils auront deux minutes de temps et devront prendre une photo avec l’appareil photo arrière et une autre avec l’avant. Vous semblez familier?

Pour le moment, depuis Instagram, ils transmettent qu’il s’agit d’un « prototype interne », bien que la chose la plus normale soit qu’il atteindra bientôt l’application officielle du réseau social. Ce ne serait pas la première fois qu’Instagram copie le rival du moment. En fait, ses histoires ont l’essence la plus pure de Snapchat.

Comment s’inscrire sur BeReal et commencer à utiliser l’application

Si vous voulez voir ce que font vos amis à la même heure de la journée, il vous suffit de télécharger l’application BeReal et de vous inscrire avec un nouvel utilisateur. Ensuite, nous vous laissons les liens pour télécharger l’application depuis le Play Store pour les mobiles Android et depuis l’App Store pour les smartphones iOS.

PlayStore | Être réel

AppStore | Être réel

Une fois l’application ouverte, cliquez sur « Continuer » pour lire plusieurs explications sur le fonctionnement du réseau social. Après ces 4 messages, le processus d’inscription commencera. Vous devez entrer votre nom complet, votre date de naissance et votre numéro de téléphone, auquel vous recevrez un SMs avec un code de vérification que vous devrez utiliser juste après.

Ensuite, tapez le nom d’utilisateur que vous souhaitez utiliser et faites un test pour confirmer que vous savez utiliser le réseau social. Vous recevrez une notification de BeReal, sur laquelle vous devrez cliquer pour accéder à un écran avec l’image de la caméra arrière. Après avoir pris cette photo, vous devrez en prendre une autre avec la caméra frontale. Ensuite, vous aurez terminé votre premier BeReal.

Lorsque vous aurez terminé l’inscription, vous n’aurez plus qu’à attendre la notification de l’application pour partager vos moments les plus réels avec vos followers. Si à tout moment vous souhaitez revoir le BeReal que vous avez publié à des dates précédentes, vous pouvez le faire via la section « Mémoires ».

Comme il n’y a qu’une seule publication quotidienne, vous n’avez qu’à entrer dans l’application une fois toutes les 24 heures pour vous rattraper. Pendant le reste de la journée, vous serez sûr que les comptes que vous suivez n’ont rien téléchargé de nouveau. Soit dit en passant, comme d’autres réseaux sociaux, comme Instagram et TikTok, BeReal vous permet de choisir si votre publication sera publique ou partagée uniquement avec vos amis.

La proposition de ce nouveau réseau social est frappante et originale, c’est pourquoi il a déjà conquis des millions d’utilisateurs à travers le monde. Cependant, il faudra attendre les prochains mois pour confirmer s’il maintient son succès ou, au contraire, succombe à la copie qu’Instagram prépare déjà, comme cela s’est produit auparavant avec d’autres réseaux sociaux.